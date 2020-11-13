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الرئيسية | سياسة | بحضور الهمة والأحزاب .. العثماني يكشف تفاصيل "عملية الكركرات"

بحضور الهمة والأحزاب .. العثماني يكشف تفاصيل "عملية الكركرات"

بحضور الهمة والأحزاب .. العثماني يكشف تفاصيل "عملية الكركرات"
هسبريس - محمد بلقاسم
الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:46

كشف لقاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع زعماء الأحزاب السياسية المغربية، تفاصيل العملية التي يقوم بها الجيش بأمر من الملك محمد السادس، بعد الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، التي قرر على إثرها المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.

اللقاء الذي حضره مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، كشف أن تدخل الجيش المغربي اتسم بالاحترافية والدقة، وأدى إلى انسحاب عناصر الانفصاليين المدنيين والعسكريين، وإزالة الخيم دون أي حادث يذكر، حسب إفادة محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي حضر اللقاء، في اتصال مع هسبريس.

المعطيات التي تم بسطها في اللقاء أبرزت، حسب الأمين العام لحزب "الكتاب"، أن "عملية الجيش المغربي شهدت إطلاق نار بشكل عشوائي دون أن يكون موجها نحو الأشخاص"، مؤكدا أن "المغرب استرجع السيطرة المطلقة على حدوده وأرجع الأمور إلى نصابها".

وأضاف بنعبد الله أن اللقاء جاء على خلفية العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية عقب الاستفزازات المتتالية التي قامت بها البوليساريو منذ سنة 2016، بهدف فرض الأمر الواقع، وفصل المغرب عن حدوده الترابية في علاقته بموريتانيا، عبر منع حركة السير.

وبعدما أعلن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية دعم حزبه، على غرار القوى السياسية المغربية، للقوات المسلحة الملكية، شدد على أن اللقاء كشف أن "الجيش المغربي تدخل في احترام تام للشرعية الدولية ووحدة ترابه"، مشيرا إلى أنه "جسد أقصى المهنية والنجاعة".

وكان العثماني قد كتب على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا: "سأعقد بعد قليل اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية لوضعهم في صورة العملية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركرات"، وهي العملية التي جاءت بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، و"لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري"، حسب وزارة الخارجية المغربية في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية قامت، ليلة الخميس-الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن "هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور".

وأكد بلاغ الجيش المغربي أن "هذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية، تتم حسب قواعد الالتزام الواضحة التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - Ziryab الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:55
قال أحد المنظرين من عصابة البوليساريو : "وقد يكون إغلاق الكركرات خطوة أولى قد تعقبها خطواتٌ أكثر جرأة كتنظيم مخيمات صيفية أو كشفية على الشاطئ الصحراوي في إطار فرض الأمر الواقع الجديد".
هذا التفكير الغبي يبين أن سياسة الصبر و الإتزان الذي أبان عنها المغرب تم تفسيرها بضعف الجيش المغربي و قوة البوليساريو و قدرتها على فرض سياستها على أرض الواقع بكمشة من البلطجية. هذه قراءة بليدة و متهورة و اتدخل المغربي وضع حدا للتجاوزات و لأحلام قطاع الطرق في تهديد سلامة و مصالح المواطنين المغاربة.
هربوا كالجرذان المذعورة.
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54
2 - سعيد الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:56
هناك صهاينة يدفعون للحروب والقتل والخراب والدمار والدماء بين المسلمين
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-62
3 - محمد بوروضة الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:56
اللهم لك الحمد والشكر، خبر مفرح بعد زمن طويل.
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34
4 - من فرنسا الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:57
هميئا لنا بقواتنا المسلحة هنيئا لنا بتاج رؤوسنا الملك محمد السادس برافو والله حتا برافو
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36
5 - Abou Walid الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:58
حرب إعلامية دائرة حاليا على صفحات المواقع الإجتماعية والمواقع الالكترونية الجزائرية من طرف الجزائريين وعملائهم مرتزقة البوليزاريو. يرجى من المغاربة الرد
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32
6 - أطلسي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:00
الإجتماع هو دعم الجنود المرابطين على الحدود المعرضين للخطر في حال اندلعت اشتباكات أين هم الفنانين والبرلمانيين أصحاب التقاعد السمين .
