شبيبة "الأحرار" تتصدى لـ"الأخبار الزائفة" بالكركرات

هسبريس من العيون

استمرارا للتعليقات المؤيدة للتدخل المغربي الخاص بتحرير وتأمين معبر الكركرات، الفاصل بين الحدود المغربية الموريتانية؛ أصدرت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء بلاغا يهم آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.

وقالت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء إنها "تابعت بكل اعتزاز وافتخار المستجدات والتطورات الإيجابية على أرض صحرائنا المغربية، انطلاقا من إيمانها بأولوية قضيتنا الوطنية".

وقدمت المنظمة الحزبية الجهوية "تحية إجلال وإكبار إلى القوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بعد تحقيقها النصر الكبير في تطهير معبر الكركرات من المليشيات وعصابات قطاع الطرق الذين تسببوا في توقف الحركة التجارية بين المغرب وموريتانيا".

كما أعلنت شبيبة "الأحرار"، في البلاغ الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، مساندتها الكاملة وغير المشروطة لجهود المملكة لاستعادة الحركة المدنية والتجارية بالمنطقة.

ودعت المنظمة "كافة الشباب الصحراوي وجميع القوى الحية في المغرب الحبيب إلى التعبئة الوطنية الجماعية والتجند وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مواجهة خصوم الوحدة الترابية، والرد على كافة محاولات التضليل الإعلامي والتسويق الوهمي للأخبار الزائفة".

كما حمل شباب التجمع الوطني للأحرار كامل المسؤولية للكيان الوهمي بخصوص أي تصرف طائش يخالف قرارات الأمم المتحدة.

وختمت شبيبة "حزب الحمامة" بلاغها بالتأكيد على "التجند والانخراط عن قناعة راسخة في الدفاع عن مغربية صحرائنا، والترافع حول ضرورة التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل واقعي وجدي لملف الصحراء المغربية".