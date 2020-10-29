سلطنة عمان تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي

هسبريس من الرباط

أعربت سلطنة عمان أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية كـ"حل نهائي" للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد وفد عمان الدائم لدى الأمم المتحدة، عبر بيان مكتوب قدم للجنة ونشر على موقع الأمم المتحدة، "تدعم بلادي مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية التي تقدمت بها المملكة المغربية للمجتمع الدولي كحل نهائي لهذا الملف".

وأبرز الوفد أن مجلس الأمن الدولي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة من خلال قراراته ذات الصلة بأنها "جدية وذات مصداقية".

وحث البيان "كافة الأطراف المعنية على التجاوب مع الجهود الدولية المبذولة والهادفة إلى تجاوز هذا الخلاف عبر المفاوضات السياسية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة".

وشدد في هذا السياق، على "أهمية الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي لمسألة الصحراء وذلك على أساس التوافق"، مشيدا بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو في اجتماعات المائدة المستديرة.

كما شجعت سلطنة عمان الأطراف المعنية على الاستمرار في ذلك للوصول إلى اتفاق نهائي "يعزز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

من جهة أخرى، أشاد الوفد العماني بتعاون المملكة المغربية مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وجهودها الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية والتي من شأنها أن تساهم في تطور ونماء المنطقة ورفاهية سكانه.