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32
7 - علب الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:00
لم يبقى أمام المرتزقة الا ثلات خيارات
الخيار الأول . طريحة
الخيار الثاني . طريحة
الخيار الثالث. طريحة
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21
8 - لحسن الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:01
عاش الملك و عاش الشعب وعاش الجيش الملكي المغربي
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31
9 - خالد الخريبكي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:01
يجب الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه الاعتداء على الوطن وعلى ترابه .الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها
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21
10 - عماد الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:02
عملية الجيش المغربي شهدت إطلاق نار بشكل عشوائي
أظن أن هناك خطأ في التعبير، لم يكن عشوائيا بل إنذاريا
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35
11 - كمال إسبانيا الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:02
من أجل أرض أجدادنا و ومصالحنا الإستراتيجية سنرفع السلاح في وجه هاؤولاء الخونة وسنردهم إلى بلادهم الجزائر من حيث أتوا ... مستعدون من خارج الوطن ومن داخله أن نحمل سلاحنا كما حملوه أجدادونا ونتصدى لمن إعتدى علينا وعلى خيرات أبنائنا ...كما ننتقد الأمم المتحدة والمينورسو الذين عجزوا عن حماية طرق التجارة الدولية في الكركارات ... مع التحياة لهيسبريس .
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17
12 - Fethi الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:02
العز للقوات المسلحة الملكية المغربية...اعتقد ان شعارات البوليساريو انها تريد الحرب ذهبت مع الرياح...ماذا سوف تقول قيادة البوليساريو لساكنة تندوف الان؟هل ستعترف بالحقيقة المرة؟ام سوف تنهج سياسة الهروب الى الامام كالعادة؟
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14
13 - AZAMI الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:04
عاش الملك وقراراته الشديدة وعاش الجيش المغربي الذي ما أن تحرك حتى هربت الجرذان المريضة نحو مربياها وحاضنتها.
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8
14 - مغربي مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:04
الان تستحقون الاحترام والتقدير ومع ذلك صنعتم خيرا مع بوزبال اديال البوليزاريو حقيقة الامر ان تجعلوا من ااكركرات مقبرة جماعية وتبقى في التاريخ درسا لمن سولت له نفسه الترامي على حدود الوطن
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10
15 - الرياحي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:05
الجيش المغربي المنصور العميق الحقيقي ترونه يوم تعري جارة السوء المشبوهة و المتورطة لأذنيها في حق المغرب وجهها القبيح أمامنا أما القزمة البوليساريو فيكفيها هذه الفرقة الأمنية لتؤدبها كما أن هذه الصفعات المغربية للبوليساريو الهدف منها إجراءات إحترازية لتأمين الغذاء للجانب الموريتاني و منع تحول المنطقة لبقعة للإجرام و إحباط للمرتزقة و خزعبلاتهم و للمغرب مروحة واسعة من الخيارات لكافة الإحتمالات و على الجزائر أن تفكر بالبدائل للخروج من ورطتها الشنقريحية هاته
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7
16 - أمين الاتراسي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:05
الشعب المغربي قاطبة وراء جلالة الملك والجيش المغربي الأبي لتشكيل درع بشري لحماية الحدود والضرب من حديد على كل من مس حبت رمل من صحراءنا الغالية الله الوطن الملك
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8
17 - les FAR sont notre fierté الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:05
القوات المسلحة الملكية هم فخرنا.........
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13
18 - مواطن من المغرب الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:06
ملف الصحراء واسرارها كانت بيد البصري فترة الحسن الثاني وفي العهد الجديد صارت حقيبة أسرار الصحراء بيد فؤاد عالي الهمة لذلك اجتمع مع رؤوساء الاحزاب شخصيا في حالات نادرة ..
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2
19 - jagwar الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:06
أن "عملية الجيش المغربي شهدت إطلاق نار بشكل عشوائي دون أن يكون موجها نحو الأشخاص"، مؤكدا أن "المغرب استرجع السيطرة المطلقة على حدوده وأرجع الأمور إلى نصابها".
لقد أعطيتم الشرعية للبوليزاريو للتدخل بالسلاح والقوة في الصحراء مدعومة بالجزائر.
