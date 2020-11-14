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الرئيسية | سياسة | العثماني يدافع عن الموقف الفلسطيني بشأن الصحراء

العثماني يدافع عن الموقف الفلسطيني بشأن الصحراء

العثماني يدافع عن الموقف الفلسطيني بشأن الصحراء
هسبريس من الرباط
السبت 14 نونبر 2020 - 19:35

أشار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى أن سفارة دولة فلسطين بالرباط "أكدت الموقف الفلسطيني الثابت على وحدة وسلامة وأمن المغرب ودعم وحدة التراب المغربي، ردا على بيان تضمن مغالطات ولا علاقة له بأي جهة فلسطينية رسمية".

جاء ذلك في "تدوينة" لرئيس الحكومة على "فيسبوك"، أرفقها ببيان لسفارة دولة فلسطين، الذي أشار إلى أن البيان الصادر باسم "منظمة الشبيبة الفلسطينية" "تضمن مواقف مخالفة للموقف الرسمي للقيادة الفلسطينية في منظمة التحرير والسلطة، والممثلة لموقف الشعب الفلسطيني".

وأضافت السفارة أن بيان المنظمة "لم يصدر عن أي جهة رسمية فلسطينية، وتضمن مغالطات لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني"، مؤكدة أن الموقف الفلسطيني "يستقى من المرجعيات الرسمية الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية".

