مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة الصحة، بتعيين السادة محمد العم، مديرا للتجهيزات والصيانة، وعادل زنيبر باش، مديرا للموارد البشرية، وبوكريم محمد، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، ودهبي عبد السلام، مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بآكادير، والبوعزاوي محمد العربي، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط، وبنرحال خالد، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال، وبويسك كمال، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدار البيضاء.

وأضاف السيد أمزازي أنه تم على وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تعيين السيدة سناء العمراني، مديرة للموانئ والملك العمومي البحري، والسيد نجيب الكركوري، مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية. وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، يضيف الوزير، تم تعيين السيد عبد اللطيف النحلي، كاتبا عاما، والسيدة نجاة الكحلاني، مديرة للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة-الرحامنة.