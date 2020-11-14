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الرئيسية | سياسة | السعودية تؤيد التحرك العسكري المغربي بالصحراء

السعودية تؤيد التحرك العسكري المغربي بالصحراء

السعودية تؤيد التحرك العسكري المغربي بالصحراء
هسبريس من الرباط
السبت 14 نونبر 2020 - 12:20

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تأييد حكومة المملكة للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة بالكركرات في الصحراء المغربية.

كما أعربت الوزارة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن استنكارها "أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا"، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متابع السبت 14 نونبر 2020 - 12:34
عند الشدة تظهر معادن الرجال ليس مثل البعض
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43
2 - متابع السبت 14 نونبر 2020 - 12:37
الكل دعم المغرب السعودية والامارات والبحرين اين موقف قطر والكويت !!!! سكوت غريب
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3 - xau السبت 14 نونبر 2020 - 12:43
تحية لاخواننا السعوديين على دعمكم لوحدتنا الترابية .
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32
4 - المكناسي السبت 14 نونبر 2020 - 12:44
وأخيرًا نطق الأشقاء السعوديين بكلمة الحق شكرا لهم الحق يعلو ولا يعلى عليه
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31
5 - الخميس السبت 14 نونبر 2020 - 12:47
شكرا للمملكة العربية السعودية وشكرا للشعب السعودي الشقيق على موقفه النبيل ونقول لهم إن الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ونبينا عليه السلام.
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25
6 - محمد عين الشعير السبت 14 نونبر 2020 - 12:48
شكرا لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده .القوى العربية العظمى في صفنا هدا ما يهمنا. وانباء عاجلة عن الاردن وسلطنة عمان. شكرا لكم جميعا. هكدا ساعد كل من الملك فهد والشخ زايد.والملك حسين والسلطان قابوس رحمهم الله جميعا المغرب ونتمنى من الحكام الجد ان يكونوا في الموعد.
جد مسرور رغم الازمة ولكنني سعدت لكون اادول العربية التي كنت سادفنها نهضت من جديد وان الامل موجود. شكرا لكم جميعا .نخن معكم
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19
7 - من الريف الحسيمة السبت 14 نونبر 2020 - 12:49
كان على المغرب إفتح طريق غير ناس دريف إجرو على داك المرتزقة دبوليزاريو باش إعرفو واش حنا وطنين ولا إنفصالي والله حتى نجرو علهم فنهار بلا سلاح بلا والو
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8 - محمد الوطن السبت 14 نونبر 2020 - 12:50
مرحبا بموقف أشقائنا وإخواننا في المملكه العربيه السعودية الداعم للحق الذي بدا جليا للجميع .
تحية لكم من المغرب شكرالكم
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20
9 - الشيخ السبت 14 نونبر 2020 - 12:53
يجب على المغرب ودول الخليج حل كل المشاكل والوصول إلى تفاهمات فيما يخص التعاون الإستراتيجي بينهما. لابد من التعاون المكثف والصحيح بين المغرب والخليج لأنه في اخر المطاف يبقيان شريكين مهمين بالمنطقة العربية. بالرغم من بعض المشاكل المغرب ودول الخليج يعتبرون حلفاء استراتيجيين.
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