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كُتّاب وآراء
منظمة التعاون الإسلامي تؤيد المغرب في الكركرات
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي تأييدها للإجراءات التي اتخذها المغرب لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في الكركرات، التي تربط بين المغرب وموريتانيا.
وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مقرا لها وتضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، في بيان لها يوم السبت، "عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية".
كما أدانت المنظمة، وهي أكبر منظمة عالمية بعد الأمم المتحدة، "أية تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا"، داعية إلى "عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية".
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، في وقت سابق من يوم السبت، تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.
وكان الجيش المغربي قد أعلن أنه وضع حزاما أمنيا بغية تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة بمعبر الكركرات على الحدود مع موريتانيا؛ فيما اعتبرت جبهة "البوليساريو" العملية العسكرية المغربية في الكركرات "خرقا ينسف نهائيا اتفاق وقف النار" الموقع في العام 1991.
وأوضحت الرباط أن هذه العملية أطلقت من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تلك الميليشيات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان، أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.