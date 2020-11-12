24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادثة سير مروعة
- العلمي: المغرب يصنع أجهزة التنفس الاصطناعي وأسِرّة الإنعاش
- استدعاء النصيري للمنتخب يثير استياء إشبيلية
- مهدي بنعطية يميط اللثام عن مستقبله في الملاعب
- عصارة "نفايات مديونة" تستنفر جماعة البيضاء
بين "اللاسلم واللاحرب" .. قضية الصحراء المغربية أمام منعطف حاسم (5.00)
الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لشكايات "طلب المعلومات" (5.00)
- لجنة من "الأحرار" تتابع قضية الصحراء المغربية - (115)
- حكومة موريتانيا تحاول التوسّط لإنهاء فوضى البوليساريو بالكركرات - (108)
- العثماني يطمئن المغاربة بشأن اللقاح ويحذر من "الأخبار الزائفة" - (105)
- رصيف الصحافة: شركات ولوبيات تحتكر سوق "بيع الهواء للمغاربة" - (104)
- مغاربة يُلصقون لقاح كورونا بـ"المؤامرة" .. تجسس وتحولات جينية - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة الصحة، بتعيين السادة محمد العم، مديرا للتجهيزات والصيانة، وعادل زنيبر باش، مديرا للموارد البشرية، وبوكريم محمد، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، ودهبي عبد السلام، مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بآكادير، والبوعزاوي محمد العربي، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط، وبنرحال خالد، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال، وبويسك كمال، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدار البيضاء.
وأضاف السيد أمزازي أنه تم على وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تعيين السيدة سناء العمراني، مديرة للموانئ والملك العمومي البحري، والسيد نجيب الكركوري، مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية. وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، يضيف الوزير، تم تعيين السيد عبد اللطيف النحلي، كاتبا عاما، والسيدة نجاة الكحلاني، مديرة للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة-الرحامنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
والمناصب السفلى كتقمعوها