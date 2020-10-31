منسق "جرار البيضاء" يتحرك لتفادي غضب "باميين"

هسبريس - عبد الإله شبل

تحرك عبد الرحيم بنضو، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة لجهة الدار البيضاء سطات، هذه الأيام، بعد تعبير عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب "الجرار" بالجهة عن غضبهم منه وطريقة تدبيره، حيث شرع في عقد لقاءات تواصلية مع الأمانات الإقليمية التابعة له، في خطوة لامتصاص الغضب.

وشرع رجل الأعمال والمنسق الجهوي لحزب "الجرار" لجهة الدار البيضاء سطات، في الأيام الماضية، في فتح مقر الحزب بالدار البيضاء، واللقاء بالمنسقين الإقليميين وأعضاء المجلس الوطني والبرلمانيين بكل عمالة، من أجل التركيز على مستقبل الحزب والاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

والتقى المنسق الجهوي للحزب، قبل أيام، على مستوى عمالة أنفا، عددا من أعضاء المجلس الوطني لتباحث الوضع التنظيمي، بحضور مجموعة من الأسماء المعروفة مقابل غياب أخرى، في خطوة تروم بحسب "باميين" لمّ شملهم وتوحيد صفوفهم.

وعمل المنسق الجهوي للحزب، أيضا، على عقد لقاء جديد مع الأعضاء على مستوى إقليم سطات، يوم أمس الجمعة، بحضور المنسق الإقليمي وبرلمانيين ورؤساء جماعات تابعين للتنظيم السياسي، حيث دعا إلى التحرك على مستوى الإقليم لإثبات قوة "البام" والإبقاء على سيطرته على مختلف المجالس الترابية.

وجاءت تحركات المنسق الجهوي لحزب "الجرار" عقب لقاء جمع عددا من أعضاء المجلس الوطني بعبد اللطيف وهبي، الأمين العام للهيئة السياسية ذاتها، والذين عبروا عن تذمرهم من طريقة تدبير بنضو شؤون "البام" على مستوى أكبر الجهات وغياب تواصله مع المنتمين إلى صفوف الحزب.

وكان أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات قد وجهوا رسالة إلى الأمين العام، يشكون من خلالها تصرفات المنسق الجهوي، ويطالبون بالتدخل لوضع حد لما يعيشه "البام"، مستنكرين ما أسموه "المقاربة الانفرادية للأمين الجهوي وإقصاء أعضاء المجلس الوطني".

ووجّه أعضاء المجلس الوطني للحزب بالجهة انتقادات واسعة إلى عبد الرحيم بنضو، متهمين إياه بعدم هيكلة التنظيمات التابعة للحزب بكل الأقاليم، مطالبين بالإسراع بمباشرة الهيكلة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.