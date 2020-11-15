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الرئيسية | سياسة | شبيبة "الأحرار" تتصدى لـ"الأخبار الزائفة" بالكركرات

شبيبة "الأحرار" تتصدى لـ"الأخبار الزائفة" بالكركرات

شبيبة "الأحرار" تتصدى لـ"الأخبار الزائفة" بالكركرات
هسبريس من العيون
الأحد 15 نونبر 2020 - 23:35

استمرارا للتعليقات المؤيدة للتدخل المغربي الخاص بتحرير وتأمين معبر الكركرات، الفاصل بين الحدود المغربية الموريتانية؛ أصدرت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء بلاغا يهم آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.

وقالت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء إنها "تابعت بكل اعتزاز وافتخار المستجدات والتطورات الإيجابية على أرض صحرائنا المغربية، انطلاقا من إيمانها بأولوية قضيتنا الوطنية".

وقدمت المنظمة الحزبية الجهوية "تحية إجلال وإكبار إلى القوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بعد تحقيقها النصر الكبير في تطهير معبر الكركرات من المليشيات وعصابات قطاع الطرق الذين تسببوا في توقف الحركة التجارية بين المغرب وموريتانيا".

كما أعلنت شبيبة "الأحرار"، في البلاغ الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، مساندتها الكاملة وغير المشروطة لجهود المملكة لاستعادة الحركة المدنية والتجارية بالمنطقة.

ودعت المنظمة "كافة الشباب الصحراوي وجميع القوى الحية في المغرب الحبيب إلى التعبئة الوطنية الجماعية والتجند وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مواجهة خصوم الوحدة الترابية، والرد على كافة محاولات التضليل الإعلامي والتسويق الوهمي للأخبار الزائفة".

كما حمل شباب التجمع الوطني للأحرار كامل المسؤولية للكيان الوهمي بخصوص أي تصرف طائش يخالف قرارات الأمم المتحدة.

وختمت شبيبة "حزب الحمامة" بلاغها بالتأكيد على "التجند والانخراط عن قناعة راسخة في الدفاع عن مغربية صحرائنا، والترافع حول ضرورة التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل واقعي وجدي لملف الصحراء المغربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (109)

