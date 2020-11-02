24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء (5.00)

  2. برلمانيو النّاظور يراسلون وزير الصحّة بشأن كوفيد (5.00)

  3. الموت وكورونا (4.33)

  4. وزارة العدل تكشف حصيلة العقوبات التأديبية في حق الهيأة القضائية (4.00)

  5. دبلوماسية المملكة تنجحُ في "تغييب" الاستفتاء في تقرير مجلس الأمن (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | هل يستطيع الأمناء العامون للأحزاب دخول غمار الانتخابات المقبلة؟

هل يستطيع الأمناء العامون للأحزاب دخول غمار الانتخابات المقبلة؟

هل يستطيع الأمناء العامون للأحزاب دخول غمار الانتخابات المقبلة؟
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:00

مع اقتراب الانتخابات التشريعية يبحث العديد من زعماء الأحزاب عن مقاعد في البرلمان، وهو ما دفع العديد منهم إلى البحث عن دوائر تضمن لهم الحد الأدنى من الحظوظ لولوج قبة المؤسسة التشريعية.

وفِي وقت يبرر الأمناء العامون رغبتهم في خوض الصراع الانتخابي بضرورة الحصول على شرعية الانتخاب لتنضاف إلى شرعية الانتخابات الداخلية، ترى العديد من الأصوات أن ترشح القيادات الحزبية يوقف طموح الشباب في الوصول إلى البرلمان، ويفرغ شعار تجديد النخب من معناه.

ويرتقب أن تشهد الدوائر التي سيترشح فيها الأمناء العامون اهتماما كبيرا، خلال الانتخابات المقبلة، خصوصا أن هناك حديثا عن رغبة أكثر من أمين عام في الترشح في دائرة واحدة، مثلما هو الحال في أكادير.

شريفة لومير، الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ترى في تصريحها لهسبريس أن مسألة ترشح الأمناء العامين للانتخابات هي "مؤشر سلبي أخلاقيا بغض النظر عن كونها مخاطرة يبحث من خلالها قادة الأحزاب عن الشرعية"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تعرف المحطة الانتخابية المقبلة ترشيحات لأمناء عامين، لأن هاجس الحصول على المرتبة الأولى هو المتحكم في المرحلة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية".

وسجلت لومير أن خطوة الترشح للاستحقاقات المقبلة تحمل الكثير من المخاطرة بالنسبة للأمناء العامين، لأن نتائجها التي تترجم الإرادة العامة للناخبين في هذه الترشيحات يمكن أن تكون مفاجئة لهذه الوجوه السياسية، مبرزة أن "ترشح قيادات الصف الأول في الأحزاب للانتخابات المقبلة سيكون ترجمة واضحة للعقم السياسي الذي يعيشه المغرب، والمتجلي في أزمة تجديد النخب السياسية في المشهد السياسي".

