العثماني يدافع عن الموقف الفلسطيني بشأن الصحراء

هسبريس من الرباط

أشار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى أن سفارة دولة فلسطين بالرباط "أكدت الموقف الفلسطيني الثابت على وحدة وسلامة وأمن المغرب ودعم وحدة التراب المغربي، ردا على بيان تضمن مغالطات ولا علاقة له بأي جهة فلسطينية رسمية".

جاء ذلك في "تدوينة" لرئيس الحكومة على "فيسبوك"، أرفقها ببيان لسفارة دولة فلسطين، الذي أشار إلى أن البيان الصادر باسم "منظمة الشبيبة الفلسطينية" "تضمن مواقف مخالفة للموقف الرسمي للقيادة الفلسطينية في منظمة التحرير والسلطة، والممثلة لموقف الشعب الفلسطيني".

وأضافت السفارة أن بيان المنظمة "لم يصدر عن أي جهة رسمية فلسطينية، وتضمن مغالطات لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني"، مؤكدة أن الموقف الفلسطيني "يستقى من المرجعيات الرسمية الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية".

كما أكد البيان في الأخير على الموقف الفلسطيني الثابت على وحدة وسلامة وأمن المغرب، ودعم وحدة التراب المغربي ودعم جهود المغرب في هذا الشأن، وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة.