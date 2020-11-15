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الرئيسية | سياسة | زعيم الحركة الشعبية المحجوبي أحرضان في ذمة الله

زعيم الحركة الشعبية المحجوبي أحرضان في ذمة الله

زعيم الحركة الشعبية المحجوبي أحرضان في ذمة الله
هسبريس من الرباط
الأحد 15 نونبر 2020 - 10:49

توفي صباح اليوم الأحد، بأحد المستشفيات الخاصة في حي "حسّان" بالعاصمة الرباط، المحجوبي أحرضان مؤسس حزب "الحركة الشعبية"، عن عمر يناهز 100 سنة، بعد معاناة مع المرض، وفق ما علم لدى أقاربه ومصادر من الحزب.

ومن المرتقب أن يوارى جثمان الفقيد غدا الاثنين بولماس، مسقط رأسه، وفق ما ذكر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.

الفقيد من مؤسسي حزب الحركة الشعبية بعد استقلال المغرب، بمعية الراحل عبد الكريم الخطيب. وتقلد وظائف حكومية عديدة، حيث عين واليا على الرباط بعد الاستقلال مباشرة.

وأصبح أحرضان الكاتب العام للحركة الشعبية في مؤتمرها الثاني بمراكش، عام 1962، وشارك في 8 حكومات عقب ذلك، ومن بين المناصب التي تقلدها وزير الدفاع في أول حكومة بين 1961 و 1964.

في غشت 1964، عين الراحل المحجوبي أحرضان وزيرا للفلاحة ثم وزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي في يونيو 1965، كما عين ما بين فبراير 1966 ومارس 1967 وزيرا للدولة مكلفا بالدفاع الوطني.

وفي 1 مارس 1977 عين وزير دولة، وفي 10 أكتوبر من نفس السنة عين وزير دولة مكلف بالبريد والمواصلات في حكومة أحمد عصمان عام 1977.

وعين الراحل أيضا وزيرا للتعاون في حكومة المعطي بوعبيد عام 1979، كما عين وزير دولة في حكومة محمد كريم العمراني عام 1983، بصفته زعيم أحد الأحزاب الستة الكبرى في المغرب.

وخلال المؤتمر الاستثنائي لحزب الحركة الشعبية المنعقد يومي 4 و5 أكتوبر 1986، أعفي أحرضان من مهامه كأمين عام للحركة الشعبية ليؤسس في يونيو 1991 حزبا جديدا أسماه "الحركة الوطنية الشعبية" الذي تقلد به منصب الأمين العام.

