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الرئيسية | سياسة | لجنة من "الأحرار" تتابع قضية الصحراء المغربية‎

لجنة من "الأحرار" تتابع قضية الصحراء المغربية‎

لجنة من "الأحرار" تتابع قضية الصحراء المغربية‎
هسبريس من الرباط
الخميس 12 نونبر 2020 - 14:30

تدارس المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في اجتماع برئاسة عزيز أخنوش، عبر تقنية المحادثة المصورة، مجموعة من القضايا الوطنية، وناقش عددا من النقط التنظيمية.

ووفق بلاغ للحزب، توصلت به هسبريس، قدم أخنوش، في بداية الاجتماع، عرضا سياسيا، نوه من خلاله بمضامين الخطاب الملكي للذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، مجددا التأكيد على التجند الكامل للحزب وراء توجهات الملك، في الوقوف في وجه المحاولات البئيسة لاستهداف الوحدة الترابية للبلاد، وتنديده القوي بالممارسات الاستفزازية بمعبر الكركارات، وبمواصلة التعبئة التامة من أجل مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز فرص الاستثمار بالأقاليم الجنوبية.

وعلاقة بالتطورات التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، فقد قرر حزب التجمع الوطني للأحرار إنشاء لجنة لمتابعة قضية الصحراء المغربية، يعهد اليها بتتبع ورصد تطورات قضية الوحدة الترابية، والعمل على إعداد ملف كامل بكل الحيثيات والمستجدات تتم مناقشة مضامينه في اجتماع مقبل.

وتضم هذه اللجنة في عضويتها كل من مباركة بوعيدة ومحمد أوجار وعبد الودود خربوش ومحمد لامين حرمة الله وسيدي محمد الجماني ومحمد عياش.

وارتباطا بالحالة الوبائية لفيروس "كوفيد-19"، فقد ثمّن أعضاء المكتب السياسي الانخراط المبكر للمغرب في الجهود الدولية لإنتاج لقاح فعال وآمن، كما توقفوا بكل اعتزاز عند الرؤية الاستباقية والحكيمة للملك محمد السادس، الذي أشرف ومنذ ظهور هذه الجائحة على تتبع هذا الملف شخصيا "بشكل عزز المكانة التي حظيت بها بلادنا مع المؤسسات الدولية المنتجة للقاح كشريك وحيد بالقارة الإفريقية. وقد توج هذا الإشراف الملكي السامي، بإعطاء جلالته نصره الله لتعليماته من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة".

وفي هذا الإطار، ناشد المكتب السياسي كافة التجمعيين من أجل مواصلة الانخراط في المجهود التحسيسي، والدعوة إلى احترام التدابير الوقائية وتوصيات وزارة الصحة، والانخراط بفعالية في إنجاح حملة التلقيح المرتقبة، من خلال تعبئة الحزب وجميع منظماته الموازية، مع الحرص على التقيد الكامل بالإجراءات الصحية والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.

وارتباطا بالشأن التنظيمي، هنأ أعضاء المكتب السياسي أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار في جميع الجهات، "على النجاح السياسي والتقني الباهر الذي حققه المؤتمر الاستثنائي، باعتباره محطة تنظيمية تاريخية وفارقة، أبان فيها الحزب عن مستوى تعبئة مناضليه ومدى جاهزيتهم لخوض مختلف الاستحقاقات ومواجهة كل التحديات وقدرة تنظيمهم على التكيف مع كل الظروف بما فيها الظرفية الوبائية الصعبة التي تجتازها بلادنا".

ونوّه المكتب السياسي بمضامين العرض السياسي الذي قدمه الرئيس خلال المؤتمر الاستثنائي، و"الذي لقي ترحيبا كبيرا لدى مناضلات ومناضلي الحزب، حيث تناول من خلاله حصيلة العمل خلال الأربع سنوات الماضية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأوراش التنظيمية التي تم إنجازها طيلة هذه المدة، والتأكيد على المواقف الثابتة للتجمع الوطني للأحرار من مختلف القضايا الوطنية".