1 - امين الأحد 15 نونبر 2020 - 23:46
شبيبة ميدانية.. العمل و المعقول
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-4
2 - Mouna الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
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-4
3 - هشام الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
برافوو شبيبة حزب الاحرار دائما هي السباقة في تسجيل مواقف في مختلف القضايا الوطنية
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-3
4 - safae الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الوطن
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5 - Khadija الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
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-4
6 - غزل الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
شبيبة الاحرار شبيبة قوية تدافع عن وحدتنا الوطنية بكل عزيمة واصرار شكراااا لكم ودمتم اقواء وشجعان تحسب لكم
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-4
7 - radia الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
شبيبة حزب الاحرار كانت السباقة من بين الشبيبات الحزبية التي سجلت موقفها حول قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات
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-3
8 - كريم الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الشبيبات الحزبية التي تتفاعل دائما مع القضايا الوطنية و تكون دائما السباقة و اعطاء اراء و اقتراحات في كل ما يهم الوطن و المواطن
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-3
9 - Houda الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
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10 - visiteur الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
لهذا السبب يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار اقوى تنظيم حزبي لأنه دائما يتبنئ مواقف وطنية جريئة
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11 - karima الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول لا يعرف ما معنى الهزيمة يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة
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12 - mariam الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا بشبابه واصلوا وفقكم الله
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13 - سعيد الأحد 15 نونبر 2020 - 23:47
اندلاع قضية الكركرات هي قضية ابانت عن روح الوطنية لدى المغاربة عامة و كانت شبيبة حزب الحمامة هو اول الشبيبات الحزبية التي تفاعلت مع هذه القضية و انخرطات فيها من خلال خلق لجنة لتتبع تهدف الى جمع معطيات و اقتراح حلول في قضية الوحدة الترابية. و كل هذا ان دل على شيء فيما يدل على ان شبيبة الاحرار شبيبة قوية فكريا و سياسيا
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14 - rania الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار كانت من الاوائل الذين دافعو عن قضية وحدتنا الترابية و سجلت موقفا شجاعا حول ما يقع في الكركرات
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15 - Wafa الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
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16 - سلمى الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
شبيبة الاحرار شبيبة قوية برافو عليكم هذا هو المنتظر منكم
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17 - manal الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
حزب الاحرار معروف بصدق خطابهم و وضع المواطنين ومصلحة الوطن من اهتمامته
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18 - ايوب الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
من خلال تتبعي للشبيبة التجمعية يمكنني ان استنثج بأن شبيبة الاحرار ليس مجرد شبيبة حزبية كجميع الشبيبات بل تحظى بثقة و اهمية كبيرة من قبل الحزب و تقوم بتسجيل مواقف في جميع القضايا الوطنية و هذا دليل على أن حزب الحمامة فعلا استطاع ان يغيير المشهد السياسي بالمغرب عامة و خروج الحزب من ذلك النمط التقليدي و انفتاح على كافة المغاربة و قرب الدائم من الموطن. و اليوم الشبيبة تسجيل موقف جرء في قضية الوحدة الوطنية و هذا الموقف تستحق عليه كل التشجيع
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19 - safa الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
برافوو لشبيبة حزب الاحرار لأنها دائما هي السباقة في الدفاع عن مختلف القضايا الوطنية و عن الوحدة الترابية
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20 - احمد الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب موتوق فيه ووطني بامتياز
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21 - Tasnim الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
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22 - kamal الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
حزب الاحرار معروف بصدق خطابهم و وضع المواطنين ومصلحة الوطن من اهتمامته
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23 - halima الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
دمتم متألقين يا شباب الاحرار ،هاكا تكون الشبيبة و إلا فلا.
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24 - محمد الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
- برافوو لحزب التجمع الوطني للاحرار على شجاعة مواقفه
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25 - محمد الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
لا أحد يمكنه ان ينكر بأن شبيبة الاحرار هي أقوى الشبيبة الحزبية فكريا و سياسيا و في الأربع سنوات الاخيرة لم تتغيب عن أي قضية وطنية لم تعبير فيها عن رأيها برافوو عليهم
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26 - Medo الأحد 15 نونبر 2020 - 23:48
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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27 - كريم الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
ليس هناك بديل لحزب التجمع الوطني للاحرار موفقين
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28 - سلاوي الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
امتى كنحتاجو الشبيبة الحزبية وامتى كتبان القوة ديالها كتبان فاش كتدافع على الوطن ديالها هنيئا لكم تستحقون الدعم
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29 - ahmed الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الشبيبات الحزبية التي تفاعلت مع قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات و هذا موقف شجاع من شبيبة حزبية
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30 - kawtar الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
حزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهدف الى جعل الاوضاع اكثر استقرار بالاهتمام الذي يوليه لي الوطن
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31 - الهام الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
الشبيبة التجمعية نموذج الشبيبة الناجحة
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32 - Ahmed الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
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33 - علي الصحراوي الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
الصحراء مغربية و ستبقى مغربية الى أن يرث الله الارض و من عليها و تحية نضالية عالية للشبيبة التجمعية التي أبانت عن روحها الوطنية العالية و دفاعها بكل قوة عن وحدتنا الترابية
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34 - siliaadnan الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل، يناضل من اجل العيش الكريم لكل المغاربة
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35 - salma الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
كل الشكر و التقدير لشبيبة الأحرار الذين ظلو صامدين وراء هاته القضية ،قضية صحرائنا المغربية
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36 - mehdi الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
التجمع الوطني للأحرار حزب قوي و يواصل مساره بالعمل الجاد في معركة الاصلاح الكبيرة
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37 - smail الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الشبيبات الحزبية التي تفاعلت مع قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات و هذا موقف شجاع من شبيبة حزبية
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38 - faty الأحد 15 نونبر 2020 - 23:49
الشببية للتجمعية ابانت عن قوتها وشجاعتها برافو عليكم
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39 - Aya الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك
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40 - ابراهيم الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
حينما ترى شبيبة حزبية كشبيبة حزب الاحرار فاعلم أن العمل السياسي في بلادنا قد رصاء على السكة الصحيحة برافوو للشبيبة الاحرار عن مواقفها الشجاعة
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41 - hanan الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
حزب الاحرار اعطى نفس جديد لسياسة في المغرب بالفعل نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب
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42 - najla الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
كلكم أمل و عمل يا شباب الأحرار و دائما حاضرون و بقوة واصلوا انتم في المسار الصحيح
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43 - hamdanianir الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
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44 - اكرام الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
الحزب الوحيد لقنعني بمواقفه الرجولية بالتوفيق لكم
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45 - Amal الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
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46 - Anas elouamani الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
تحية للشبيبة التجمعية على تواجدها الدائم ودفاعها على الوحدة الترابية للمملكة المغربية
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47 - اليقظة الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
تحية تقدير واجلال للقوات المسلحة الملكية ولرجال الدرك وكل من يعمل ويساهم في الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره والدل والعار للخونة و المرتزقة ولمن يكفلهم ويأويهم ويسلحهم من كابرانات الدل والعار ومن هنا ندعوا جيشنا الباسل إلى اليقظة وعدم السماح لأي مفاجئة من طرف أعداء الوطن من مرتزقة وغيرهم الله الوطن الملك
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48 - المهدي الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
مواقف شبيبة الاحرار دائما تكون قوية و تستحق التشجيع و دفاعها عن قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات دليل على تشبع هذه الشبيبة بروح وطنية عالية و غيرة قوية على وطننا الحبيب
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49 - agesalma الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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50 - smail الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
منذ اندلاع قضية الكركرات كانت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار هو اول الشبيبات الحزبية التي دافعت عن هذه القضية و سجلت مواقف قوية في هذه القضية
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51 - aicha الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
حزب الاحرار حزب منفتح و ينهج سياسة تواصلية و من بين الاحزاب التي ترقى لطموح المواطن و يضع المواطن وسط اهتمامه
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52 - Mouad الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
حزب التجمع الوطني للاحرار كحزب قوي و قريب من المواطنين يستطيع ايجاد حلول معقولة و جدرية
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53 - sonia.aj الأحد 15 نونبر 2020 - 23:50
حزب التجمع اليوم هو حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي
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54 - ايمان الأحد 15 نونبر 2020 - 23:51
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب وطني بامتياز وبمواقفه الشجاعة
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55 - شيماء الأحد 15 نونبر 2020 - 23:51
لن نسمح فاي شبر من صحرائنا ولن لنسح لاي كان يمسح بوحدتنا الترابية
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56 - عبد القادر الأحد 15 نونبر 2020 - 23:51
متابعة قضية الصحراء من قبل الشبيبة التجمعية هو دليل على الحس الوطني الذي تتمتع بها هذه الشبيبة و كذا استمرار لدينامية القوية التي يعرفها هذا التيار الشبابي
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57 - laila الأحد 15 نونبر 2020 - 23:51
انا افتخر بهذه الشبيبة الغيورة على وطنها، انتم دائما في القمة
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58 - souma الأحد 15 نونبر 2020 - 23:51
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الكفاءات و الطاقات ينصت لهموم الشعب و يبحت و يقترح حلول معقولة للرقي بالمستوى المعيشي
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59 - Noha الأحد 15 نونبر 2020 - 23:51
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
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60 - hamadat الأحد 15 نونبر 2020 - 23:51
شبيبة الاحرار كانت اول المتفاعلين مع قضية الصحراء و ذلك بانشاء لجنة تتبع تتكون من اطر الشبيبة و من ابناء الصحراء و هذا موقف شجاع يحسب للشبيبة التجمعية
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61 - alyahamdon الأحد 15 نونبر 2020 - 23:51
قيادات حزب التجمع الوطني للاحرار تواجه بين الفينة و الاخرى مشاكل بسبب كونها متصفة بصفات قل نظيرها، و الالتزام بالعمل من اجل الوطن اولا
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62 - سميرة الأحد 15 نونبر 2020 - 23:51
حزب دائما يهتم لقضاية الوطن والمواطن وجعلهما من اولوياته
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63 - khadija الأحد 15 نونبر 2020 - 23:51
حزب الاحرار يحمل دائما يستحضر مصلحة الوطن قبل كل شيء
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64 - sana el الأحد 15 نونبر 2020 - 23:52
شبيبة حزب الحمامة دائما من الاوائل الذين يتفاعلون مع مختلف القضايا الوطنية و هذا دليل على القوة الفكرية و السياسية لهذا التيار الشبابي
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65 - عبير الأحد 15 نونبر 2020 - 23:52
حزب الاحرار حزب الكفاءات و الطاقات التي تحمل في نفسها غيرة على هذا الوطن الحبيب
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66 - مواطن الأحد 15 نونبر 2020 - 23:52
الصحراء صحرائنا ونحن نفتخر بقوتنا المسلحة الملكية وتحية وتقدير للشبيبة حزب الاحرار
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67 - bensaihfarah الأحد 15 نونبر 2020 - 23:52
هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة
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68 - اشرف٠ الأحد 15 نونبر 2020 - 23:52
حزب التجمع الوطني للاحرار يدافع دلئما عن القضية الوطنية ومساند لها
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69 - amine الأحد 15 نونبر 2020 - 23:52
Je suis fier de vous jeunes Rnistes, et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite.
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70 - jamal الأحد 15 نونبر 2020 - 23:52
شبيبة حزب الحمامة دائما من الاوائل الذين يتفاعلون مع مختلف القضايا الوطنية و هذا دليل على القوة الفكرية و السياسية لهذا التيار الشبابي
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71 - jamal الأحد 15 نونبر 2020 - 23:52
شبيبة حزب الحمامة دائما من الاوائل الذين يتفاعلون مع مختلف القضايا الوطنية و هذا دليل على القوة الفكرية و السياسية لهذا التيار الشبابي
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72 - samiasaadoune الأحد 15 نونبر 2020 - 23:52
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب قووي و داائما يسعى لدفاع عن مصالح الشعب و المتشبت بقيم وأخلاق بلاده فخورون بكم و بشبيبتكم
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73 - جمال اد الأحد 15 نونبر 2020 - 23:53
لا يختلف اثنان في حزب التجمع الوطني للأحرار هو أقوى الاحزاب السياسية بالمغرب و ذلك لكونه تجده دائما السباق في التفاعل مع كافة قضايا الوطن و الوطنية
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74 - bensaihfarah الأحد 15 نونبر 2020 - 23:53
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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75 - kamal الأحد 15 نونبر 2020 - 23:53
برافووو للشبيبة حزب التجمع الوطني للاحرار عن موقفها الوطني القوي و الشجاع
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76 - مجهول الأحد 15 نونبر 2020 - 23:53
المغرب محتاج لشباب بحال هادو ليدافعو عليه برافو ارفع لكم القبعة احتراما تتقديرااااا
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77 - اسماء الأحد 15 نونبر 2020 - 23:53
احسن حزب موجود في الساحة السياسية برهن عن دالك في اكتر من مجال بعمله الجاد حزب يواكب الوضعية دائما جديد ومتجدد
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78 - kamiliahabibi الأحد 15 نونبر 2020 - 23:53
اتمنى ان تكون باقي الاحزاب السياسية كحزب التجمع الوطني للاحرار.. دينامية لا تنقطع
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79 - aitmoulayhiba الأحد 15 نونبر 2020 - 23:53
التجمع الوطني للاحرار يراهن على العمل و المعقول كمصدر وحيد و اوحد لنيل الثقة من لدن المغاربة
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80 - nassim الأحد 15 نونبر 2020 - 23:53
شبيبة التجمع الوطني للأحرار شبيبة ذات كفاءات و شباب محبون لوطنه و سيظلون يدافعون عن كل شبر في البلد حتى الرمق الأخير.
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81 - samira الأحد 15 نونبر 2020 - 23:53
قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات هي قضية كافة المغاربة ولكن شيء جميل ان نرى شبيبة حزبية كشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار تدافع بهذه الطريقة عن وحدتنا الترابية