إذن سوف ننتظر إعلان الحرب من طرف البوليزاريو قريبا. والمنطقة ستعود خرابا من جديد.
المغرب 45 عام وهو يلعب ورقة الديبلوماسية والآن يفسد كل ما بناه.
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-28
20 - تحية لقواتنا المسلحة الباسلة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:07
انتهت اللعبة و انتهت معها شعارات البوليخاريو الرنانة . لعبة أطفال يمارسها قادة البوليزاريو و النظام الجزائري كلما تعرضوا لضربات الدبلوماسية المغربية الموجعة في دواليب القرار الدولي . لقد فروا كالجرذان إلى جحورهم بتندوف وقادتهم يعرفون قوة الجندي المغربي وصلابته كما راوها في حرب استرجاع الصحراء المغربية المقدسة . نتذكر وبفخر كيف استطاع الجنود المغاربة هزم ميليشيات البوليزاريو المدعومون آنذاك من دول كثيرة بالمال والسلاح والعنصر البشري .
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7
21 - مواطن الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:07
في نظري البوليزاريو كان هدفه دفع الجيش المغربي إلى استعمال السلاح ضد المدنيين الصحراويين المعتصمين في الممر كي يتهم بارتكاب جرائم أو إبادة حتى يولد مناهضة شاملة في ربوع الصحراء أو ما شاكل واجبار مجلس الأمن إلى التحرك ضد المغرب....ومرة أخرى يفشل الأعداء.
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4
22 - ملاحظ عاقل الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:07
لقد بدأت الرحلة الطويلة التي لا نوم فيها ، كلها سهر وليل طويل
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1
23 - Adil الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:08
المغرب ليس في حاجة إلى أن يبرر سبب حمايته لحدوده، الضرب بيد من حديد ومعاقبة كل من سولت له نفسه أن يمس بوحدة التراب الوطني أو يضر باقتصاده أو أن يتعدى على المدنيين. وليكن في علم جارة السوء غن الطريحة السابقة ليست ببعيدة والطريحة المقبلة ستكون أشد من سابقيها ودرسا لكل من لا يتعض. نحن لدينا قضية ندافع عنها شعبا وجيشا وليست لتجارة السوء أي قضية سوى الإرهاب والشغب وما انتصر الباطل على يوما. فاحذري يا جارة السوء من غضب الأسود فحينها لم تنفعكي خردة الروس
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6
24 - ⛦ اسماعيل مول التعليق ⛦ الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:08
تلقى العثماني مسكين كاع ما كان فراسو حتى سمعها بحالي سمعها الشعب. تحية للملك ولبوريطة ولجنود وضباط القوات المسلحة.
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4
25 - حسن الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:08
أنا شخصيا كمغربي مدني ومؤمن بقضيتي الصحراوية مستعد للدفاع عن وطني من طنجة إلى الكويرة مستعد لحمل السلاح ضد هذه العصابة المرتزقة وضد كل من يدعمهم والله على ما أقول شهيد.
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4
26 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:10
هنيئا لنا بالقوات المسلحة الملكية الباسلة على الانضباط وحسن الخلق الذي تم التعامل مع المرتزقة وقطاع الطرق في الكركرات والمطلوب طرد المرتزقة إلى ماوراء الجدار العازل المخصص للقوات الدولية إغلاق جميع المنافد والمعابر على الخونة والاقطاعيين شيء طبيعي والله الموفق نحن جنود مجندين وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.
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3
27 - Larbi الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:11
Nous sommes très fière de notre force armée royale ....
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4
28 - oujdi الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:13
j ai aimee que ca soit a sebta contre l espagne
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-5
29 - Abdou 1 الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:14
Le Maroc a fait ce qu'il fallait faire. on est dans notre territoire et tout désordre doit être remis à l'ordre. Merci pour toute notre armée royale que dieu vous protège. Merci notre roi Mohammed VI.
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2
30 - Amaghrabi الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:14
ما فعله الجيش المغري الباسل المحترف هو اضعف الايمان,فان عادوا عاد جيشنا لظردهم كالكلاب المسعورة التي تفتش على لفت النطر العالمية بوسائل دنيئة ووراءها العدو الخبيث الذي لا يفكر الا في المكائد وان شاء الله وصلوا الى الطريق المسدود ,فلا امل لهم ولا حظ لهم لتحقيق اهدافهم الخبيثة التي لا يقبلها حتى شيطان الجن.فهنيئل لجيشنا الباسل وكلنا وراء جلالة الملك وانا مستعد ان اموت فوق رمال صحرائنا الحبيبة ولا ارى راضي الليلي يسرد الاخبار في القنوات الصحراوية .
