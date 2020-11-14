24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:56
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السعودية تؤيد التحرك العسكري المغربي بالصحراء
- بنيس: رئاسة بايدن لأمريكا تستوجب عملا استباقيا لدبلوماسية المغرب
- سلطنة عمان تدعم المملكة بشأن "عملية الكركرات"
- بلكبير وسيناريو الكركرات
- تسريب أسماء وهويات مُصابين بـ"كورونا" في القصر الكبير يثير جدلاً
المغرب يُمطر "إفريقيا الوسطى" بأربعة أهداف في "تصفيات الكان" (5.00)
هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" (4.00)
الهدوء يسود في منطقة "الكركرات" بعد تدخل ناجح للجيش المغربي (3.00)
- هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" - (134)
- البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار" - (121)
- المغرب يدشن مرحلة جديدة في التعامل مع استفزازات "البوليساريو" - (81)
- الهدوء يسود في منطقة "الكركرات" بعد تدخل ناجح للجيش المغربي - (77)
- ماء العينين تنتقد "صمت العلماء" وطريقة تدريس التربية الإسلامية - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثماني يدافع عن الموقف الفلسطيني بشأن الصحراء
أشار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى أن سفارة دولة فلسطين بالرباط "أكدت الموقف الفلسطيني الثابت على وحدة وسلامة وأمن المغرب ودعم وحدة التراب المغربي، ردا على بيان تضمن مغالطات ولا علاقة له بأي جهة فلسطينية رسمية".
جاء ذلك في "تدوينة" لرئيس الحكومة على "فيسبوك"، أرفقها ببيان لسفارة دولة فلسطين، الذي أشار إلى أن البيان الصادر باسم "منظمة الشبيبة الفلسطينية" "تضمن مواقف مخالفة للموقف الرسمي للقيادة الفلسطينية في منظمة التحرير والسلطة، والممثلة لموقف الشعب الفلسطيني".
وأضافت السفارة أن بيان المنظمة "لم يصدر عن أي جهة رسمية فلسطينية، وتضمن مغالطات لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني"، مؤكدة أن الموقف الفلسطيني "يستقى من المرجعيات الرسمية الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية".
كما أكد البيان في الأخير على الموقف الفلسطيني الثابت على وحدة وسلامة وأمن المغرب، ودعم وحدة التراب المغربي ودعم جهود المغرب في هذا الشأن، وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
اللسي العثملني رجل طيب يتكلم هنا باسم حزبه اظن.
سؤال فقط...