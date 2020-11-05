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الرئيسية | سياسة | الحكومة تمدد "حالة الطوارئ" إلى 10 دجنبر المقبل

الحكومة تمدد "حالة الطوارئ" إلى 10 دجنبر المقبل

الحكومة تمدد "حالة الطوارئ" إلى 10 دجنبر المقبل
هسبريس من الرباط
الخميس 05 نونبر 2020 - 14:20

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى غاية 10 دجنبر المقبل؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"، معلنا استمرارها لمدة أربعة أسابيع إضافية.

مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 10 نونبر الجاري في الساعة السادسة مساء إلى غاية 10 دجنبر المقبل في الساعة السادسة مساء.

وأجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

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1 - سمرة الخميس 05 نونبر 2020 - 14:27
و ما فائدة حالة الطوارئ و الكل يصول و يجول كيفما اراد راه الحالة لا تبشر بالخير غي الله يلطف بينا
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