مجلس النواب ينوّه بالإجماع الوطني حول الصحراء

هسبريس من الرباط

جدّد رئيس مجلس النواب وكافة مكونات المجلس التأكيد على الإجماع الوطني بخصوص القضية الوطنية العادلة، مؤكدين على "رصانة النهج الدبلوماسي الحاسم والحازم الذي يقوم به المغرب بقيادة الملك محمد السادس في التصدي للتصريحات المغلوطة والتصرفات اللامسؤولة لخصوم وحدة المغرب الترابية".

وجاء موقف مجلس النواب عقب اجتماع عقده الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية اليوم الاثنين، خصص لمواضيع تخص القضية الوطنية وبرنامج عمل المجلس الرقابي والتشريعي.

وبخصوص القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن رقم 2548، أكد رئيس مجلس النواب ومكونات المجلس أن القرار "لا يدع مجالا للشك بالتزام المنتظم الدولي من أجل حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام وتأكيده ودعمه للمبادرة المغربية بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية".

رئيس ومكونات المجلس استحضروا بـ"تقدير مواصلة الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية والاعتراف المتنامي للمجتمع الدولي من خلال الافتتاح المتزايد للقنصليات العامة في الأقاليم الجنوبية".

كما أعرب رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن "الاعتزاز بالتعبئة الشاملة والانخراط التام لكافة القوى الحية للأمة للدفاع عن الثوابت الوطنية؛ وفي مقدمتها القضية الوطنية العادلة".

وفي شأن تطور وضعية الوباء وسرعة انتشاره، أكد رئيس المجلس على "ضرورة تضافر جهود مكونات المجلس من أجل العمل المتواصل بأقصى ما يمكن من العناية، خاصة في فترة يعرف فيها المجلس وتيرة عمل مكثفة داخل اللجن الدائمة".

واستحضر المشاركون في الاجتماع "نجاعة المقاربة التي اعتمدها المجلس منذ بداية الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية والتدابير المعتمدة بناء على توافق جماعي".

وتداول الاجتماع ذاته، وفق بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، حول "المزيد من تقوية حضور اهتمامات الرأي العام بالمؤسسة التشريعية عبر الأسئلة الشفهية الأسبوعية، وذلك بإدراج قضايا طارئة ومستجدة وملحة تستوجب إلقاء الضوء عليها".

رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية أكدوا على ضرورة "إقرار منهجية تساعد على تنزيل هذا الانشغال النيابي الملح، سواء عبر الاستجابة لطلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، أو عبر إدراج أسئلة آنية في بداية الجلسة".