وقالت الباحثة في الشأن الحزبي المغربي، في هذا الصدد، إن "رهان الديمقراطية يبتدئ من الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وهو الرهان الرئيسي اليوم من خلال مضاعفة الجهود لخلق ثقة المواطنين في الممارسة السياسية، وتخطي المرحلة الانتخابية القادمة بنجاح، ما من المؤكد أنه سينعكس على الحياة السياسية بشكل عام، خصوصا في ظل الظرفية التي تفرضها أزمة كورونا، التي تقتضي التعامل بمسؤولية وروح بناءة من لدن الفاعلين السياسيين، وعلى رأسهم أمناء الأحزاب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - عباس فريد الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:08
الانتخابات في المغرب مجرد مسرحية عبثية عمادها الريع وآخرها تحكم المخزن في كل شيء !! الانتخابات في المغرب هي تكريس لإهانة واستحمار واسبلاد الشعب عامة !!
كيفية اجراء الانتخابات هي مهزلة يراد بها احتقار المواطن والاستهزاء من ذكاءه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
2 - شاب عاطل الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:09
اودي اشمن انتخابات واشمن اومناء واش هاد القياديين هم ليقدرو يسيرو البلاد لا كفاءة ولاوزن سياسي ولاتكوين اكاديمي فالمستوى. الاحزاب في حاجة إلى هيكلة حقيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
3 - موغرابي الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:11
إلى مادخلوش الأمناء و القياديون و الوجوه القدييييييمة بزززززززاف لغمار الإنتخابات المقبلة عرفو باللي راها من علامات الساعة لحقاش الشيئ الوحيد اللي كيمنعهم هي الموت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - محارب سابق الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:12
الذين قرروا التقاعد ما بعد سن الستين لم يقررون ذلك اعتباطي بل بعد دراسة فيسيولوجا للانسان ككائن بشري تتراجع جميع قدراته الجسمية و الفكرية و العقلية بعد هذا السن.
اذن على كل من فاق سنه 60 سنة ما عليه الا ترك المكان لغيره اي الشباب . فحتى تكنولوجيا العولة اصبح لها دور كبير و شيوخنا فاتهم ركب هذه التكنولوجيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - مقاطعون الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:13
نحن كشعب لن نصوت على أي حزب و نقول للملك محمد السادس لا نريد الأحزاب و نريد وقف الريع و الفساد انتهى الكلام ياك قلتوا غتوفيو ببرنامج مونديال 2026 لي فيه 14 ملعب و 21 مستشفى عالمي و الطرق ووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - مول الكاميو الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:13
الجواب حتى لو دخلوا الانتخابات أو لم يدخلوها لن نصوت أبدا بالامس القريب قالت إحدى المتحزبات أن الولاة والعمال لهم وصاية على المنتخبون ....
ودابا ايلا بغيتي تسافر من مدينة لمدينة خصك ورقة من الباشا ....اذا لماذا سنصوت ونعلم من المتحكم والأمر الناهي في هذا البلد السعيد ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - مقاطع 100000 الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:16
لن أصوت على أحد صوت على تجار الدين فندمت ندما شديدا أنا و عائلتي و لا أحد يستحق جربنا الجميع....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - ناخب سيقاطع الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:17
اودي كضحكونا كنتمنى الشعب يتحد ويكونو حملات باش حتى واحد ميقرب جيهت مراكز التصويت لأنه وصل السيل الزبى لا نريد الريعيين و الفاسدين و آكلي أموال الشعب بالسحت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - الشيوخ و الشيوخ الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:21