في يونيو 1997 فاز أحرضان في الانتخابات البلدية، وفي مارس 2006 عملت قيادات "الحركة الشعبية" وكل الحركات المنشقة عنها، بما فيها "الحركة الوطنية الشعبية" و"الاتحاد الديمقراطي"، على توحيد صفوفها في حزب واحد هو "الحركة الشعبية"، وتم اختيار المحجوبي أحرضان رئيسا للحزب وامحمد العنصر أمينا عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - سكفاندري الأحد 15 نونبر 2020 - 10:56
انا للله و انا إليه راجعون. البقاء لله.
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46
2 - عبد الحميد الأحد 15 نونبر 2020 - 10:56
البقاء لله . الله يرحم جميع اموات المسلمين ...
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50
3 - تالوست الأحد 15 نونبر 2020 - 11:01
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
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28
4 - strobaji الأحد 15 نونبر 2020 - 11:01
إنا لله وإنا اليه راجعون رحم الله الفقيد الذي يعد احد رموز جيش التحرير وقيدوم المقاومين منذ عهد جدنا محمد الخامس رحمه الله
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9
5 - abdo الأحد 15 نونبر 2020 - 11:03
رحم الله هدا الهرم السياسي الكبير رجل معنى الكلمة وانا ليست بسياسي وقرات عنه الكتير
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18
6 - لحنين احمد الأحد 15 نونبر 2020 - 11:03
سلام رحم الله الفقيد بواسع رحمته تعالى واسكنه فسيح جناته
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12
7 - آسفي - المغرب الأحد 15 نونبر 2020 - 11:06
إنا لله و إنا إليه راجعون، لاحيلة مع الله ، كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ءو الجلال و الإكرام .
اللهم إرحمه و اغفر له و اجعل الجنة مثواه ، و ارزق اهله و ذويه الصبر الجميل .
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9
8 - immad الأحد 15 نونبر 2020 - 11:06
رحمه الله ...أغلبنا ينسى بأننا مجرد ضيوف في هذه الدنيا الفانية وأنه مهما طال عمرنا الا وسيأتي يوم تقبض فيه ارواحنا ....انا لله وانا اليه راجعون.
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11
9 - الكنغر الأحد 15 نونبر 2020 - 11:08
وداعا ايها الزعيم.اقدر في المرحوم صراحته وشجاعته.وانا لله وانا البه راجعون.
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6
10 - rachid الأحد 15 نونبر 2020 - 11:10
الدايم الله.مهما تقلدنا مناصب عليا في الاخير ينتظرنا القبر.وجب استخلاص العبر .الوفاء في العمل و تحسين معيشة المحتاجين.رحمه الله و تعازي لعائلته و نور الله دربنا لنكون اناس صالحين
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12
11 - المختار بوطالب الأحد 15 نونبر 2020 - 11:11
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
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3
12 - عابر سبيل الأحد 15 نونبر 2020 - 11:14
رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .
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3
13 - Trois fois rien,,, ,,, الأحد 15 نونبر 2020 - 11:15
رحم الله الفقيد إنه وطني حتى النخاع ،وكان المرحوم
عميد الصحفيين المغاربة مصطفى العلوي يلقبه بالزايغ.
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-5
14 - عبدالله الأحد 15 نونبر 2020 - 11:17
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه. تجاوز عنه وعن موتانا المسلمين.
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3
15 - خليل الأحد 15 نونبر 2020 - 11:20
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون، لقد كان رجلا وطنيا أحب وطنه وملكه حت الموت
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1
16 - الى صاحب التعليق رقم 5 الأحد 15 نونبر 2020 - 11:21
سي عبدو من تعليقك باينة عليك كتقرا بزاف
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-12
17 - محمد الأحد 15 نونبر 2020 - 11:22
رحمه الله و غفر الله له، ما لا يعرفه أغلب الشعب أن أحرضان كان ضابطا في صفوف الجيش الفرنسي.
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4
18 - ألله الوطن الملك الأحد 15 نونبر 2020 - 11:28
رحم الله الرجل واسكنه فسيح جناته. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
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2
19 - م المصطفى الأحد 15 نونبر 2020 - 11:29
رجل سياسي بامتياز، وضع بصماته على الحقل السياسي على مر السنين.
أمازيغي معتز بوطنيته ، بعيد كل البعد عن التعصب والقبلية.
محب للعرش.
إنه المحجوب أحرضان ، الذي انتقل إلى عفو الله، واستجاب لنداء ربه.
اللهم ارحمه رحمة واسعة، وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين.
عزاؤنا من شمال فرنسا لأسرته الصغيرة والكبيرة .
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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4
20 - مغربي مغربي الأحد 15 نونبر 2020 - 11:38
عزاؤنا واحد رحمه الله ......وغفر له الله الكل ميت وتبقى العربية محصونة بذكر الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها
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0
21 - من بني ملال الأحد 15 نونبر 2020 - 11:41
انا للاه وانا اليه راجعون البقاء للاه. الله يرحمه ووسع عليه .
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0
22 - atika الأحد 15 نونبر 2020 - 11:41
المحجوب احرضان رمز للرجل السياسي المحنك .تقلد اغلب المناصب الرفيعه عبر حكومات مختلفه .أسس أحزاب وحركات .نموذج للرجل الأمازيغي المعتز بامازيغيته الذي ظل دائما محافظا على المظهر التقليدي للباس اهل الاطلس.رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته انا لله و انا اليه راجعون
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0
23 - belahcen الأحد 15 نونبر 2020 - 11:41
انا لله وانا اليه راجعون لله ما اعطى ولله ما اخذ. تعازينا للعاءلة ولكل من عرفه رجل لا يخاف لومةلاءم. .
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24 - سعيد الأحد 15 نونبر 2020 - 11:46
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحده اللهم ارحمه واغفر له
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0
25 - Rachidi الأحد 15 نونبر 2020 - 11:46
أنا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان وجميع احباءه وأقاربه أن لله وانا اليه راجعون
احرضان من المناضلين الشرفاء وسمعة جيدة والوطنية الحقيقية
محارب شرس يحبه جميع المغاربة
ملكا وشعبا
رحم الله فقيد الوطن
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26 - رحمه الله الأحد 15 نونبر 2020 - 11:47
كمواطن مغربي ما يعجبني في شخصية المرحوم احرضان روحه المرحة والصريحة بدون بروتوكلات ولا تكليف
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27 - الم الفراق ... الأحد 15 نونبر 2020 - 11:49
لله ما أعطى ولله ما اخذ، رحم الله الفقيد وإنا لله وانا اليه راجعون ولا غالب الا الله. كل التعازي لاسرته الصغيرة والكبيرة
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28 - عمي لحسن الأحد 15 نونبر 2020 - 11:49
إلى الفردوس الاعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
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29 - ولد علي الأحد 15 نونبر 2020 - 11:53
اللهم اغفر له وارحمه وارزق ذويه الصبر والسلوان لقد فقدنا أحد رجالات الدولة الذي أطاء الكثير
إنا لله وإنا إليه راجعون
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30 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الأحد 15 نونبر 2020 - 11:53
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التعليق 5 يظهر جليا أنه قرأ الكثير من الكتب، لا شك في ذلك !!! وصيغة التعليق دليل على ذلك....
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31 - محمد الأحد 15 نونبر 2020 - 11:54
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
الدوام لله
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32 - la vérité الأحد 15 نونبر 2020 - 11:57
رحمه الله واسكنه في جنانه ، رجل زعيم سياسي وكاتب له عدة مؤلفات تدرس في جامعات دولية .
ومن يقول انه كان يلقب بالزايغ لأنه كان يزعج المخزن .
انا لله وانا اليه راجعون.
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