كما أكد البيان في الأخير على الموقف الفلسطيني الثابت على وحدة وسلامة وأمن المغرب، ودعم وحدة التراب المغربي ودعم جهود المغرب في هذا الشأن، وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - الباعمراني، السبت 14 نونبر 2020 - 19:42
والله العظيم عندما رأيت اعلام مرتزقة البوليزاريو ترفع في غزة الفلسطينية في مظاهرة نظمت من طرف منظمة حماس اصبت بصدمة كبيرة، وتسالت في نفسي هل الشعب المغربي قصر يوما في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين
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45
2 - مواطن ٩٩ السبت 14 نونبر 2020 - 19:46
هدا لا يجتاج لتوضيح و لا احد يتق بمثل هده الأخبار لأن الجزاىر و دوميتها ساروا كالديك المدبوح يتركلون ولم يبقى لهم إلا الأكاديب و الأخبار المزيفة
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22
3 - العريشي السبت 14 نونبر 2020 - 19:47
هذا الخبر لن يرضي جيران السوء !!! شعار من شعاراتهم المفضلة من بعد المرارك حگرونا يزعمون أنهم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة عندما سيعرفون أن فلسطين مع المغرب سيتلف لهم الحساب هههه مع الفلسطينيين والفلسطينيين مع المغاربة يعني هم مع المغاربة تلقائيا ههه هذا الخبر سيدفعهم للإنتحار
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13
4 - سميرة السبت 14 نونبر 2020 - 19:47
و لماذا لم تصدر فلسطين بيانا رسميا كباقي الدول الشقيقة التي تسابقت من أجل ذلك ؟؟؟ الحل هو التطبيع حيت ماصدقوش، الموقف ديال فلسطين معروووف من خلال الوفود التي تستقبل و زيد و زيد، على الأقل إسرائيل راه فيها خوتنا مغاربة ولاد البلاد ما يبغبوش الضرر لبلادهم.
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35
5 - rachida السبت 14 نونبر 2020 - 19:55
السلام عليكم.وبما أن هذه المنظمة يا سيد سفير فلسطين لا تمثلكم كما تقول لماذا لم يخرج إذن بيان رسمي من وزارة خارجيتكم لي يكذب ما جاء في ذلك البيان واكتفوا بك أنت فقط لي تقول هاته الكلمات أم أن موقفكم مثل موقف المنظمة وتريدون أن تمسكوا العصا من الوسط لذا سكتتم ثم بما أنكم تدعون أنكم مع وحدتنا الترابية كما تقولون لماذا لم يصدر بيان من حكومتكم أو وزارة خارجيتكم لقول هذا مباشرة مثلما فعلت الدول العربية الأخرى التي دعمت بالفعل وساندت قضيتنا من مواقع حقيقية وأكتفيتم أنتم فقط ببيان من سفارتكم الموجودة في المغرب.أليست هذه مسرحية منكم أم أنكم تدعمون الانفصاليين كما فعلها سفيركم في الجزائر عندما أخذ صورا مع الانفصاليين ومع شرويطتهم المصطنعة والمزيفة ولا تريدون أن تفقدوا لا هذا لا داك أما عن السيد العثماني فهو مثلكم.يدعم فقط المواقف التي تأتي في مصلحته ولا شيء غير هذا
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41
6 - hamza السبت 14 نونبر 2020 - 19:58
كنضن كدافعو علا دولة تعلن التضامن الكلي مع مرتزقة البوليزاريو كم من مرا كيحضرو ندوات في فلسطين انا مع مصلحة الوطن بعيد عن القومية العربية خاوية حنى عرفنا كول دولا عربية كتكول راسري يا راسي و موقف فلسطين من قضية جمعيع المغاربة الا هيا الصحراء المغربية مغدي ايزيدنا والو خصنا نكسبو اصوات دول لي كتحكم في الأمور لي كتسير العالم ايلا المغرب بغا ايدير شوكه للاعداء الوطن ايطبع ويحل سفارة إسرائيل في العيون بفور يشيفور ديك ساعة كول شي حد ايقرب
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24
7 - al kofi السبت 14 نونبر 2020 - 19:58
على فلسطين الرسمية يعني الرءاسة او الوزارة الاولى او حتى الخارجية الفلسطينية ان تستنكر موقف شبيبتها.
اللسي العثملني رجل طيب يتكلم هنا باسم حزبه اظن.
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21
8 - توفيق محمد السبت 14 نونبر 2020 - 19:59
انا اضن ان لا يجب حشر الشعب الفلسطيني في هذه القضايا و احراجهم ففلسطين لها مشاكل جامة و تحتاج لدعم كل الشعوب العربية فالقضية تعلو على كل شيءو لها اولويتها فمشكل الصحراء يبقى صراع بين شعوب عربية اما فلسطين فهو صراع مع القوة الامبريالية العالمية والصهيونية
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-19
9 - محمد السبت 14 نونبر 2020 - 19:59
ومع ذلك إلى من تنتسب شبيبة فلسطين على السلطة الفلسطينية تقديم اعتذار للشعب المغربي نظرا لما قدمه المغرب على مدى العقود من دعم مادي وووووو.
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28
10 - م المصطفى السبت 14 نونبر 2020 - 20:03
ما يهمنا نحن هو الموقف الرسمي لدولة فلسطين والذي هو التأييد لوحدتنا الترابية. وكل جهة قالت غير ذلك فإنها تكن العداء لبلادنا ولوحدتنا الترابية.
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4
11 - المعزوزي السبت 14 نونبر 2020 - 20:03
لماذا السلطة الفلسطنية لم تعلنها صراحة و عبر بلاغ رسمي كما كل الدول العربية الشقيقة التي آزرت المغرب و دافعت عن و حدته التراببة و إعلانها عن مغربية الصحراء و الإشادة بالجيش المغربي الذي دحر مجموعة من قطاع الطرق و العصابات من صحرائه التي هي جزء لا يتجزأ من تراب المملكة الشريفة...؟
