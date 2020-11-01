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الرئيسية | سياسة | العثماني ينفي إصدار "بلاغ عودة الحجر الصحي"

العثماني ينفي إصدار "بلاغ عودة الحجر الصحي"

العثماني ينفي إصدار "بلاغ عودة الحجر الصحي"
هسبريس من الرباط
الأحد 01 نونبر 2020 - 13:10

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مضمون بلاغ زائف، تم تعميمه على نطاق واسع، يتحدث عن عودة الحجر الصحي بعموم التراب الوطني وتشديده ابتداء من منتصف ليل الاثنين.

وعبر رئيس الحكومة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أسفه الشديد لترويج بلاغ مفبرك يدعي فرض حجر صحي بكل ربوع المملكة، مشددا على أنه خبر كاذب لا أساس له من الصحة.

وقد تناسلت منذ أمس شائعات تروج لـ"توجه الحكومة إلى فرض حجر صحي شامل بعد موافقة الملك محمد السادس"، وهو ما نفاه مسؤول حكومي لهسبريس، مؤكدا أن "الحكومة لم تناقش بعد هذا الأمر بتاتا".

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1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 01 نونبر 2020 - 13:19
كل البلاغات الزائفة التي قيلت في زمن كورونا صارت حقيقة. الوزير الأول مجرد موظف تصله التقارير ولا علم له بما يجري وراء الستار.
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