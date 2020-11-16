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كُتّاب وآراء
الطريقة العلوية تؤيد "الحزم الملكي" في الكركرات
أعلنت الطريقة الصوفية العلوية المغربية تأييدها ودعمها الكامل للقرارات الملكية الحازمة بخصوص قضية الوحدة الترابية، "المبنية على أسس العزم في الأمور والحكمة في الفعل والتبصر وبعد النظر في الزمان والمكان".
كما سجلت الطريقة، في بلاغ لها، "الحرفية العالية التي أبانت عنها القوات المسلحة الملكية في تنفيذ القرارات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، بخصوص تأمين المعبر الحدودي المغربي الكركرات".
وختمت الطريقة الصوفية بلاغها بالدعاء للملك بأن يرزقه الله النصر والعز والتمكين، وللوطن بأن يحفظه الله من كيد الكائدين ومكر الماكرين.