هل يستطيع الأمناء العامون للأحزاب دخول غمار الانتخابات المقبلة؟

هسبريس من الرباط

مع اقتراب الانتخابات التشريعية يبحث العديد من زعماء الأحزاب عن مقاعد في البرلمان، وهو ما دفع العديد منهم إلى البحث عن دوائر تضمن لهم الحد الأدنى من الحظوظ لولوج قبة المؤسسة التشريعية.

وفِي وقت يبرر الأمناء العامون رغبتهم في خوض الصراع الانتخابي بضرورة الحصول على شرعية الانتخاب لتنضاف إلى شرعية الانتخابات الداخلية، ترى العديد من الأصوات أن ترشح القيادات الحزبية يوقف طموح الشباب في الوصول إلى البرلمان، ويفرغ شعار تجديد النخب من معناه.

ويرتقب أن تشهد الدوائر التي سيترشح فيها الأمناء العامون اهتماما كبيرا، خلال الانتخابات المقبلة، خصوصا أن هناك حديثا عن رغبة أكثر من أمين عام في الترشح في دائرة واحدة، مثلما هو الحال في أكادير.

شريفة لومير، الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ترى في تصريحها لهسبريس أن مسألة ترشح الأمناء العامين للانتخابات هي "مؤشر سلبي أخلاقيا بغض النظر عن كونها مخاطرة يبحث من خلالها قادة الأحزاب عن الشرعية"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تعرف المحطة الانتخابية المقبلة ترشيحات لأمناء عامين، لأن هاجس الحصول على المرتبة الأولى هو المتحكم في المرحلة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية".

وسجلت لومير أن خطوة الترشح للاستحقاقات المقبلة تحمل الكثير من المخاطرة بالنسبة للأمناء العامين، لأن نتائجها التي تترجم الإرادة العامة للناخبين في هذه الترشيحات يمكن أن تكون مفاجئة لهذه الوجوه السياسية، مبرزة أن "ترشح قيادات الصف الأول في الأحزاب للانتخابات المقبلة سيكون ترجمة واضحة للعقم السياسي الذي يعيشه المغرب، والمتجلي في أزمة تجديد النخب السياسية في المشهد السياسي".

وقالت الباحثة في الشأن الحزبي المغربي، في هذا الصدد، إن "رهان الديمقراطية يبتدئ من الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وهو الرهان الرئيسي اليوم من خلال مضاعفة الجهود لخلق ثقة المواطنين في الممارسة السياسية، وتخطي المرحلة الانتخابية القادمة بنجاح، ما من المؤكد أنه سينعكس على الحياة السياسية بشكل عام، خصوصا في ظل الظرفية التي تفرضها أزمة كورونا، التي تقتضي التعامل بمسؤولية وروح بناءة من لدن الفاعلين السياسيين، وعلى رأسهم أمناء الأحزاب".