24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5313:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إصدار جديد يبرز مسار ومنجزات "معهد الأمازيغية" (5.00)

  2. أوربا تذوق السم الذي طبخت (5.00)

  3. رصاص مقدم شرطة يردي مسلّحا بسيفَين في تمارة (5.00)

  4. الكاريكاتير في المغرب (5.00)

  5. نادي الوداد البيضاوي يعلن عودة اللاعب أيوب الكعبي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | "أمين الحكومة" يرصد ضآلة الأداء التشريعي للنواب

"أمين الحكومة" يرصد ضآلة الأداء التشريعي للنواب

"أمين الحكومة" يرصد ضآلة الأداء التشريعي للنواب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 00:20

قال محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، إن الأداء التشريعي لنواب الأمة يُعتبر ضئيلاً جدا، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان ترفض مقترحات قوانين يتقدم بها برلمانيون بسبب ضعف صياغتها، نافياً أن تكون وزارته عبارة عن "مقبرة للقوانين" كما يروج عنها دائما.

وبلغ عدد مقترحات القوانين التي تم قبولها برسم الولاية التشريعية الحالية 38 مقترحا من أصل 253 تمت دراستها، أي بنسبة تناهز 15%، همت على الخصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الحقوق العينية ومدونة الشغل وقانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري والشركات التجارية، وتم نشر عشرة مقترحات.

ورداً على انتقادات "نواب الأمة" الذين يشتكون من عدم تفاعل الجهاز التنفيذي مع مقترحاتهم، أوضح الحجوي أن السبب الرئيسي لرفض الأمانة العامة للحكومة لبعض مقترحات قوانين يكمن في عدم استيعاب ما يراد أن يحمله مقترح القانون، في إشارة إلى عدم تكوين البرلمانيين من الناحية القانونية وعلى مستوى صياغة مقترحات القوانين، وهو الإشكال الذي لطالما اشتكت منه الأمانة العامة للحكومة سابقاً.

وشدد الحجوي خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، الاثنين، على أن "لا دورا سياسيا" للأمانة العامة للحكومة، "بل هي مطوقة بمجموعة من الالتزامات القانونية، وتنظر في مطابقة النص المعروض عليها للدستور وللمبادئ العامة للقانون وللتشريع، وعلى رأسها القوانين التنظيمية وغيرها من النصوص القانونية التي على أساسها نحكم على مشروعية النص".

وأوضح حجوي أن الأداء التشريعي "لا يعكس كما ينبغي المجهودات والابتكارات والمبادرات البرلمانية في إغناء وتحيين المنظومة القانونية"، معتبرا أن التحفظ على مقترحات قوانين النواب ليس مسؤولية الأمانة العامة للحكومة لوحدها، موردا أن "هذه المشاريع تناقش أيضا داخل قطاعات حكومية تتحفظ أحيانا على المقترح المعروض عليها لأنه لا يندرج ضمن أولوياتها وخيارات القطاع في ارتباطه بالبرنامج الحكومي".

وأبرز حجوي، في توضيحه، أن رفض مقترحات قوانين نواب الأمة "يرتبط بخيارات الحكومة على المستوى السياسي، وليس بمهمة الأمانة العامة للحكومة التي تنظر في النص من ناحيته القانونية"، وقال في رده على وزراء يرمون كرة رفض مقترحات قوانين في ملعبه: "عدد من القطاعات الحكومية تقول إن النص عند الأمانة العامة للحكومة وحنا مولفين على مثل هذا الكلام".

وأكد حجوي أن المبادرة التشريعية اختصاص موكول إلى رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان على حد سواء، و"ذلك طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، غير أن عدد مقترحات القوانين التي تتم الموافقة عليها وإصدارها يظل ضئيلا بالمقارنة مع مشاريع القوانين".

وعملا بأحكام المادة 23 من القانون رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، "عقدت الحكومة هذه السنة إلى غاية يومه، ستة اجتماعات خصصت لدراسة مقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء البرلمان وتحديد موقف الحكومة منها، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن دراسة 117 مقترحا، تم قبول 10 منها إلى حد الآن، في انتظار استكمال دراسة مجموعة من المقترحات تم تأجيل البت فيها"، يقول الأمين العام للحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عقلاني الأربعاء 11 نونبر 2020 - 01:01
يجب على الأمانة العامة للحكومة أن تخرج من طابعها التقليدي الأدبي، و أن تتبنى مقاربة تقنية مبنية على الأهداف، ماشي تعطل قانون اللي الأثر ديالو إيجابي غير حيت النائب البرلماني دار جملة ركيكة. فعلا مقبرة القوانين بسبب أناس أدبيين تقليديين دوغمائيين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - عبده الأربعاء 11 نونبر 2020 - 01:07
الحمد لله و "شهد شاهد من اهلها" الامين العام للحكومة يقول بقلة مقتراحات القوانين المقبولة و و بضالة التشريع البرلماني .. و الادهى من كل ذلك ضعف التكوين القانوني للنواب.. بالله عليكم كيف تمنح الاحزاب التزكية للترشيح لاناس يشهد الجميع بعدم اهليتهم للقيام بمهام الدفاع عن مصالح الشعب؟و كيف يتم تهميش الكفاءات و الطاقات الواعدة في البلد.. ؟وقد علمنا اليوم ان هذا البرلمان العاجز عن صياغة قوانين جيدة يكلف خزينة الدولة (اي الشعب..)ما يناهز 18 مليار سنتيم.. اضافة الى العلاوت و التنقل و الاسفار و المبيت و السيارات الفاخرة و تذاكر الحج و العمرة ..ووو . ماذا ننتظر من برلمان خلق مشوها و يعيش عالة على الشعب ..شعب يعاني في صمت من ظلم نوابه و اكلهم امواله بالباطل و تجاهل مشاكله و همومه و مطالبه ..اللهم لا نسالك رد القضاء و انما نسألك اللطف فيه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.