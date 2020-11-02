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كُتّاب وآراء
هل يستطيع الأمناء العامون للأحزاب دخول غمار الانتخابات المقبلة؟
مع اقتراب الانتخابات التشريعية يبحث العديد من زعماء الأحزاب عن مقاعد في البرلمان، وهو ما دفع العديد منهم إلى البحث عن دوائر تضمن لهم الحد الأدنى من الحظوظ لولوج قبة المؤسسة التشريعية.
وفِي وقت يبرر الأمناء العامون رغبتهم في خوض الصراع الانتخابي بضرورة الحصول على شرعية الانتخاب لتنضاف إلى شرعية الانتخابات الداخلية، ترى العديد من الأصوات أن ترشح القيادات الحزبية يوقف طموح الشباب في الوصول إلى البرلمان، ويفرغ شعار تجديد النخب من معناه.
ويرتقب أن تشهد الدوائر التي سيترشح فيها الأمناء العامون اهتماما كبيرا، خلال الانتخابات المقبلة، خصوصا أن هناك حديثا عن رغبة أكثر من أمين عام في الترشح في دائرة واحدة، مثلما هو الحال في أكادير.
شريفة لومير، الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ترى في تصريحها لهسبريس أن مسألة ترشح الأمناء العامين للانتخابات هي "مؤشر سلبي أخلاقيا بغض النظر عن كونها مخاطرة يبحث من خلالها قادة الأحزاب عن الشرعية"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تعرف المحطة الانتخابية المقبلة ترشيحات لأمناء عامين، لأن هاجس الحصول على المرتبة الأولى هو المتحكم في المرحلة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية".
وسجلت لومير أن خطوة الترشح للاستحقاقات المقبلة تحمل الكثير من المخاطرة بالنسبة للأمناء العامين، لأن نتائجها التي تترجم الإرادة العامة للناخبين في هذه الترشيحات يمكن أن تكون مفاجئة لهذه الوجوه السياسية، مبرزة أن "ترشح قيادات الصف الأول في الأحزاب للانتخابات المقبلة سيكون ترجمة واضحة للعقم السياسي الذي يعيشه المغرب، والمتجلي في أزمة تجديد النخب السياسية في المشهد السياسي".
وقالت الباحثة في الشأن الحزبي المغربي، في هذا الصدد، إن "رهان الديمقراطية يبتدئ من الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وهو الرهان الرئيسي اليوم من خلال مضاعفة الجهود لخلق ثقة المواطنين في الممارسة السياسية، وتخطي المرحلة الانتخابية القادمة بنجاح، ما من المؤكد أنه سينعكس على الحياة السياسية بشكل عام، خصوصا في ظل الظرفية التي تفرضها أزمة كورونا، التي تقتضي التعامل بمسؤولية وروح بناءة من لدن الفاعلين السياسيين، وعلى رأسهم أمناء الأحزاب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
كيفية اجراء الانتخابات هي مهزلة يراد بها احتقار المواطن والاستهزاء من ذكاءه
اذن على كل من فاق سنه 60 سنة ما عليه الا ترك المكان لغيره اي الشباب . فحتى تكنولوجيا العولة اصبح لها دور كبير و شيوخنا فاتهم ركب هذه التكنولوجيا.
ودابا ايلا بغيتي تسافر من مدينة لمدينة خصك ورقة من الباشا ....اذا لماذا سنصوت ونعلم من المتحكم والأمر الناهي في هذا البلد السعيد ....
ما فائدة وجود الأحزاب إن لم تكن مهمومة بخدمة الوطن عوض خدمة جهات أخرى.
الغريب في الأمر أن الواقع أقنع المغاربة بأن الأحزاب غير معنية بخدمة الوطن، لا يستطيع أي مسؤول إقناع المغاربة بعكس هذا رغم الخطابات المتكررة حول الإنجازات المحققة، هذه الإنجازات التي يراها المسؤولون فقط، المواطن لا علم له باي إنجاز إلا الخيال المعلن عبر القنوات التلفزية.
إذن نحن نعيش مغربين:مغرب الواقع الغارق في كل صنوف الإخفاقات و مغرب الإنجازات الغارق في الوهم المسوق!!!!
و المصيبة الكبرى هي نعت من يتشبث بالحقيقة على أرض الواقع بالمبخس و احيانا يتهم بأمور خطيرة قد تؤدي به للسجن!!!!
لا ندري متى يتواضع مسؤولونا فيعترفوا بفشلهم و يغيروا افكارهم لصالح البلاد لا غير.
ما يهمنا هو انسحاب القادة الدين دخلوا المعترك سابقا للقادة الاخرين ليسيروا لان بالاحزاب كفاءات كبرى لم تعطى لها الفرصة بعد.
امريكا جل مترشيحها للرئاسة او الكونغرس او الوزارات تجاوزوا الستين سنة . ما المشكل
نريد وجوه جديدة وصادقة. نريد احزاب جديدة بتصورات جديدة. وبدماء جديدة .
ما نراه اليوم هو اعادة الاسطوانة القديمة للدوران .وستاتي الانتخابات وسيفوز جزب وسيختار حلقاءه وهكدا في انتظار اللنتخابات الاخرى. على الاقل هؤلاء الدين عادوا كانوا يضيفون فسحة الضحك والشنان عكس هؤلاء الدين لا يفعلون شيئا
وهل الادوار التأطيرية الأحزاب لا تكون إلا من خلال الانتماء الفعلي للمنظومة السياسية؟ ام ان الامناء يعتبرون أنفسهم مصادر التجارب نظرية وعملية من اجل انتاج افكار تدبيرية ناجعة؟ وهل الكفاءات التي تحتضنها الأحزاب ويزكيها الأمناء لا ترقى إلى مستوى هؤلاء الامناء؟
ام الخوف من التداول على مراكز القرار هو الذي يشعل نار التهافت على المناصب النيابية؟
ام هي مقاربات لتأمين حضور هؤلاء الأمناء في المشهد السياسي ، حتى تستمر صورهم في لا وعي القواعد؟