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82 - najwama الأحد 15 نونبر 2020 - 23:53
بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد الذي تفاعل بقوة مع قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات
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83 - هشام الأحد 15 نونبر 2020 - 23:54
وككل مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر لكل المغاربة انهم قادمون وبقوة
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84 - sabrinefatine الأحد 15 نونبر 2020 - 23:54
ما شاء الله على شبيبة الأحرار فوقت قصير قدراات انهاا تحقق بزااف ديال الحواايج ولي عكس بعض الشبيبات .. وااصلو أنتم في الطريق الصحيح يا احرار وفقكم الله
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85 - ismail الأحد 15 نونبر 2020 - 23:54
اصلة عن نفسي اقدم كل التقدير والاحترام لشبيبة الاحرار لانه كل يوم اقرأ بلاغ لها كلها في موضوعنا شكرااا لكم
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86 - soniabenftah الأحد 15 نونبر 2020 - 23:54
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
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87 - hamza الأحد 15 نونبر 2020 - 23:54
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته متألق بشبابه الكفؤ ،بالتوفيق
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88 - mahfoud الأحد 15 نونبر 2020 - 23:54
تحية وطنية نضالية خالصة لشبيبة حزب التجمع الوطني للاحرار التي أبانت عن روحه الوطنية العالية و دفاعه بكل قوة عن وحدتنا الترابية و كذا تتبع هذه القضية عن قرب من خلال انشاء لجنة تتكون من اعضاء الشبيبة التجمعية و هذا موقف شجاع يستحق التشجيع و التنويه
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89 - عصام الأحد 15 نونبر 2020 - 23:54
حزب الحمامة مرة اخرى يبرهن على كفائته صراحة ليس هناك بديل في الساحة ينافسه ويسعى ال خدمة الوطن والمواطن
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90 - nadiatinhilal الأحد 15 نونبر 2020 - 23:55
لا خوف على وطن قائده الملك محمد السادس نصره الله و تحية عاالية لشبيبة الاحرار هاادي هياا الشبيبة و إلا فلا
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91 - youssef الأحد 15 نونبر 2020 - 23:55
هنيئا لنا بكم يا شباب الأحرار راكم دائما فالمستوى المطلوب،و كلنا من أجل صحرائنا الغالية
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92 - منال الأحد 15 نونبر 2020 - 23:55
- دائما حزب التجمع الوطني للأحرار يسجل مواقف قوية اتجاه كل ما يهم الوطن المواطن
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93 - ابراهيم الأحد 15 نونبر 2020 - 23:55
التجمعين دائما حاضرين ويساندون القضايا الوطنية احسن حزب موجود في الساحة السياسية واصلو
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94 - chouaib الأحد 15 نونبر 2020 - 23:56
الصحراء مغربية و لن نسمح لأي متعجرف كان ان يمس و بو شبرا منها سنظل نحارب من أجل وطننا الحبيب
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95 - العدلي الأحد 15 نونبر 2020 - 23:56
الشبيبة التجمعية حاضرة بقوة في الميدان
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96 - zoubidaamhzoune الأحد 15 نونبر 2020 - 23:56
االصحراء مغربية نقطه و انتهى و كل الدعم للقوات المسلحة نفتخر بكم
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97 - الهاشم الأحد 15 نونبر 2020 - 23:57
من بين الدور ديال الشبيبات الحزبية هو هذا ٢
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98 - جميلة الأحد 15 نونبر 2020 - 23:57
- بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد الذي تفاعل بقوة مع قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات
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99 - laazrknoura الأحد 15 نونبر 2020 - 23:57
تحية عاالية لشبيبة الاحرار على موقفكم الشجااع وفقكم الله لما فيه خير لهدا الوطن
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100 - جمال الأحد 15 نونبر 2020 - 23:57
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار الذي رسمه منذ اول يوم تولى فيه عزيز أخنوش مسؤولية قيادة الحزب
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101 - الهام الأحد 15 نونبر 2020 - 23:58
أنا كشابة مغربية مهتمة بقضية الصحراء و الوحدة الترابية أرى أن موقف حزب التجمع الوطني للأحرار هو اقوى موقف سجل من طرف الاحزاب السياسية اتجاه هذه القضية
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102 - إدريس الأحد 15 نونبر 2020 - 23:58
مجهودات كبيرة تتقوم بها الشبيبة التجمعية
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103 - aichaakrdouss الأحد 15 نونبر 2020 - 23:58
le parti du RNI , ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras et ne jamais perdre l’envie de changer les choses
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104 - izahadar الأحد 15 نونبر 2020 - 23:58
Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d'être proche des citoyens et de s'occuper de leurs problèmes
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105 - احمد الأحد 15 نونبر 2020 - 23:58
احسن حاجة هي ملي تتلقى شباب عندهم روح وطنية عالية
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106 - بوشتى الأحد 15 نونبر 2020 - 23:59
بالتوفيق ان شاء الله لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يعطي دائما دروسا في الوطنية و في طريقة الاشتغال من أجل مصلحة البلاد
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107 - العمل و المعقول الأحد 15 نونبر 2020 - 23:59
الوطنية ديال شبيبة الأحرار هي اللي تدير هاد الخدمة
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108 - mouflihlamia الأحد 15 نونبر 2020 - 23:59
حزب الحمامة حزب ذو عزيمة و حمااس بلادنا محتاجة لهذا الحزب
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109 - جامع الاثنين 16 نونبر 2020 - 00:00
- كل التوفيق لحزب الاحرار الذي عودنا دائما عن مواقفه الشجاعة اتجاه قضية الصحراء ووحدتنا الترابية
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