كما جدد المكتب السياسي إشادته بدور منسقي الحزب الجهويين والإقليميين ومساهمتهم الكبيرة في إنجاح المؤتمر الاستثنائي، وانخراطهم القوي في جعل هذه المحطة في مستوى تطلعات التجمعيين، و"موعدا سياسيا حظي باهتمام الرأي العام الوطني، ومكنه من الاطلاع على دينامية الحزب وقدراته التنظيمية".

وفي هذا الصدد، وبعد الأخذ علما بالقرار الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة للمؤتمر الاستثنائي، والقاضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين من النظام الأساسي، صادق المكتب السياسي بالإجماع على تأجيل عقد أشغال المؤتمر العادي وأكد التمديد لمختلف أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي، لمدة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (108)

1 - ملاحظ الخميس 12 نونبر 2020 - 14:44
الاحزاب عند الدول المتقدمة تعطي اراء و تقترح حلول و لها وزن كبير في السياسات الخارجية للبلاد و عندنا نحن لا نرى إلا الاحزاب التي " تُتبع " الاحداث. المغاربة كلهم يُتبِّعون أحداث بالصحراء المغربية و يتمنون حل نهائي لهذا المشكل.
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2 - محمد مداني الخميس 12 نونبر 2020 - 14:47
الإنتخابات اقتربت والكل يريد أن يمتطي قضية الصحراء المغربية لكسب أصوات. المغاربة صحوا من الغفلة فعليكم بامتطاء الرياح لتبعدكم عنا بلا رجعة.
نريد حكومة خالية من أحزاب تتهافت عن المصالح الشخصية والعائلية.
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3 - مومو الخميس 12 نونبر 2020 - 14:48
خلق لجنة لتتبع تطورات الوضع في الصحراء المغربية زعما هد اللجنة هي لغتجيب حل لمشكل لكراكرات
قلت ما يدار علاش مايمشيش أخنوش لمنطقة لكراركات و يعاين الوضع بنفسه على الاقل
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4 - Nabil الخميس 12 نونبر 2020 - 14:51
ممتاز، وريونا الرجولة و سيرو دافعو على الحدود في الكركارات امام البوليزاريو، كترتو القوالب بزاف و الناس عاقو بيكم، انشري يا هسبريس ولا تخوني الامانة.
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5 - تجمعي مغاربي الخميس 12 نونبر 2020 - 14:57
لقد تناسيتم كفاءات كبيرة لها علاقات خارجية أمثال المناضل حسن بن عمر و الحافظي و عبو
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6 - الفرجي الخميس 12 نونبر 2020 - 14:57
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعقد العزم لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا بنظرة ثاقبة و اصرار لا يلين.
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7 - مغربي رباطي الخميس 12 نونبر 2020 - 14:58
لنا كامل الثقة في كفاءات التجمع ونحن متأكدين من صدق خطابهم، فهم معروفين بالعمل والمعقول
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8 - محمد السلاوي الخميس 12 نونبر 2020 - 14:59
الكل اليوم ينظر إلى هذا الحزب على كونه سيشكل البديل الحقيقي لتلك الأحزاب النمطية ذات الاشتغال الموسمي في تلك الفترات المعروفة لدى الجميع ...
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9 - مواطن الخميس 12 نونبر 2020 - 14:59
لجنة من هدا الحزب هم من سيحررون البلاد. لجنة من هدا الحزب أو حزب آخر أو جميع الأحزاب مجتمعة هم من سيحررون الاوطان، اسيروا ودافعوا عن معاشاتكم واجوركم، أما الدفاع عن البلاد لا تقدروا عليها. الرجال اصحاب الأجور الهزيلة هم المدافعون عن حدود البلاد، كما سبقهم من تقاعدوا وحصلوا على معاش لا يسمن ولا يغني من جوع. ها هم الان يعيشون حياة لا يحسد عنها. الدفاع عن البلاد كبيرة عنكم.
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10 - ابتسام الخميس 12 نونبر 2020 - 14:59
ما يعجبني في هذا الحزب هو وضع المواطنين وسط اهتماماته ، ويجعل مصلحة المواطن ذات أولوية، أما الباقي تفاصيل...
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11 - يسرى فادي الخميس 12 نونبر 2020 - 15:00
صلابة أي حزب ما تتجلى في قوة اقتراحاته وليس في الشعارات الفارغة. وحزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهذف الى جعل الاوضاع اكثر استقرارا
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12 - أمينة الخميس 12 نونبر 2020 - 15:02
العمل الجاد و خدمة الوطن هما شعار الاحرار رغم المحاولات الفاشلة البئيسة لبعض العصابات في التشويش على النجاحات الديبلوماسية لبلادنا
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13 - علي الخميس 12 نونبر 2020 - 15:03
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا لسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به
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14 - ياسمين الخميس 12 نونبر 2020 - 15:03
مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
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15 - غزل الخميس 12 نونبر 2020 - 15:04
حزب التجمع دائما في الموعد دائما تجده في الساحة يدافع عن القضايا الكبرى للوطن برافو التجمع
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16 - عزيز بن عبد الله الخميس 12 نونبر 2020 - 15:05