في أمريكا الانتخابات كل 4 سنوات.الفائز في الرئاسيات لا يمكنه تجاوز فترتين لإنجازه و ليس لشخصه أو شعبويته التهريجية.الخاسرون ينسحبون من المشهد تماما للتفرغ لأشياء أخرى. هل سمعنا بمونديل، دوكاكيس، كيري، ه. كلينتون، آل غور و ماكين يعبرون عن رغبتهم في الترشح من جديد؟السياسي غالبا ما يخسر مرة واحدة و يمكنه الفوز إلا مرتين فقط. لا يقبل لنفسه أن يخسر مرتين. لذلك لا يحاول من جديد بعد الخسارة. تستهويه كتابة الكتب أكثر من الطمع في العودة إلى الحياة العامة بعد الخروج الطوعي. عندنا نخرج منها مكرهين مذلولين أحيانا و نقبل العودة باتصال هاتفي ينسخ الإكراه و الذل. حياة الأمريكيين الخاصة أغلى من حياتهم العامة. عندما ينخرطون في الحياة العامة تصبح هذه الأخيرة من حياتهم الخاصة. لذلك تجدهم في الغالب الساحق لا يسيؤون إليها. هل كتب الشيوخ الأمناء العامون السابقون و الحاليون مذكراتهم ؟ من سيقول الحقيقة للتاريخ و للمغاربة و الأجيال القادمة؟ الذين يمسكون بالخيوط من خلف الستار، لماذا لا ينزلون للحلبة ليجربوا حظهم مع الحكم الشعبي عليهم؛ و لنرى قدرتهم على الإنجاز؟ هم أيضا شيوخ في مناصبهم و مواقعهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - العابر الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:23
ان يترشحوا أو لا ،فهذا لا يفيد الوطن!!!
ما فائدة وجود الأحزاب إن لم تكن مهمومة بخدمة الوطن عوض خدمة جهات أخرى.
الغريب في الأمر أن الواقع أقنع المغاربة بأن الأحزاب غير معنية بخدمة الوطن، لا يستطيع أي مسؤول إقناع المغاربة بعكس هذا رغم الخطابات المتكررة حول الإنجازات المحققة، هذه الإنجازات التي يراها المسؤولون فقط، المواطن لا علم له باي إنجاز إلا الخيال المعلن عبر القنوات التلفزية.
إذن نحن نعيش مغربين:مغرب الواقع الغارق في كل صنوف الإخفاقات و مغرب الإنجازات الغارق في الوهم المسوق!!!!
و المصيبة الكبرى هي نعت من يتشبث بالحقيقة على أرض الواقع بالمبخس و احيانا يتهم بأمور خطيرة قد تؤدي به للسجن!!!!
لا ندري متى يتواضع مسؤولونا فيعترفوا بفشلهم و يغيروا افكارهم لصالح البلاد لا غير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - اكرم هيثم الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:26
إذا لم تستحيي فافعل ما تشاء...باش تكون سياسي خاص تكون فيك جميع الصفات الذميمة ...اللهم ابعد عنا السياسة والسياسيين....رأي شخصي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - محمد لعيوني الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:30
نخن ما يهمنا هو من يخدم الوطن اولا واخيرا .انا عامل السن فاظن اننا لسنا في مبارة لكرة القدم والملاكمة لتكون للسياسي اللياقة البدنية.
ما يهمنا هو انسحاب القادة الدين دخلوا المعترك سابقا للقادة الاخرين ليسيروا لان بالاحزاب كفاءات كبرى لم تعطى لها الفرصة بعد.
امريكا جل مترشيحها للرئاسة او الكونغرس او الوزارات تجاوزوا الستين سنة . ما المشكل
نريد وجوه جديدة وصادقة. نريد احزاب جديدة بتصورات جديدة. وبدماء جديدة .
ما نراه اليوم هو اعادة الاسطوانة القديمة للدوران .وستاتي الانتخابات وسيفوز جزب وسيختار حلقاءه وهكدا في انتظار اللنتخابات الاخرى. على الاقل هؤلاء الدين عادوا كانوا يضيفون فسحة الضحك والشنان عكس هؤلاء الدين لا يفعلون شيئا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - atlantic الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:36
دخولهم أو خروجهم لا يغني و لا يسمن من جوع ... أوراقهم باتت مكشوفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
14 - الرفيق علال الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:40
انتخابات بمشاركت حزب العدالة والتنمية ستكون مقاطعة كبيرة في مايخص أمناء الاحزاب هناك احزاب وطنية تقدمية يجب مشاركتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - تعقيب(موغرابي) الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:41
