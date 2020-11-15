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كُتّاب وآراء
جبهة القوى تثمن كبح جماح انفصاليي البوليساريو
طالب حزب جبهة القوى الديمقراطية المنتظم الأممي إلى تحمل كافة مسؤولياته تجاه الاستفزازات السافرة لمليشيات "البوليساريو" المدعومة من قبل حكام الجزائر ضد مصالح المغرب، بما يمثله الأمر من تهديد لأمن واستقرار دول وشعوب المنطقة والمحيط القاري والدولي.
وأكد الحزب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، دعمه الكامل للعملية الشرعية والمشروعة للقوات المسلحة الملكية بالكركرات، مشددا على دعمه الكامل والتفافه التام وتثمينه للقرار الملكي وللعملية الشرعية والمشروعة لقوات المسلحة الملكية، لإنهاء التصرفات البهلوانية ومناوشات المليشيات الانفصالية وداعميها بمعبر الكركرات وتأمين تراب المملكة، حفاظا على أمن وسلامة العبور بالمنطقة.
وثمّن حزب جبهة القوى الديمقراطية عاليا الأثر الإيجابي والحاسم للقرار الملكي القاضي بالتدخل الشرعي للقوات المسلحة الملكية، لوضع حد لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الخطيرة التي ما فتئت مليشيات "البوليساريو" تمعن في ارتكابها بالمنطقة الحدودية العازلة بالكركرات، مستنكرا مناورات المسؤولين الجزائريين وتحميلهم المسؤولية التاريخية في إذكاء التصرفات العدائية التي تستهدف وحدة المغرب الوطنية ومصالحه الحيوية.
ودعا التنظيم السياسي كافة أطر والمنتسبين إلى الحزب وكل مكونات الشعب المغربي، وفي إطار الإجماع حول قضية الوحدة الوطنية، إلى مزيد من رص للصف الداخلي والتعبئة لحشد أقصى درجات الحزم، للذود عن حوزة الوطن والدفاع عن مصالحه الكبرى تحت القيادة الملكية.