التجمع قوي برجاله ونسائه ويعرف كيف يشتغل ولديه استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب
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17 - كريم الخميس 12 نونبر 2020 - 15:05
الاحرار دايما مسانيدون للقضية الوطنية لانه حزب وطني بامتياز
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18 - حمزة الروداني الخميس 12 نونبر 2020 - 15:05
مادامت مصلحة الوطن من اولوية حزب الاحرار فانه في الطريق الصحيح
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19 - مواطن الخميس 12 نونبر 2020 - 15:05
يوم بعد يوم يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه هو البديل الحقيقي
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20 - radia الخميس 12 نونبر 2020 - 15:05
التجمع حزب اخلاق ومبادئ وياليت باقي الاحزاب تقتدي به علنا نرقى بالسياسة في بلدنا
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21 - جلول الخميس 12 نونبر 2020 - 15:05
واش عاد سي كبور بغا يهتم بالموضوع حتى تقطعات طريق وبقات ليه منتحات فلاحية والبحربة غير خاسرة، خصوا يعرف بأن الشعب مهتم بالصحراء من بداية السبعينات إلى حدود هذه اللحظة.
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22 - احمد الخميس 12 نونبر 2020 - 15:06
حزب التجمع الوطني للاحرار ككل مرة يفاجئنا بمواقفه الشجاعة احسن حزب في المغرب
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23 - سفيان الخميس 12 نونبر 2020 - 15:06
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن
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24 - سوسو الخميس 12 نونبر 2020 - 15:06
التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل، يناضل من اجل العيش الكريم لكل المغاربة.
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25 - عبد الصمد الخميس 12 نونبر 2020 - 15:06
حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة
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26 - radia الخميس 12 نونبر 2020 - 15:06
دائما حزب التجمع الوطني للاحرار يهتم بجميع القضايات الوطن
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27 - samir الخميس 12 نونبر 2020 - 15:06
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين. 
لنا كامل الثقة
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28 - اشرف الخميس 12 نونبر 2020 - 15:07
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب وطني ودائما يدافع عن قضايا الوطن هكدا تكون الاحزاب
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29 - sokaina الخميس 12 نونبر 2020 - 15:07
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين
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30 - محمد الخميس 12 نونبر 2020 - 15:07
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب الأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير و مستمر مع جميع قضايا الوطن و المواطن و هذا يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة و نتمنى له كل التوفيق
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31 - noura الخميس 12 نونبر 2020 - 15:07
حزب التجمع اليوم هو حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي
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32 - safa الخميس 12 نونبر 2020 - 15:07
التجمع الوطني للاحرار دائما في القمة ليس اول مرة يدهشنا انه العمل والمعقول
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33 - سلاوي الخميس 12 نونبر 2020 - 15:08
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع
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34 - لطيفة الخميس 12 نونبر 2020 - 15:08
احسن حزب في الساحة السياسية دائما حاضر للدفاع عن كل ما يمس الوطن وسيادته
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35 - sana الخميس 12 نونبر 2020 - 15:08
هدا الحزب الدي مازلت اتئمل فيه الخير لما
المتتبع للساحة السياسية المغربية سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
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36 - ismail الخميس 12 نونبر 2020 - 15:08
التجمع الوطني للاحرار يراهن على العمل و المعقول كمصدر وحيد و اوحد لنيل الثقة من لدن المغاربة
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37 - هشام الخميس 12 نونبر 2020 - 15:08
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله
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38 - Mouna الخميس 12 نونبر 2020 - 15:08
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
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39 - samir الخميس 12 نونبر 2020 - 15:08
حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الوطن
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40 - ismail الخميس 12 نونبر 2020 - 15:08
