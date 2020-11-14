السعودية تؤيد التحرك العسكري المغربي بالصحراء

هسبريس من الرباط

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تأييد حكومة المملكة للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة بالكركرات في الصحراء المغربية.

كما أعربت الوزارة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن استنكارها "أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا"، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.