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الرئيسية | سياسة | جبهة القوى تثمن كبح جماح انفصاليي البوليساريو

جبهة القوى تثمن كبح جماح انفصاليي البوليساريو

جبهة القوى تثمن كبح جماح انفصاليي البوليساريو
هسبريس من الرباط
الأحد 15 نونبر 2020 - 18:45

طالب حزب جبهة القوى الديمقراطية المنتظم الأممي إلى تحمل كافة مسؤولياته تجاه الاستفزازات السافرة لمليشيات "البوليساريو" المدعومة من قبل حكام الجزائر ضد مصالح المغرب، بما يمثله الأمر من تهديد لأمن واستقرار دول وشعوب المنطقة والمحيط القاري والدولي.

وأكد الحزب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، دعمه الكامل للعملية الشرعية والمشروعة للقوات المسلحة الملكية بالكركرات، مشددا على دعمه الكامل والتفافه التام وتثمينه للقرار الملكي وللعملية الشرعية والمشروعة لقوات المسلحة الملكية، لإنهاء التصرفات البهلوانية ومناوشات المليشيات الانفصالية وداعميها بمعبر الكركرات وتأمين تراب المملكة، حفاظا على أمن وسلامة العبور بالمنطقة.

وثمّن حزب جبهة القوى الديمقراطية عاليا الأثر الإيجابي والحاسم للقرار الملكي القاضي بالتدخل الشرعي للقوات المسلحة الملكية، لوضع حد لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الخطيرة التي ما فتئت مليشيات "البوليساريو" تمعن في ارتكابها بالمنطقة الحدودية العازلة بالكركرات، مستنكرا مناورات المسؤولين الجزائريين وتحميلهم المسؤولية التاريخية في إذكاء التصرفات العدائية التي تستهدف وحدة المغرب الوطنية ومصالحه الحيوية.

ودعا التنظيم السياسي كافة أطر والمنتسبين إلى الحزب وكل مكونات الشعب المغربي، وفي إطار الإجماع حول قضية الوحدة الوطنية، إلى مزيد من رص للصف الداخلي والتعبئة لحشد أقصى درجات الحزم، للذود عن حوزة الوطن والدفاع عن مصالحه الكبرى تحت القيادة الملكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد عمراني الأحد 15 نونبر 2020 - 19:06
شكرا جزيلا للسيد الدكتور المصطفى بنعلي احد الغيورين على مصالح الوطنً عامة وقضية وحدته الترابية خاصة، فما فتيء هذا الزعيم والمناضل الغيور على طلب الجميع للالتفاف مع صاحب الجلالة والاحزاب والمجتمع المدني قصد التصدي للمحاولات البائسة لاعداء الوحدة الترابية
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4
2 - Observateur الأحد 15 نونبر 2020 - 19:31
القوات المسلحة الملكية, قلوبنا معكم ولكم منا كل الإحترام و التقدير
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