المغاربة عليهم ان يعرفوا ان الانخراط السياسي هو في الاول انخراط المواطنة و حب الوطن، و ليس الانخراط من اجل المناصب و المكاسب و المصلحة الشخصية. هذه رسالة تجمعية بامتياز
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41 - ahlam الخميس 12 نونبر 2020 - 15:09
خير الكلام ما قل ودل فحزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد وأظن أن مصيره النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى
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42 - Khadija الخميس 12 نونبر 2020 - 15:09
حقيقة ترفع القبعة لهذا الحزب الذي يزاوج بين القول والفعل، يدعم الشباب بالافعال وليس فقط بالشعارات
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43 - amina الخميس 12 نونبر 2020 - 15:09
حزب الاحرار معروف بصدق خطابهم و وضع مصلحة الوطن من اهتمامته
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44 - ahmed الخميس 12 نونبر 2020 - 15:09
قيادات حزب التجمع الوطني للاحرار تواجه بين الفينة و الاخرى مشاكل بسبب كونها متصفة بصفات قل نظيرها، و الالتزام بالعمل من اجل الوطن اولا و اخيرا
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45 - said الخميس 12 نونبر 2020 - 15:09
التجمع مدرسة التجمع فيه قيادات كتسنط للشباب وهمومهم كتقاسم معاهم تجاربهم
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46 - سهيل الخميس 12 نونبر 2020 - 15:09
حزب التجمع الوطني للاحرار يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد بالدرجة الأولى
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47 - Houda الخميس 12 نونبر 2020 - 15:09
الأحرار حزب يستحق الاحترام لأنه اعطى للمرأة مكانة متميزة ودافع عن حقها في التمثيلية والحضور السياسي والانتخابي
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48 - ايمان الخميس 12 نونبر 2020 - 15:09
ليس هناك حزب يدافع عن الوطن بشكل حزب التجمع الوطني للاحرار غايته مصلحة الوطن ازلى وفوق كل اعتبار
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49 - رضوان الخميس 12 نونبر 2020 - 15:09
اتمنى ان تكون باقي الاحزاب السياسية كحزب التجمع الوطني للاحرار.. دينامية لا تنقطع
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50 - Wafa الخميس 12 نونبر 2020 - 15:09
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
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51 - عروب الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
المستقبل لحزب الكفاءات و الطاقات.. حزب يمارس الممارسة السياسية النظيفة، و يراهن على الجدية و المعقول.
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52 - كمال الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
لهذا السبب أحترم حزب الحمامة لأنه حزب وطني لا يزايد على أحد ودائما هو السباق للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن
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53 - smail الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كل المغاربة و كل الفئات و لمختلف طبقات المجتمع و تحية كبيرة لرئيس الحزب الذي يرجع له كل الفضل في هذه الحيوية و النشط التي اصبح يعريفها حزب الحمامة
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54 - siliaadnan الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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55 - Tasnim الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
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56 - smail الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كل المغاربة و كل الفئات و لمختلف طبقات المجتمع و تحية كبيرة لرئيس الحزب الذي يرجع له كل الفضل في هذه الحيوية و النشط التي اصبح يعريفها حزب الحمامة
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57 - mariam الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
مشكور حزب التجمع الوطني للأحرار على موقفه، نعم الصحراء كانت و لا زالت مغربية.
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58 - زوهير الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين
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59 - halima الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة واصلوا انتم في المسار الصحيح بالتوفيق
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60 - احمد الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع الوطني للاحرار فهو اذن في الطريق السليم
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61 - Medo الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
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62 - سميرة الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
هادشي باش كيعجبني حزب التجمع الوطني للاحرار كتلقاه ديما حاضر فاي جاجة كتخص الوطن برافو من هنا كيبان البرهان
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63 - hamdanianir الخميس 12 نونبر 2020 - 15:10