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2
31 - الحزم الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:14
اللهم انصر قواتنا المسلحة الملكية واهدي المغرر بهم للعودة الى وطنهم
هذا وضع غير مقبول نحن شعب واحد ليس هناك شعب صحراوي و شعب مغربي المغرب أمة واحدة من طنجة إلى الكوريرة نحن في غنى عن هذه الااعيب نحن في حاجة للتنمية فلنقف جميعا وراء جلالة الملك رمز الوحدة
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0
32 - Simo الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:15
نحن جنود مجندين وراء ملكنا وجيشنا للدفاع عن وطننا من طنجة للكويرة ولتحرير جميع المناطق والجزر والصحراء الشرقية التي لازالت محتلة
شعارنا داءما الله الوطن الملك
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1
33 - جليل الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:15
مزيدا من التشاور والتنسيق مع كافة الاطياف المغربية والدفاع عن الوطن بالنفس والنفيس بما يحفض كرامة الوطن والمواطنين.
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1
34 - استرجاع بنفس الطريفة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:15
وانتهى الأمر، التجارة بين المغرب وأفريقيا تعود إلى وضعها الطبيعي. هانحن المغاربة نسترجع فتح طريق الكركرات بنفس الطريقة التي استرجعنا بها الصحراء سنة 1975 بدون اراقة دماء
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0
35 - سلات الحفلة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:16
نجحت المهمة المغربية عن طريق القوات المسلحة الملكية بفتح معبر الكركارات الدي كان محتلا من طرف المرتزقة؛ تحية خالصة لقواتنا الباسلة،
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1
36 - Younes Yo الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:17
البولياريو لا يقدمون و لا يؤخرون شيئا بل الاوامر بالهروب جاءتهم من قصر المرادية من جنرالات السكر و الزيت و الغاز. و لكن في نظري المتواضع ما كان لنا أن نبرر شيئا للخارح، أسميها عملية تمشيط عادية و لا تندرج ضمن العمليات العسكرية و الضربات الإستباقية. على العموم الله يعميها لجنرالات الشر و نسأل الله أن يكفينا حمق رباعة المرتزقة
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37 - دهني الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:18
إذا دخلت النمو الكواسر فلا يبقي للقردة المارقين مكان
لكن أتساءل فقط عن دور موريتانيا اين هو ؟!
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0
38 - العقرب السياسي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:19
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن "هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور.
طريق بالمنطقة العازلة .....من المفروض عدم وجود أي شخص مهما كانت صفته في منطقة عازلة فما بالك بطريق لسير المركبات و الاشخاص ....تناقض واضح حيث وجود العسكر او تذخل العسكر هو خرق للمنطقة العازلة قبل ان نتكلم عن حق المرور ....المهم قيل قديما " ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا و ياتيك بالخبار من لم تزود "
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39 - Baba الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:19
تبارك الله على الجيش المغربي وعلى الرد الحازم والصارم امام عصابات البوليزاريو ،وش تيسحاب لهم غديين نسكتو وكاننا خائفين منهم,لالا ثم لا
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40 - عين بني مطهر الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:22
عاش الملك ! أحبك يا ملكي الغالي رفعت رؤوسنا عالية!
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1
41 - محمد الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:22
كان يحز في نفسي كثيرا ما نسمعه عن عرقلة حركة السير وما كان يعانيه مستعملو المعبر من مضايقات ومنع في الآونة الأخيرة. والان وبعد هذا التدخل سيعيد الاعتبار والهيبة للدولة وان المعبر جزء من الحدود المغربية و ان التصرف فيه موكول للمغرب. وسيقطع الطريق على المرتزقة.
موفقون ان شاء الله.
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42 - محمد الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:22
ماقام به المغرب في أرضه هو عين الصواب ،ونحن مستعدون للدفاع بأرواحنا لأجل وطننا وحماية سيادته من السرقة والإستعمار.
