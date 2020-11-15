الاتحاد الدستوري يساند تدخل الجيش في الكركرات

إبراهيم مغراوي

ثمّن حزب الاتحاد الدستوري التدخل الذي قامت به القوات المسلحة الملكية في الكركرات، والذي تم باحترام تام للشرعية الدولية، وفق لغة بلاغ صحافي توصلت به هسبريس.

وعبّر هذا الحزب عن دعمه لهذه العملية "التي جاءت للحد من حالة العرقلة التي نجمت عن تصرفات لا مسؤولة، ولإعادة حركة التنقل المدني والتجاري بممر الكركرات، الذي يهم كذلك أشقاءنا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي تضررت من هذه الوضعية غير الشرعية" .

وأضافت الوثيقة: "تابع حزبنا بارتياح عميق تدخل القوات المسلحة الملكية في المنطقة العازلة الكركرات، الذي أعاد الشرعية إلى هذا الممر الذي أغلق بطريقة استفزازية من طرف مرتزقة "البوليساريو"".

وواصل حزب الاتحاد الدستوري: "لقد حافظ المغرب على التزاماته الأممية، وضبط النفس طوال مدة هذا الخرق، مستعملا جميع الوسائل القانونية والشرعية التي أقرها المنتظم الدولي لإعادة الأمور إلى نصابها بهذه المنطقة".