زعيم الحركة الشعبية المحجوبي أحرضان في ذمة الله

هسبريس من الرباط

توفي صباح اليوم الأحد، بأحد المستشفيات الخاصة في حي "حسّان" بالعاصمة الرباط، المحجوبي أحرضان مؤسس حزب "الحركة الشعبية"، عن عمر يناهز 100 سنة، بعد معاناة مع المرض، وفق ما علم لدى أقاربه ومصادر من الحزب.

ومن المرتقب أن يوارى جثمان الفقيد غدا الاثنين بولماس، مسقط رأسه، وفق ما ذكر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.

الفقيد من مؤسسي حزب الحركة الشعبية بعد استقلال المغرب، بمعية الراحل عبد الكريم الخطيب. وتقلد وظائف حكومية عديدة، حيث عين واليا على الرباط بعد الاستقلال مباشرة.

وأصبح أحرضان الكاتب العام للحركة الشعبية في مؤتمرها الثاني بمراكش، عام 1962، وشارك في 8 حكومات عقب ذلك، ومن بين المناصب التي تقلدها وزير الدفاع في أول حكومة بين 1961 و 1964.

في غشت 1964، عين الراحل المحجوبي أحرضان وزيرا للفلاحة ثم وزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي في يونيو 1965، كما عين ما بين فبراير 1966 ومارس 1967 وزيرا للدولة مكلفا بالدفاع الوطني.

وفي 1 مارس 1977 عين وزير دولة، وفي 10 أكتوبر من نفس السنة عين وزير دولة مكلف بالبريد والمواصلات في حكومة أحمد عصمان عام 1977.

وعين الراحل أيضا وزيرا للتعاون في حكومة المعطي بوعبيد عام 1979، كما عين وزير دولة في حكومة محمد كريم العمراني عام 1983، بصفته زعيم أحد الأحزاب الستة الكبرى في المغرب.

وخلال المؤتمر الاستثنائي لحزب الحركة الشعبية المنعقد يومي 4 و5 أكتوبر 1986، أعفي أحرضان من مهامه كأمين عام للحركة الشعبية ليؤسس في يونيو 1991 حزبا جديدا أسماه "الحركة الوطنية الشعبية" الذي تقلد به منصب الأمين العام.

في يونيو 1997 فاز أحرضان في الانتخابات البلدية، وفي مارس 2006 عملت قيادات "الحركة الشعبية" وكل الحركات المنشقة عنها، بما فيها "الحركة الوطنية الشعبية" و"الاتحاد الديمقراطي"، على توحيد صفوفها في حزب واحد هو "الحركة الشعبية"، وتم اختيار المحجوبي أحرضان رئيسا للحزب وامحمد العنصر أمينا عاما.