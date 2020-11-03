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كُتّاب وآراء
معارضو وهبي ينقلون الصدام للقواعد ويطلبون عقد "برلمان الحزب"
مسلك آخر دخله معارضو عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ فقد تحول الصدام إلى عرائض تطرح على المستوى القاعدي، تطالب بنشر لائحة أعضاء المجلس الوطني، وعقد اجتماعات الحزب لتبديد الاختلافات الحاصلة.
وأطلقت حركة "لا محيد"، التي يقودها 5 أعضاء سبق وتقلدوا مسؤوليات حزبية، عريضة داخلية في مختلف الجهات، ستوجه إلى رئيسة المجلس الوطني للحزب، مطالبين باستدراك ما أسموه الوضعية الكارثية التي يعيشها التنظيم.
ويرفض المحتجون تذرع القيادة الحزبية بسياقات جائحة كورونا لتأجيل اجتماع "برلمان الحزب"، مطالبين بعقده تقنيا إسوة بالعديد من الأحزاب الأخرى التي أتمت سجالاتها رغم الإجراءات الصحية التي أقرتها السلطات بشأن التجمعات.
وبرز التقاطب الحاد بين الأمين العام للحزب وبعض الأوجه المعارضة له منذ الأسبوع الثاني للمؤتمر الرابع، وتوزعت المشاكل البينية بين القضاء والبيانات، قبل أن يفرز الأعضاء الخمسة عريضة ضد القيادة الحالية.
وقال محمد أبودرار، أحد الوجوه المعارضة للأمين العام، إن "نشر لائحة أعضاء المجلس الوطني وعقد الدورة، إجراء يفرضه النظام الأساسي. ومماطلة القيادة في الالتزام به، استمرار للعبث ولمسلسل الخروقات التي تضرب في عمق الممارسة السياسية".
وأضاف أبودرار، في تصريح لهسبريس، أن تذرع القيادة بالإجراءات الصحية "أمر أريد به باطل؛ فجميع المؤسسات الرسمية والمدنية، وفي مختلف بقاع العالم، تعقد اجتماعات مصيرية عن بعد بواسطة الوسائل التقنية".
وذكر المتحدث أن "أحزابا نتشارك معها نفس المناخ، مثل الاستقلال والتقدم والأحرار، عقدت مجالسها الوطنية عن بعد، بل هناك من سيعقد مؤتمره الوطني كذلك بنفس الطريقة"، وزاد أن "تهرب القيادة الحالية من عقد المجلس الوطني، هو تصرف متعمد".
وأكمل أبودرار قائلا: "هناك مواصلة لاستغلال غياب هياكل الحزب، وفي مقدمتها المكتب السياسي، قصد مواصلة التدبير الأحادي والدكتاتوري لأمور الحزب، ناهيك عما يزال يتداول في المحاكم، مثل قضية تزوير توقيعات نواب الفريق، التي عززت باعترافات موثقة لبعض النواب بأنهم لم يوقعوا عليها".