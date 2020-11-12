24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين "اللاسلم واللاحرب" .. قضية الصحراء المغربية أمام منعطف حاسم (5.00)

  2. تراجع للنساء والإسلاميين ضمن الانتخابات الأردنية (5.00)

  3. الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لشكايات "طلب المعلومات"‬ (5.00)

  4. ندوة تقارب الهوية المغربية في الدراسات الأكاديمية (5.00)

  5. رابطة العالم الإسلامي: اعتداء جدة" جبان ومعزول (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 12 نونبر 2020 - 17:51

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة الصحة، بتعيين السادة محمد العم، مديرا للتجهيزات والصيانة، وعادل زنيبر باش، مديرا للموارد البشرية، وبوكريم محمد، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، ودهبي عبد السلام، مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بآكادير، والبوعزاوي محمد العربي، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط، وبنرحال خالد، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال، وبويسك كمال، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدار البيضاء.

وأضاف السيد أمزازي أنه تم على وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تعيين السيدة سناء العمراني، مديرة للموانئ والملك العمومي البحري، والسيد نجيب الكركوري، مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية. وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، يضيف الوزير، تم تعيين السيد عبد اللطيف النحلي، كاتبا عاما، والسيدة نجاة الكحلاني، مديرة للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة-الرحامنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ميلود لوسور الخميس 12 نونبر 2020 - 18:12
نريد مناصب للجيش المعطل عن العمل من الشباب اما الناصب العليا فيجب الا تمنح لاي شخص له عمل اخر وكفاكم اقتسام الكعكة في ما بينكم فقد طفح الكيل وحان وقت الحساب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - محمد الخميس 12 نونبر 2020 - 18:12
المناصب العليا كتعينوها
والمناصب السفلى كتقمعوها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - عبد السلام اطراشلي الخميس 12 نونبر 2020 - 18:19
التعيينات في المناصب العليا يتم التصديق والتاشير عليها بسهولة وفي اسرع وقت.... وهذه التعيينات تكلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة عبارة عن تعويضات وتحفيزات و.و.و.و.... دون ذكر الأجور.... أما التوظيفات يتم التحايل عليها بكل الطرق والوسائل لتضل بعيدة المنال وعن الحلم حتى في القطاعات التي تعاني الخصاص كالتعليم والصحة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - محمد سالم الخميس 12 نونبر 2020 - 18:24
في اطار الجهوية المتقدمة بعض المناصب يجب ان تعطى لابناء الاقليم وهم ادرى بامورهم غربب امر هذه الحكومة ستحاول وضع مقربيها في مناصب سامية حتى تضمن الكثير لذويههم ولمستقبلهم اتمنى ان تغيب وتصمت الحكومة حتى موعد الانتخابات وساشارك ضدها لانها لمًتكن رحيمة بالشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الخميس 12 نونبر 2020 - 18:24
تمنيت أعرف كيف يتم انتقاء هذه الأسماء هل لكفاءاتهم اذا كان كذلك يجب فتح المبارايات لحاملي الدكتوراه يجربون حضهم هم كذلك اما اذا كان على حساب أحزاب وتحزب هؤلاء فمن لا ينتمي إلى أي حزب كيف يأخذ نصيبه من أحكام 92 من له الجواب يبصرني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - فريد الخميس 12 نونبر 2020 - 18:24
مبروك عليهم المناصب الراحة والسياحة لعاقة و اولاد شعب مزاليت الاعمال الشاقة المغرب هدا باك صاحبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - bensaid الخميس 12 نونبر 2020 - 18:26
هدا كل ما يحسنون فعله.تقسيم الكعكة.وفق معايير هدا عدلي.هدا اتحادي.هدا من الاحرار...حكام المغرب مساكن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - b.a الخميس 12 نونبر 2020 - 18:28
الحاجة الوحيدة لي فلحة فيها هذ الحكومة من نهار بدات وكل اسبوع تقريبا تعينات في مناصب عليا،واش هذ المناصب مكيتقدوش ويجي وزير المالية ويبقى يشكي على ارتفاع كثلة أجور الموظفين كتلقى موضف سامي أجرته الشهرية تساوي أجرة 30 موضف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - youssef الخميس 12 نونبر 2020 - 18:40
لكم المناصب العليا و لنا الإنتقاء الأولي و العراقيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.