المغرب بلد عظيم خاصو ناس نزهاء و اوفياء امثال السيد عزيز اخنوش
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64 - kltoma الخميس 12 نونبر 2020 - 15:11
اول حزب اقتنعت بالانتماء اليه هو حزب التجمع الوطني للاحرار لانه حزب ولاد الناس نجدهم دوما في خدمة مصلحة الوطن و لا وقت لديهم للمزايدات و تصفية الحسابات على حساب الشعب
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65 - Ahmed الخميس 12 نونبر 2020 - 15:11
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
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66 - hafssa الخميس 12 نونبر 2020 - 15:11
حزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهدف الى جعل الاوضاع اكثر استقرار بالاهتمام الذي يوليه لي مصلحة الوطن و جعلها من اولوياته
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67 - agesalma الخميس 12 نونبر 2020 - 15:11
لطالما وضع الاحرار قضية الوحدة الوطنية في صلب اهتماماتهم و نضالاتهم. الصحراء مغربية و ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
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68 - Aya الخميس 12 نونبر 2020 - 15:11
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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69 - عصام الخميس 12 نونبر 2020 - 15:11
احسن حزب موجود في الساحة السياسية برهن عن دالك في اكتر من مجال بعمله الجاد حزب يواكب الوضعية دائما جديد ومتجدد
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70 - مولاي براهيم الخميس 12 نونبر 2020 - 15:11
حزب الاحرار دائما هو السباق في الدفاع عن قضايا الوطن برافووو
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71 - amal الخميس 12 نونبر 2020 - 15:11
حزب الاحرار اعطى نفس جديد لسياسة في المغرب بالفعل نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب
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72 - salma الخميس 12 نونبر 2020 - 15:11
الصحراء مغربية شاء من شاء و كره من كره, تحياتي العالية لهذا الحزب الشجاع بمواقفه
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73 - alyahamdon الخميس 12 نونبر 2020 - 15:11
التجمعيون دينامية مستمرة وأهداف مسطرة من أجل جميع المغاربة
تحية للقائد عزيز أخنوش على مجهوداته
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74 - kamal الخميس 12 نونبر 2020 - 15:11
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، واصلو ايها التجمعيوون
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75 - Amal الخميس 12 نونبر 2020 - 15:12
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
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76 - bensaihfarah الخميس 12 نونبر 2020 - 15:12
حزب التجمع الوطني للاحرار بقيادة عزيز اخنوش أصبح في يسير بحطا ثابتة من اجل العمل الميداني والمعقول والمواقف الوطنية الثابتة التي تسعى الي مصلحة البلاد فمزيدا من التوفيق
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77 - aicha الخميس 12 نونبر 2020 - 15:12
حزب الاحرار يحمل برنامج يخدم بلادنا ويستحضر مصلحة الوطن قبل كل شيء
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78 - najla الخميس 12 نونبر 2020 - 15:12
Bravo chers Rnistes vous êtes toujours au sommet, je vous souhaite une bonne continuation et un très bon courage.
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79 - jamal الخميس 12 نونبر 2020 - 15:12
حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم
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80 - Mouad الخميس 12 نونبر 2020 - 15:12
التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك
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81 - عماد الخميس 12 نونبر 2020 - 15:12
حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق الاحترام و التشجيع على هذا القرار
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82 - kamiliahabibi7 الخميس 12 نونبر 2020 - 15:12
لنا كامل الثقة في كفاءات التجمع ونحن متأكدين من صدق خطابهم، فهم معروفين بالعمل والمعقول
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83 - aitmoulayhiba الخميس 12 نونبر 2020 - 15:13
مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
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84 - Najwa الخميس 12 نونبر 2020 - 15:13
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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85 - sana الخميس 12 نونبر 2020 - 15:13
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب العمل والمعقول و هو نموذج للأحزاب القوية التي يجب ان يقتدى بها
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86 - هشام الخميس 12 نونبر 2020 - 15:13
_وككل مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر لكل المغاربة بمواقفه الشجاعة اتجاه قضايا الوطن
