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الرئيسية | سياسة | اللجنة المختصة تمرّر أول جزء من مشروع المالية

اللجنة المختصة تمرّر أول جزء من مشروع المالية

اللجنة المختصة تمرّر أول جزء من مشروع المالية
هسبريس من الرباط
الخميس 12 نونبر 2020 - 11:30

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي رقم 65.20 لسنة 2021، بعدما أدخلت عليه تعديلات، ونال موافقة 21 نائبا ومعارضة 12 آخرين.

وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، قد تقدمت بحوالي 165 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، فيما تقدمت الحكومة بـ20 تعديلا.

وقد همت هذه التعديلات مختلف الجوانب خاصة المتعلقة منها بالضرائب، والمساهمة المهنية الموحدة، والمساهمة التضامنية سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للشركات.

سيعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة عامة ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع القانون المالي، فضلا عن جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على تلك المداخلات.

كما سيعقد المجلس، غدا الجمعة، جلستين عموميتين ستخصص الأولى للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، في حين ستهم الجلسة الثانية مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، والتصويت على هذا الجزء، وكذا على مشروع القانون المالي برمته.

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