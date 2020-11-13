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الرئيسية | سياسة | العثماني يجمع الأحزاب بشأن تدخل الجيش بالكركرات

العثماني يجمع الأحزاب بشأن تدخل الجيش بالكركرات

العثماني يجمع الأحزاب بشأن تدخل الجيش بالكركرات
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:10

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه سيجتمع اليوم الجمعة مع زعماء الأحزاب السياسية المغربية، لاطلاعهم على العملية التي يقوم بها الجيش بعد الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، التي قرر على إثرها المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.

وقال العثماني على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "سأعقد بعد قليل اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية لوضعهم في صورة العملية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركرات"، وهي العملية التي جاءت بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، ولم يكن أمامه من خيار "سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري"، حسب الخارجية المغربية، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية قامت، ليلة الخميس-الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن "هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور".

وأكد بلاغ الجيش المغربي أن هذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية، تتم حسب قواعد الالتزام الواضحة التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عصام الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:19
عاش الملك، جندي مجند وراء مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه
الله الوطن الملك
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40
2 - عقلاني الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:21
عليه أن يطلع الشعب عبر بلاغ متلفز
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30
3 - charafeddine.erradi الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:21
تحية للجنود المغاربة نحن وراءكم ومعكم ، وتحية للقيادة السامية لصاحب الجلالة ، اعتصموا ولا تقنطو ، والله ولي التوفيق
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35
4 - الله الوطن الملك الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:22
لا تحتاجوا ان تجتمعوا فشعب المغربي من شماله الى اقصى جنوبه اي الى نهر السنغال واكثر وشرقه إلى حدود ليبيا وراء صاحب المهابة والسمو الملك محمد السادس نصره الله وايده في هذا الواجب الوطني .الله الوطن الملك والنصر من الله عز وجل
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43
5 - الوادنوني الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:23
ما الفائدة...لا شعبية لهم...يجب مخاطبة المغاربة السي العثماني ومخاطبة الراي العام الدولي ..وتقديم شريك وثائقي
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23
6 - يوسف النفيس الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:24
اللهم نصر جيشنا و إخواننا و نصرنا على الأعداء
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25
7 - Bouthirit الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:24
اصلا انا كمواطن مغربي لا أعرف دواعي إقامة حاجز أو منطقة عازلة بيننا وموريتانيا علما اننا لسنا في حرب معها . هده المنطقة اصلا يجب أن يتم ضمها للمغرب وبعد دلك يتم مراقبة الحدود بين البلدين . بقاء المنطقة العازلة يشكل خطر على الامن القومي المغربي . يجب أن يتم طرد المرتزقة شرقا وأن تطلب الأمر جمعوا هناك في منطقة عازلة لاكن يجب منعهم من تشكيل خط بين المغرب وموريتانيا وغلق منفد يصلهم إلى المحيط الأطلسي.
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18
8 - محمد عين الشعير الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:30
حسن فعل المغرب.لكون عصابة البوليساريو لجات الى قطع الطرقات.ويالتالي القوة تم القوة. وهدا دليل ومبرر ان لا محادتات مستقبلا عبر الامم المتحدة مع هده العصابة لانها لا تصلح ولو لتسسير مقاطعة.
المغرب اعطى الوقت الكافي للامم المتحدة وبالتالي فالتدخل جاء في وقته.
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12
9 - jagwar الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:31
لا أفهم كيف سيتم تحرير المعبر بدون نية قتالية مع العلم أن البوليزاريو هي التي كانت تحتله وهي العدو. مثلا غادي تمشيو تهضروا معاهم بهدوء ولا غادي تسيفطوا ليهم علماء الدين من إجل إرجاعهم إلى منازلهم كتلك الزوجة الهاربة من منزلها. ولا كاتب المقال راه مدوخ أوماعارفش شنو راه إقول. علاش كتزوقو الهضرة بزاف.
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-24
10 - AGADIR الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:34
لماذا لم تجتمعوا قبل خطاب الملك محمدالسادس شافه الله هل انتم من سيحررون الصحراء او اولادكم بذاتم حملة الانخبات قبل اوانها
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8
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