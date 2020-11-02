العلام: عدم وضوح القوانين يُفضي إلى غياب "الجهوية الحقيقية"

هسبريس - محمد الراجي

حمّل عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، رؤساء مجالس الجهات نصيبا من مسؤولية استحواذ السلطة، ممثلة في الولاة، على عدد من اختصاصاتهم، مرجعا ذلك إلى ضعفهم. وقال إن هذا الإشكال ينطبق أيضا على الحكومة في علاقتها بدوائر اتخاذ القرار.

وتساءل العلام، في ندوة خُصصت لتقييم حصيلة ورش الجهوية المتقدمة بعد خمس سنوات من تنزيله، نظمتها الجامعة الجهوية للشباب والديمقراطية، مساء الأحد، "إذا كان رئيس الجهة يشتكي من عدم امتلاكه اختصاصات تخول له الاشتغال بحرية، فأين كان عندما كانت مؤسسة معيّنة تأخذ منه اختصاصاته؟".

وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش أن المنتخبين "هم الذين يشجعون السلطة على انتزاع اختصاصاتهم منهم، لكونهم غير قادرين على الفعل والمبادرة وتحمّل المسؤولية، وعليهم ألّا يختبئوا خلف الوالي أو العامل"، مضيفا أن "هناك رؤساء مجالس جهوية فوضوا صلاحياتهم إلى جهات معينة وهم فرحون".

وبالرغم من تحميله رؤساءَ الجهات مسؤولية التفريط في اختصاصاتهم، أكد العلام أن السلطة مسؤولة أيضا عن نزع صلاحيات المنتخبين، و"تغييبهم" عن الفعل الميداني، مبرزا أنه "ليست هناك ثقافة جهوية حقيقية، وقد شاهدنا خلال فترة انتشار جائحة "كورونا" أن جميع القرارات تُتخذ على مستوى المركز".

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن الصبغة الطاغية على الدستور، فيما يتعلق بالاختصاصات بين المنتخبين وممثلي الإدارة، سواء على المستوى الحكومي أو المحلي، هي التأويل، مضيفا أن تجاوز هذه الإشكالية، التي يطرحها تداخل الاختصاصات، يقتضي "أن يكون النص واضحا لأن القوانين كلها تتضمن شيئا من اللاوضوح".

واستدل العلام بأمثلة من الواقع، حيث أحال على الطريقة التي حلّ بها والي جهة كلميم واد نون مجلس الجهة، معتبرا أن حل مجالس الجهات "لا يمكن أن يتم عبر بلاغ لوزارة الداخلية، بل ينبغي معالجة الأمر من منطلق ما تنص عليه مقتضيات القانون".

واستطرد أستاذ القانون الدستوري قائلا إن مجالس الجهات عليها أن تكون صمام أمان وفاعلا قادرا على المساهمة في التنمية الجهوية، "وليست مؤسسات شكلية فقط مضافة إلى باقي المؤسسات الموجودة"، مبرزا أن القوانين المؤطرة للجهوية المتقدمة "لم تُفْض إلى الجهوية الحقيقية".