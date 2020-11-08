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كُتّاب وآراء
"مؤتمر الأحرار" يمدّد صلاحية أجهزة وهيئات الحزب
صوت المشاركون في المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار على تعديل الفقرة 2 من المادة 33 من النظام الأساسي للحزب، وعلى تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية.
وانعقد المؤتمر بحضور مؤتمرين من جهات المملكة، الذين تابعوا أشغاله عن طريق المحادثة المصورة بمقرات الحزب وبالقاعات التي تم تخصيصها لهذا الغرض طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وصادق المؤتمرون بالأغلبية على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطني عبر تعديل الفقرة 2 من المادة 33 من النظام الأساسي، وبالإجماع على تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة.
وعرف المؤتمر الاستثنائي تقديم رئيس الحزب عزيز أخنوش لعرض سياسي، أبرز من خلاله أهم محطات الحزب خلال الأربع سنوات الماضية وحصيلة هيكلته.