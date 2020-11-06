"التصريح بالأجراء" يؤجج سجال أمكراز و"الوردة"

هسبريس من الرباط

رحى معارك "التصريح بالأجراء" لدى صناديق الحماية الاجتماعية لم تتوقف بمضي سحابة السجال حول موظفي المحاميين الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز؛ فقد جدد صدام النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعيد بنعزيز ووزير التشغيل، الخميس، تقاطب الاتهامات، بعدما رمى الوزير بكرة "عدم تصريح الاتحاد بالمشتغلين" لديه.

وشهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب نقاشا حادا بين الوزير والنائب البرلماني حول عدم تصريح الاتحاد الاشتراكي بمستخدميه، وتأكيد الوزير توفره على محضر يثبت ذلك، فيما يدافع الاتحاديون عن سلامة موقفهم ويطالبون الوزير بطرح المحضر للعموم.

وما يزال الموضوع يثير سجالات قوية وسط الفرق السياسية، خصوصا بعد مضي العديد منها نحو تقليب ملفات الوزراء والقيادات لاستخدامها في سلوك الرد أو الإثارة، وهو ما جعل العديد منها يسارع الزمن لتسوية وضعياته القانونية.

وتحدى مهدي مزواري، النائب الاتحادي السابق، الوزير أن يأتي بـ"نصف محضر" عما يقوله من كون الحزب لا يصرح بأجرائه لدى صناديق الحماية الاجتماعية، موردا: "للحقيقة والتاريخ، الاتحاد مستعد لنشر قوائم تصريحاتنا بمستخدمينا".

وأوضح مزواري ضمن تصريح لهسبريس قائلا: "في الجريدة، يبلغ عددهم 130، وموظفو إدارة الحزب يستفيدون حتى من التغطية الصحية التكميلية والتقاعد"، مضيفا أن "موضوع الحماية الاجتماعية للأجراء عند الاتحاد الاشتراكي هو موضوع مبدأ وهوية، وليس مجالا للمزايدة".

وطالب مزراوي بـ"التواصل مع لجنة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي جاءت منذ شهور إلى مقر الحزب لإرسال التقرير حول ما وقفت عليه وما استخلصته من التزام بالتصريح بالأجراء في الاتحاد، حزبا ومؤسسات إعلامية".

من جهته، رفض وزير الشغل والإدماج المهني أي عودة للموضوع المثار في الاجتماع، وذلك ضمن حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، مكتفيا بالقول: "فليقولوا ما يشاؤون حول هذا، لا عودة للتعليق حول هذا الجدل في الوقت الراهن".

وقد كان الوزيران أمكراز والرميد، على امتداد أيام، أمام فوهة الانتقادات من قبل المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قضية عدم التصريح بأجراء مكتبيهما للمحاماة، كما وُجهت الانتقادات أيضاً إلى حزبهما (العدالة والتنمية) الذي لم ينف ما أثير حولهما.