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43 - دماغ مهاجر الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:23
نصيحة من دماغ مهاجر يجب على جيشنا الامين التجهيز لعملية كبيرة وبدأ حرب شاملة قصيرة او بعيدة المدى ، بهدف بسط السيطرة على جميع الاراضي في الخريطة المغربية و استئصال كل الخوارج و من يواليهم. والا فأن هده التصريحات والبيانات و ضبط النفس وتحقيق المصير والسلام و حكم داتي فهي مجرد لغة المهزوم .
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44 - نذير الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:23
رغم تدخل جيشنا بهذه الطريقة وعدم إهدار دماء هؤلاء المساكين المدفوعين من طرف عصابة ليس لها دافع الا الفتن .نسعى لتطوير مستوانا المعيشي بالمغرب وهؤلاء الناس ليس لهم ذرة من عقل لكي يهربوا من مخيمات العار والقحط. نحن ننظر رد العصابة بأي طريقة ولن نتراجع عن الدفاع عن وطننا بحمد الله ملكا وشعبا نسأل الله أن ينصرنا عليهم وكما قال الحسن الثاني رحمه الله الوطن يغفر ويرحم ان رجعوا اما العصابة ندري انها ضحك على عقلها من طرف جنرالات الجيران
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45 - عامر الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:24
نضج كبير ابانت به مملكتنا.
تنسيق كامل بين السياسي والدبلماسي والأمني.
خطوة أولى في طريق تسويه هذه القضية
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0
46 - مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:25
نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يجعل بلدنا أمنا مطمئنا و أن ينصرنا على أعدائنا و وفق الله الجيش المغربي و الدولة المغربية و الصحراء مغربية الله الوطن الملك
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47 - بنتخو الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:28
تحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الملكية والتاريخ يشهد بهذا الجيش العظيم عاش المغرب ملكا وشعبا من طنجة الى الكويرة وتبا لجار حاسد واعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد
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48 - قارئ الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:28
جميع المغاربة يدافعون عن وحدتهم الترابية من طنجة الى الكويرة /المملكة المغربية الشريفة لديها اكثر من 12 قرن /اين كانت البوليزاريو خلال هذه القرون والجزاءر؟/ نحن في صحراءنا كره من كره وأحب من أحب وشعانا الداءم الله الوطن الملك و تحيا القوات الملكية المسلحة والسلام
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49 - Isam الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:28
تحية تقدير إلى القوات المسلحة والى حماة الوطن ....نتمنى من الله أن يهتدية اهالينا في تندوف والعودة إلى أحضان الوطن كما نتمنى من الجزائر أن تعمل مع المغرب يدا في يد لانشاء المغرب الكبير عوض الاستفزازات والنزاعات المفتعلة شعوب المنطقة تنتظر الكثير والعالم لا يرحم والوقت قد حان للانخراط في ورش المغرب الكبير لانه السبيل الوحيد لنهوظ بلداننا يكفي ما ضاع وما فات اليوم يتطلب الوحدة والاندماج وفتح آفاق جديدة بأفكار جديدة وتطلعات جديدة لأن كل ما دون دالك هو العيش في الوهم وفي القوقعة وفي الحصرة وشعوب المنطقة تنتظر الكثير بل الشعوب الأفريقية باندماج الدول المغاربية سنحقق الكثير في افريقيا ولأفريقيا ....تحية لخدام الوطن الحقيقيين ...
