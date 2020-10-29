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الرئيسية | سياسة | المحكمة تجرد برلمانيا من عضوية مجلس النواب

المحكمة تجرد برلمانيا من عضوية مجلس النواب

المحكمة تجرد برلمانيا من عضوية مجلس النواب
هسبريس من الرشيدية
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:20

أعلنت المحكمة الدستورية إقالة مصطفى العمري، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية بالرشيدية، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عامة.

وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم "20/108 و.ب" بإثبات تجريد البرلماني المعني بالأمر من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة ذاتها بتبليغ قرارها الصادر يوم 27 أكتوبر الجاري إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريد مصطفى العمري من عضويته في مجلس النواب، بعد صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22 يوليوز 2020، تحت عدد 663/1 في الملف الجنائي عدد 17427/6/1/2018، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف البرلماني المعني بالأمر بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 14/2625/2016، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - حسن النتيفي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:25
و هل سيستفيد من الربع التقاعدي البرلمانيي
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17
2 - موغرابي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:30
لوكان نجيو الحقيقة بعد التحقيق راه خاص كامل مجلس النواب و المستشارين بالرئيسين ديالهم يتجردو من الصفة ديالهم كنواب عن الشعب لأنهم لا ينوبون إلا على أنفسهم و ممتلكاتهم التي هي اصلا نشأت و تراكمت من المال العام
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44
3 - سليمان بن جرير الشماخ الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:38
يحيى العدل. سبحان من يدخل للبرلمان من يشاء و يخرج من البرلمان من يشاء. ماخصناش نساو بأن الله يمهل ولا يهمل
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16
4 - من الريصاني الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:38
إنه رجل كرم رغم بعض الأخطاء التي إرتكبها والأن سيجد أصحاب العدالة والتنمية اللذين عهدنا عليهم الركوب على الاحداث والافتراء ظالتهم بالأستهزاء منه فليعلموا أن العمري لم يدهب لان هناك ألاف الأشخاص الدين يكنون له الاحترام ويتبعون أي حزب له صلة بالعمري بل إن هذا الشخص لم ولن تعطي تافيلالت مثله في الشجاعة والكرم وقضاء مصالح الناس
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-24
5 - ملاحظ الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:38
ولماذا موقوفة التنفيد كان من الاجدر أن يمنح جائزة. ولن أستغرب إذا حصل على منصب أعلى مستقبلا.
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28
6 - مراقب الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:52
المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ايدت، اليوم الخميس، حكما أصدرته محكمة أقل، يقضي بسجن الرئيس السابق لي ميونغ باك 17 عاما بتهم الاختلاس والرشوة.
عندنا احكام هزيلة تشجع السرقة والاختلاس مع وقف التنفيذ
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22
7 - فرانز كافكا الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:55
مثل هذه الأحكام تشجع لصوص المال العام على النهب و السرقة و التبدير ... كان يجب أن يرد أي درهم أضاعه و يحكم بالسجن لخيانته الأمانة
اما تجريده من صفة برلماني لا أظنها عقوبة ... بل قالوا له إذهب تمتع بتلك الأموال التي نهبت و سرقت
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21
8 - lhnin الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:56
ما مصير الأموال التي تم تبديدها
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16
9 - مواطن الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:57
الحمد لله، ها الحزب الدي يريد راية الحكومة. ستعرفون حقيقة هدا الحزب.
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9
10 - ما هذه الأحكام ؟ الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:58
بهاد "العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ." والله عمرنا نطفروه. ها هو سرق و بدد ملايين الدراهم و نحكم عليه بغرامة 10000 درهم ... واللي يسرق دجاجة نحكمو عليه بسنتين سجن !!!!
انشري هسبرس مشكورة كما العادة
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