إلى الإخوة المعلقين اللي كيقولو ما غنصوتوش خاصكم تعرفو باللي اصلا هاد الحكومة مصوتين عليها غير واحد 2 دلمليون دلمغاربة إذن راحنا مقاطعينهم و لكن بهاديك 2 دلمليون كيتحكمو فمصير 40 مليون إذن حللوا و ناقشوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
16 - الشيوخ و الشيوخ 2 الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:41
هل انسحب الشعبويون منهم بإرادتهم؟ هل عادوا بدون ضوء أخضر؟ دفعوا دفعا خارج الأضواء. من اعتكف في منزله؛ و من بحث عن جنسية أخرى. الأمم تتقدم و نحن نرجع إلى الوراء. ماو قال خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام. نحن نقول شبه خطوة إلى الأمام من أجل 20 إلى الوراء و كل خطوة تساوي سنة. أين نحن الآن حسابيا؟ هؤلاء هم الشيوخ الذين ذكرنا بعودتهم؟ بقي فقط عودة شيوخ الزوايا الذين تبعوا وفاة المنصور الذهبي في سنة 1603. السياسة ليست أشخاص. السياسة فلسفة و أفكار، مواقف، برامج و إنجاز. هل ينطبق هذا على هؤلاء الشيوخ؟ هل سنعود للتهريج من جديد؟ نريد شباب شيوخ شامخين بنضجهم و وطنيتهم و لا يفعلون ما يملى عليهم من أية جهة كانت! لا نريد الشيوخ الشباب بتعطشهم للمشهد العمومي من أجل لفراجة! أين النساء مثل ميركل؟ أين الرجال مثل أردغان؟ اعتقدنا أن التاريخ انتهى و دخل في بياته الأبدي؛ فإذا به ينفض غباره و يلقي به في وجهنا و لم نعد نعرف ما ينبغي فعله. دستور إرادة الشعب هو المنقذ أو الضياع. الشيوخ سيأجلون فقط ذلك لحين صغير لا يتعدى سنة أو سنتين. بعد ذلك الهاوية الكبيرة لا قدر الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - شيء طبيعي و مؤكد الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:44
لا يمكن لأي امين حزب ما يقف مكتوف الأيدي والانتخابات تمر أمامه مر الكرام؛ ادن ومن الطبيعي أن يتقدم كل الأمناء الأحزاب السياسية وبدون أي استثناء ،أن يتقدموا إلى الانتخابات سواءا التشريعية أو الجهوية أو المحلية؛ وذلك لسبب واحد (( الطموح إلى السلطة والجاه والمال )))).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:47
لاحيات لمن تنادي المطلوب من أم الوزارات الدخول في مناقشة هادفة تؤدي إلى وضع القوانين الجديدة للانتخابات على اختلاف أصنافها والاعتماد على الشواهد العليا والكفاءات بعيدا عن الزبونية والمحسوبية على الوزارة الوصية وضع القوانين الجديدة والصرامة لمنع المسيئين للانتخابات في الدخول إلى غمار ها والاعتماد على حاملي الشهادات العليا البكلوريا وما فوق وتحديد سن الترشح في 25 إلى 50 سنة ورفع الكوطة إلى 10 في المائة وتحديد عدد المقاعد في 375 مقعد موزعة على 305 في انتخابات الدوائر و40 للنساء باللائحة الوطنية و30 للجالية المغربية بالخارج وإلغاء التعويضات الخيالية والتقاعد المشبوه وتخفيض الأجور العليا وإلغاء الريع بجميع انواعها. بذالك سيدخل المغرب الى الدمقراطية من الباب الواسع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
19 - ملاحظة الاثنين 02 نونبر 2020 - 14:52
لماذا البحث في الشرعية في الترشيح للانتخابات؟ ولماذا الخوف من عدم الاستمرار الا داخل هياكل منتخبة؟ ولماذا لا توجد نهايات للنخب السياسية؟
وهل الادوار التأطيرية الأحزاب لا تكون إلا من خلال الانتماء الفعلي للمنظومة السياسية؟ ام ان الامناء يعتبرون أنفسهم مصادر التجارب نظرية وعملية من اجل انتاج افكار تدبيرية ناجعة؟ وهل الكفاءات التي تحتضنها الأحزاب ويزكيها الأمناء لا ترقى إلى مستوى هؤلاء الامناء؟
ام الخوف من التداول على مراكز القرار هو الذي يشعل نار التهافت على المناصب النيابية؟
ام هي مقاربات لتأمين حضور هؤلاء الأمناء في المشهد السياسي ، حتى تستمر صورهم في لا وعي القواعد؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.