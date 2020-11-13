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كُتّاب وآراء
بحضور الهمة والأحزاب .. العثماني يكشف تفاصيل "عملية الكركرات"
كشف لقاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع زعماء الأحزاب السياسية المغربية، تفاصيل العملية التي يقوم بها الجيش بأمر من الملك محمد السادس، بعد الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، التي قرر على إثرها المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.
اللقاء الذي حضره مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، كشف أن تدخل الجيش المغربي اتسم بالاحترافية والدقة، وأدى إلى انسحاب عناصر الانفصاليين المدنيين والعسكريين، وإزالة الخيم دون أي حادث يذكر، حسب إفادة محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي حضر اللقاء، في اتصال مع هسبريس.
المعطيات التي تم بسطها في اللقاء أبرزت، حسب الأمين العام لحزب "الكتاب"، أن "عملية الجيش المغربي شهدت إطلاق نار بشكل عشوائي دون أن يكون موجها نحو الأشخاص"، مؤكدا أن "المغرب استرجع السيطرة المطلقة على حدوده وأرجع الأمور إلى نصابها".
وأضاف بنعبد الله أن اللقاء جاء على خلفية العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية عقب الاستفزازات المتتالية التي قامت بها البوليساريو منذ سنة 2016، بهدف فرض الأمر الواقع، وفصل المغرب عن حدوده الترابية في علاقته بموريتانيا، عبر منع حركة السير.
وبعدما أعلن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية دعم حزبه، على غرار القوى السياسية المغربية، للقوات المسلحة الملكية، شدد على أن اللقاء كشف أن "الجيش المغربي تدخل في احترام تام للشرعية الدولية ووحدة ترابه"، مشيرا إلى أنه "جسد أقصى المهنية والنجاعة".
وكان العثماني قد كتب على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا: "سأعقد بعد قليل اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية لوضعهم في صورة العملية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركرات"، وهي العملية التي جاءت بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، و"لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري"، حسب وزارة الخارجية المغربية في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية قامت، ليلة الخميس-الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن "هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور".
وأكد بلاغ الجيش المغربي أن "هذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية، تتم حسب قواعد الالتزام الواضحة التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
هذا التفكير الغبي يبين أن سياسة الصبر و الإتزان الذي أبان عنها المغرب تم تفسيرها بضعف الجيش المغربي و قوة البوليساريو و قدرتها على فرض سياستها على أرض الواقع بكمشة من البلطجية. هذه قراءة بليدة و متهورة و اتدخل المغربي وضع حدا للتجاوزات و لأحلام قطاع الطرق في تهديد سلامة و مصالح المواطنين المغاربة.
هربوا كالجرذان المذعورة.
الخيار الأول . طريحة
الخيار الثاني . طريحة
الخيار الثالث. طريحة
أظن أن هناك خطأ في التعبير، لم يكن عشوائيا بل إنذاريا
لقد أعطيتم الشرعية للبوليزاريو للتدخل بالسلاح والقوة في الصحراء مدعومة بالجزائر.
إذن سوف ننتظر إعلان الحرب من طرف البوليزاريو قريبا. والمنطقة ستعود خرابا من جديد.
المغرب 45 عام وهو يلعب ورقة الديبلوماسية والآن يفسد كل ما بناه.
هذا وضع غير مقبول نحن شعب واحد ليس هناك شعب صحراوي و شعب مغربي المغرب أمة واحدة من طنجة إلى الكوريرة نحن في غنى عن هذه الااعيب نحن في حاجة للتنمية فلنقف جميعا وراء جلالة الملك رمز الوحدة
شعارنا داءما الله الوطن الملك
لكن أتساءل فقط عن دور موريتانيا اين هو ؟!
طريق بالمنطقة العازلة .....من المفروض عدم وجود أي شخص مهما كانت صفته في منطقة عازلة فما بالك بطريق لسير المركبات و الاشخاص ....تناقض واضح حيث وجود العسكر او تذخل العسكر هو خرق للمنطقة العازلة قبل ان نتكلم عن حق المرور ....المهم قيل قديما " ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا و ياتيك بالخبار من لم تزود "
موفقون ان شاء الله.
تنسيق كامل بين السياسي والدبلماسي والأمني.
خطوة أولى في طريق تسويه هذه القضية
تخيل عندما اقرء التعالق اقول على ماذا نحسدهم على صناعة السيارات و الطيران ولا الصواريخ وطلوع إلى القمر...المغرب صابر على الأخت الشقيقة ويصبر على اذاها والله يجازها على أفعالها...
اذن يجب الاستعداد للحرب وضرب المعتدي حتى على الأراضي الجزائرية. أي اعتداء من الأراضي الجزائرية يجب ان يعتبر عمل عدائي من الجزائر يستحق الرد. والمتابعة. بعض المشاكل لا تحل الا بتكبيرها. كبرها تصغار. وان جنحوا للسلم فاجنح لها.