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50 - reda الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:30
تم استدراجنا بنجاح الى الحرب و هم ليس لهم ما يخسرونه و نحن لدين كثيرا لي خسارته و حسب ما رايت في الصباح كانت هنالك مواجهات دامية في المحبس و الكركرات وكلفت حسب المعطيات الثي تاتي من موريطانيا قتلى و اسرا في صفوف ابنائنا من الجيش الملكي البواسل الان المعبر ما زال مغلق بسبب المواجهات و لا نعرف كيف ستكون النتيجة لان الحرب اختلفت هذه المرة لانه الجدار الدفاع لم يعد ينفع لان بوزبال لديهم صواريخ و الفديوهات تظهر قيامهم بقصف صواريخ على الاقاليم الجنوبية في حين نحن لا نستطيع لانهم قريبون من الحدود الجزائرية و اذا كبرانات الجزائر تنظر سقوط صاروخ واحد على حدودها لتفتح جبهتا علينا في الشمال و تكون كارثة علينا بكل المقاييس لان جيشنا مركز في الجنوب الله يجيب الخير و السلام
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51 - عبد الله الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:30
أجي ندي ليك دارك وسكت ويلا قاومتي غنقول ليك هناك من يفتعل الحروب...آلسي محمد إذا اقتضى الحال القوة فنحن لها و تلك العصابة مآلها إلى النياحة كالنسوة الاتي يبكين أزواجهن
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52 - برافو الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:33
تحية إجلال و تقدير للقوات المسلحة الملكية, و عاش ملكنا الهمام نصره الله, تحرك ذكي و تكتيكي للقوات المسلحة من أجل تحرير معبر الكركرات, يجب على المغرب البقاء في وضعية الدفاع و عدم الإنسياق وراء تلك العصابة ما أمكن, اما تلك الشردمة من الإنفصاليين فهم ليسو صحراويين, هم جماعة من المرتزقة لا علاقة لهم بالصحراء المغربية, الصحراويون يعيشون في الصحراء المغربية بكرامة وليس كالجردان في تندوف.
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53 - ABBES الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:34
La plus longue nuit a commencé
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54 - maroc الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:37
كيبقى فينا الحال ليس من المرتزقة بل من الجارة شقيقة التى تصارع لتقسيم المغرب فهي الدولة الوحيدة في العالم التى تستعمل مصطلح تصفية الاستعمار فحتى دول دخلنا معها في صراع مثل هولندا وبلجيكا لم يستعملوا هذا المصطلح الغير محترم بل حتى الجارة الشقيقة الجزائر تنصب سفير في بلدها للمرتزقة وتساندهم بالمال والعتاد والإقتصاد حتى أصبحت تندوف مع مرور أربعة عقود لا تتجزء من التراب الجزائري هناك قنوات في يوتيوب تحرض الشعب الجزائري على كره المغرب بدعوة أن المغرب يحسد الجزائر وهم يتمنون لنا الخير
تخيل عندما اقرء التعالق اقول على ماذا نحسدهم على صناعة السيارات و الطيران ولا الصواريخ وطلوع إلى القمر...المغرب صابر على الأخت الشقيقة ويصبر على اذاها والله يجازها على أفعالها...
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55 - مغترب الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:43
صراحة الهمة هو الرجل المناسب لقيادة الحكومة لما تعانيه الاحزاب من ضعف فالكفاءات او انعدامها
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56 - قسم المسيرة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:44
كلنا جند مجندين للدفاع عن حرمة وسيادة الوطن. انتهاك وحدتنا الترابية خط احمر. فالمغربي يموت اما على حرمة أولاده أو بلاده. فاللهم انصرنا على القوم الظالمين.
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57 - محمد خويلي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:53
لن نتخلي عن حبة رمل من اراضنا الحبيبة...عاش محمد السادس حامي الملة والدين والوطن. الصبر ادا تعدي حدوده ينقلب ضعف ويغتنم الاخر الفرصة ويتقدم باعاز ومساعدة الجزاءر سامحها الله.
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58 - Hakim الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:58
هذه الخطوة التي قام بها المغرب خطوة ضرورية ولكن تعني حسب ما قرأته في الجرائد الدولية تصعيدا كبيرا في الصراع وفتح الباب لعودة الصراع. جنوب افريقيا والجزائر يشجعون المغرب لاستدراج المغرب للحرب.
اذن يجب الاستعداد للحرب وضرب المعتدي حتى على الأراضي الجزائرية. أي اعتداء من الأراضي الجزائرية يجب ان يعتبر عمل عدائي من الجزائر يستحق الرد. والمتابعة. بعض المشاكل لا تحل الا بتكبيرها. كبرها تصغار. وان جنحوا للسلم فاجنح لها.
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59 - خطة مستقبلا! الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:02
يجب عدم السماح للعدو بولوج المناطق المغربية وخاصة الكركرات ونهج خطة محكمة للسيطرة نهائيا عليها وعدم تكرار سيناريو المرتزقة المستفز للمغاربة لدحر نوايا سيئة للأعداء حتى نسترجع الصحراء الشرقية من الجزائر وباقي الأراضي المستعمرة من الاسبان
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