سؤال فقط...
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24
12 - الواقع السبت 14 نونبر 2020 - 20:05
اعداء الاسلام في المغرب يحاولون استغلال مشكل الصحراء للضرب في الثوابت الاسلامية ونسو ان شعار المغرب يبدأ بالله وهو الاساس الذي بنيت عليه هاته الدولة. القدس قضية تهم كل مسلم من المغرب الى اندونيسيا. مهما زورتم موقف الفلسطنيين لن يتغير موقف المسلمين في المغرب منها حتى لو تخلى عنها الفلسطينيون انفسهم القدس ملك لكل مسلم وهي بصراحة وبدون مراوغة قضية صراع ديني ابعد بكثير من مسميات واعلام دول جائت بعد انشاء الامم المتحدة
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-13
13 - محمد المودن السبت 14 نونبر 2020 - 20:06
حركة فتح لم تعد تمثل حتى نفسها عاش المغرب عاش الشعب المغربي عاشت الصحراء في مغربها لا نحتاج من يؤكد لنا ذالك
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16
14 - simo السبت 14 نونبر 2020 - 20:13
وكذلك لم نسمع أي بيان أو إشارة من مسؤولين فلسطينيين حول موضوع الݣرݣارات أو القوة الترابية وطرد المرتزقة قطاع الطرق. فهذا ليس سوى من إجتهاد العثماني وإخوانه. فيجب على المغرب أن يفتتح سفارة لإسرائيل في آوسرد وانهينا من هذا العرس الذي لا ينتهي.
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8
15 - هراء السبت 14 نونبر 2020 - 20:15
و ما الذي يمنع وزارة خارجية فلسطين من إصدار بيان تضامن واضح مع المغرب مثل ما فعل الاشقاء الحقيقيين في الخليج و الاردن. هذا ضحك على الذقون، و المغاربة ليسو أغبياء. منذ متى كان المغرب يتضامن مع فلسطين ببلاغات السفارة المغربية بفلسطين، و لماذا لم يقيمو الدنيا ضد من تضامن منهم مع المرتزقة مثل ما يفعل بعض الأغبياء المغاربة ضد إخوتهم عندما يعبرون عن دعمهم لعلاقات مع إسرائيل. مع العلم انه ان دخلنا في حرب مدمرة مه العدو الجزائري فليس لدى فلسطين ما تنفعنا به، بينما دعم إسرائيل للمغرب بالأسلحة المتطورة سيكون حاسما.
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7
16 - Chrome السبت 14 نونبر 2020 - 20:17
كفانا دفاعا عن من يدافع على مغربية الصحراء.بالله عليكم هل سمعتم يوما مسؤول فلسطيني يدافع عن بلدنا؟
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5
17 - abderazzak السبت 14 نونبر 2020 - 20:17
فلسطين لي فيها يكفيها. أتركوها و شأنها.
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-5
18 - مروان السبت 14 نونبر 2020 - 20:19
منضمة الشبيبة الفلسطينية كانت سبب في خلق كثير من التوتر والصدامات مع الدول العربية .يبدو ان عجزها وفشلها في مواصلة النضال من اجل التحرير تعزوه الى عدم مساعدة الدول العربية وكأن النزاع داخل فلسطين لا يعنيها بل هو نزاع عربي اسرائيلي .اقول لهذه المنضمة ان المغرب طرد الاستعمار الفرنسي بسواعد الشعب المغربي وطرد الاسبان من الصحراء بتعبئة المواطن المغربي ولم يكن المغرب ينتضر من دولة ان تساعده في تقرير مصيره .وتحية للمنضمة التحرير الفلسطينية المنضمة الوحيدة التيى يعترف بها العالم كممثل للشعب الفلسطيني الحر.
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4
19 - المصطفى بوسلهام السبت 14 نونبر 2020 - 20:20
ساعدنا الجزائريين على إخراج المستعمر الفرنسي و انتقمت منا فرنسا فقطت اقليمين عزيزين علينا هما تندوف وبشار من وطننا المغرب واهدتهم فرنسا إلى الجزائر وقبلت الجزائر الهدية والحقتها بترابها نحن اليوم نساعد الفلسطينيين على معاكسة إسرائيل فهل سنفقد اقليما آخر ربما الفلسطينين ذووا مروئة وأفضل من الحالات الجزائريين
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1
20 - مواطن2 السبت 14 نونبر 2020 - 20:22
مع كل الاحترام والتقدير هذا الكلام يجب ان يصدر عن المسؤولين الفلسطينيين وعليهم ان يؤدوه في بلاغات رسمية بلغة واضحة وصريحة. فلسطين دولة تحت الضغط الاسرائيلي لا تريد فقدان اية دولة عربية وهذا امر مفهوم لكن على الاقل عليها ان تلزم الحياد في قضية الصحراء المغربية لتبقى بعيدة عن الانتقاد.وكل تحيز سيجر عليها وابلا من الانتقادات.والامور يجب ان تكون واضحة.
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0
21 - مواطن السبت 14 نونبر 2020 - 20:26
فلسطين فلسطين... دعونا من العاطفة متضامنون معهم انسانيا فقط .. لا شيء غير ذلك شفنا الخير فاليهود ومشفناه ففلسطين و المشكلة تنتضامنو مع فلسطين وهما حسن منا فكلشي فالتعليم فالتنمية فالاجر..
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6
22 - البجعدي السبت 14 نونبر 2020 - 20:35
إحذروا الصهاينة يخترقون موقعنا الإجتماعية بألقاب مغربية يتكلمون عن التطبيع .....أنتم أغبياء المغاربة المسلمين مع فلسطين لا من أجل الفلسطينيين من أجل أولى القبلتين
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-4
23 - مغربي حر السبت 14 نونبر 2020 - 20:35
ننتظر بلاغا رسميا من منظمة التحرير الفلسطينية كما فعلت الدول الشقيقة
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3
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