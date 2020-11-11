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كُتّاب وآراء
نجل بنبركة ينشد الوفاء بوعد سابق للجنرال ديغول
في شهر نونبر من سنة 1965، بعث الجنرال شارل ديغول رسالةً إلى فطومة بوعنان، والدة السياسي المختطف المهدي بن بركة، أكد فيها أن العدالة ستأخذ مجراها في قضية اختطاف ابنها؛ وذلك رداً على رسالة وجهتها إليه.
وجاء في الرسالة التي بعثتها السفارة الفرنسية في الرباط إلى موريس بوتان، محامي عائلة بن بركة: "الرجاء إخبار والدة المهدي بن بركة بأن الجنرال ديغول قد تلقى الرسالة التي بعثتها إليه، وأنه يود أن يُؤكد لها أن العدالة ستمارس عملها بأكبر قدر من الصرامة والعناية والسرعة".
وذكر بلاغ صحافي أصدره البشير، نجل المهدي بن بركة، توصلت به هسبريس، بمناسبة مرور 50 سنة على وفاة ديغول وبوعنان، أن "جدته ماتت حزينةً ويائسةً دون أن تعرف ما حدث لابنها، بحيث لم يتم الوفاء بوعد الجنرال، سواء من لدنه أو من لدن خلفه".
وأضاف البشير في بلاغه قائلاً: "بعد 55 سنة على اختطاف واختفاء المهدي بن بركة، ما زالت أرملته وأبناؤه وأقاربه وأصدقاؤه ورفاقه يطرحون نفس الأسئلة: من هم قتلته؟ أين مكان دفنه؟ هل تم تحديد جميع المسؤوليات؟".
وأكد نجل بن بركة، ضمن تصريحه الصحافي، أن "الإجابات في هذا الصدد تُوجد على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ووحدها الإرادة السياسية المشتركة للدول هي القادرة على ضمان الوفاء بوعد الجنرال ديغول لجدتي".
يُشار إلى أن اختطاف المهدي بن بركة تم في 29 أكتوبر من سنة 1965 قُرب مقهى ليب بشارع سان جرمان بالعاصمة الفرنسية باريس، ولم يتم العثور عليه بعد ذلك أو على جثته ولم تعرف حيثيات هذا الاختفاء الذي عمّر أكثر من نصف قرن.
وفي يوم الـ29 من أكتوبر المنصرم، الذي صادف الذكرى الـ55 لاختطاف بن بركة، أصدر عدد من النشطاء والكتاب والحقوقيين والمحامين والفنانين نداءً يُخلدون من خلاله هذا الحادث المؤلم، وطالبوا بكشف الحقيقة بخصوصه.
وطالب النداءُ بـ"كشف الحقيقة كاملة عن ملابسات مقتل بن بركة وهوية الجناة والمحرضين، من خلال عدم إعاقة سير مسطرة قضائية شفافة وعادلة تُجبر السلطات المعنية بشكل رئيسي في هذه القضية على الاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية والجنائية عن جريمة شنعاء لا يمكن محوها من الوعي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
oui le pouvoir harki d"alger a nié toute l"aide que benberka a donné aux militants glorieux algériens pour libérer l"algérie soeur,et voilà ce pouvoir harki qui envoie ses valets bloquer le passage maroc mauritanie,
les progressistes marocains doivent dire ,le progres c"est bien,mais la patrie est mieux que toute autre considération,la patrie d"abord sa dignité dans son unité ,dans l"union de toutes les forces pour la défendre car le pouvoir harki veut aller plus loin quitte à détruire tout,45 ans que alger dépense des milliards de dollars pour soutenir son valetsario,la situation est tres grave,alors union et uniquement union ,la démocratie viendra apres