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87 - visiteur الخميس 12 نونبر 2020 - 15:13
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة
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88 - simo الخميس 12 نونبر 2020 - 15:13
حزب الاحرار من بين الاحزاب لي دافع على حقوق المغاربة او عاطيهم قيمة او مكانة متميزة
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89 - Nasima الخميس 12 نونبر 2020 - 15:13
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
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90 - visiteur الخميس 12 نونبر 2020 - 15:13
في الحقيقة انا معجب كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة والطريقة التي يشتغلون بها، وأتمنى صادقا أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل
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91 - Noha الخميس 12 نونبر 2020 - 15:13
حزب التجمع الوطني للاحرار كحزب قوي و قريب من المواطنين يستطيع ايجاد حلول معقولة و جدرية
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92 - اكرام الخميس 12 نونبر 2020 - 15:14
_حزب الحمامة مرة اخرى يبرهن على كفائته صراحة ليس هناك بديل في الساحة ينافسه ويسعى ال خدمة الوطن والمواطن
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93 - Zayna الخميس 12 نونبر 2020 - 15:14
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
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94 - kawtar الخميس 12 نونبر 2020 - 15:14
قوة حزب التجمع الوطني للاحرار تكمن في اهتمامه بالوطن و جعله دائما في صلب اهتماماته و أولوياته
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95 - soniaben الخميس 12 نونبر 2020 - 15:14
حزب التجمع هو المستقبل ومسار الثقة ليس للأحرار فقط بل للمغاربة ككل.
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96 - Halima الخميس 12 نونبر 2020 - 15:14
حزب التجمع الوطني للأحرار لديه استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب
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97 - laila الخميس 12 نونبر 2020 - 15:15
Le Sahara est marocain et c'est ce que nous ne pouvons pas tous nier. Nous remercions le Rassemblement national des indépendants pour sa position courageuse.
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98 - حسن الخميس 12 نونبر 2020 - 15:15
الحزب الوحيد الدي يستحق كل خير لانه بالفعل برهن على جديته فيكل المواقف حزب التجمع الوطني للاحرار لا بديل له
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99 - amine الخميس 12 نونبر 2020 - 15:16
Je suis très fier de ce parti généreux qui se soucie des problèmes de notre pays bien-aimé. Merci beaucoup.
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100 - abde الخميس 12 نونبر 2020 - 15:17
يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الاحزاب المميزة كونه يهتم بمصلحة الوطن
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101 - nassim الخميس 12 نونبر 2020 - 15:17
نحن جد فخورين بهذا الحزب الذي يهتم بقضايا بلذه فعلا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح
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102 - hanan الخميس 12 نونبر 2020 - 15:18
حزب الاحرار حزب طموح و يواصل مساره بالعزيمة و الإسرار... لنا كامل الثقة في ان هذا الحزب هو البديل لمستقبل زاهر
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103 - hamza الخميس 12 نونبر 2020 - 15:18
تبارك عليكم راكم دائما في القمة يا أحرار، كلنا صحراء مغربية
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104 - fatima الخميس 12 نونبر 2020 - 15:18
التجمع الوطني للأحرار حزب المستقبل,يناضل من اجل العيش الكريم و مستقبل زاهر
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105 - youssef الخميس 12 نونبر 2020 - 15:19
دمتم متألقين يا أحرار ،الصحراء بالطبع و دون أدنى شك مغربية
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106 - chouaib الخميس 12 نونبر 2020 - 15:20
Merci beaucoup pour votre soutien, nous vous souhaitons un bon courage et une bonne continuation.
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107 - Nabil الخميس 12 نونبر 2020 - 15:37
منذ نصف ساعة و انا انتظر التعليقات الممجدة لاخنوش كي ادوس عليها بالديسلايك، سربيو طلقو البلابلا و التغزل راني زربان.
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108 - hassan.aadi الخميس 12 نونبر 2020 - 15:40
لجنة من "الأحرار" تتابع قضية الصحراء المغربية‎ اين هي الأحزاب الأخرى والجمعيات الإنتهازية والمنظمات الحقوقية و كل المجتمع إنها قضية أمة بكل أطيافها لذا اقول للاحرار لا داعية للركوب على القضية الوطنية مع اقتراب الإنتخابات .
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