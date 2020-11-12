"البيجيدي" يرفع المظلومية قبل الانتخابات ويلصق الفشل بـ"كورونا"

هسبريس - محمد بلقاسم

في الوقت الذي يستعد فيه المغرب للاستحقاقات الانتخابية وما يرافقها من تقديم للحساب أمام المغاربة، اختار حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة لعقد من الزمن أن يرفع شعار المظلومية والاستهداف، واستحضار "البلوكاج" الذي أعفي على إثره رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في تقييم حصيلة فريق العثماني.

مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وضمن مداخلة الفريق في الجلسة العمومية التي عقدها المجلس لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية سنة 2021، الخميس، تحدث عن تعرض حزبه لما وصفها "حملات ممنهجة ومنسقة لاستهداف الحزب ومحاولة النيل من قياداته"، معتبرا "رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية، مشرف ومعتبر، من الإنجازات التنموية الميدانية ونظافة اليد، يدعو للاعتزاز والافتخار".

وأعلن ابراهيمي تضامنه مع منتخبي الحزب الذين قال إنهم يتعرضون للاستهداف السياسي والتشهير الإعلامي، أو التضييق الإداري، وتلفيق التهم الكيدية لاختلاق المتابعات القضائية، عند القيام بمهامهم الانتدابية وأدوارهم التنموية بكل تفان وتضحية، مطالبا بعدم تعطيل مصالح المواطنين، وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من هواجس انتخابية للحد من شعبية حزب العدالة والتنمية الذي كرس كل إمكاناته البشرية لخدمة الوطن والمواطنين بكل مسؤولية ونكران ذات.

وسجل إبراهيمي أن كل المحاولات التي تهدف إلى التشهير للحد من شعبية الحزب سيكون لها أثر عكسي، محيلا على ما اعتبرها "التجارب السابقة التي لم تزد العدالة والتنمية إلا صلابة وإيمانا بخطه الإصلاحي مساهمة منه إلى جانب الفضلاء في هذا البلد من تنظيمات سياسية انبثقت من رحم الشعب ومجتمع مدني وإعلام حر ونزيه لمواجهة كل التحديات والإكراهات، والمساهمة أيضا في تعزيز الديمقراطية أساس نهضة الشعوب، التي بدونها لن تتحقق أي تنمية أو تقدم".

وبخصوص تقييم أداء حكومة سعد الدين العثماني وانتقادها، قال رئيس فريق "البيجيدي": "لا يمكن أن يكون التقييم منصفا ولا موضوعيا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار عددا من المعطيات، منها تشكيلها بعد ستة أشهر من البلوكاج، وما كان له من تداعيات سياسية وارتياب للمستثمرين، إلى جانب ثلاث سنوات من الجفاف، وحوالي سنة منذ بداية جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من شلل اقتصادي أصاب العالم".

وفي هذا الصدد، قال إبراهيمي إن فريقه على استعداد ليوم "الحساب الانتخابي"، لأنه لم يدخّر جهدا في النيابة الصادقة عن الأمة المغربية، وفي الوفاء بعهوده وولائه لثوابتها، مشددا على أن "الفريق يعتبر العمل السياسي النبيل ليس إلا وسيلة لتحقيق غاية الرقي بالمغرب".

ورغم الانتقادات التي يتعرض لها حزب "المصباح"، إلا أن رئيس الفريق الأول في البرلمان قال: "لا زلنا على العهد بالانخراط التام واللامشروط بشأن محاربة الفساد والاستبداد، حتى ولو كان شعارنا هذا سببا في تعبئة جهود بعض الجهات ضد حزب العدالة والتنمية وخطابه الصريح من أجل مصلحة الوطن والمواطنين".

وجدد فريق العدالة والتنمية التأكيد في هذا الصدد ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الجنائي لما يتضمنه من مقتضيات مهمة تمكن من محاربة الإثراء غير المشروع، وذلك بضرورة تفاعل وزارة العدل مع مطلب اللجنة في تحديد موعد للتصويت عليه، معلنا موقفه الرافض لأي إفراغ لهذا القانون من مضمونه.

وأعلن الفريق رفضه تبخيس العمل السياسي الجاد والمسؤول، ومعه الفاعل السياسي الذي يتمتع بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، لأن من شأن هذا التبخيس تهديد الاختيار الديمقراطي واستقرار المغرب والتمكين للفساد والمفسدين، وذلك بتلفيق التهم وافتراء الأكاذيب وخلق الإشاعات لتصفية اختلافات وحسابات ضيقة.

كما أعلن رئيس فريق "البيجيدي" رفضه المطلق لاعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، وذلك لكونه "موضوع سجال حول العديد من الموتى الذين لم يشطب عليهم، والذين هجروا أو حولوا عناوينهم، وبذلك يتساوى الأحياء والأموات في تحديد من سيمثلهم بالمجالس المنتخبة"، "وستتحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية، وهو التنافس"، وفقا للمتحدث ذاته.

وقال إبراهيمي إن "مقترح إعادة النظر في القاسم الانتخابي يضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى، وبالمحاسبة السياسية عبر ممارسة حق وواجب التصويت"، مضيفا أن "احتساب القاسم الانتخابي على هذا الأساس يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم ويعاكس التجارب المقارنة الفضلى، وسيشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا. والغريب أن الأحزاب التي تدافع عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة".