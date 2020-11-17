"عملية الكركرات" تكرّس تقاطبات اليسار المغربي أمام القضية الوطنية

هسبريس - نورالدين إكجان

دون أن تخرج بموقف يزيح التقاطبات التاريخية بشأن الصحراء، عمقت عملية "تحرير الكركارات" تباعد أفهام اليسار المغربي لمسارات القضية، بين "تنظيمات الكتلة" المحتفظة بمواقفها والفيدرالية، فيما يصر النهج الديمقراطي على تبني طرح مغاير.

وفي وقت يذهب الاتحاديون والتقدم والاشتراكية إلى سيادة المغرب على أرضه، تربط فيدرالية اليسار نجاح الطرح المغربي بمزيد من دمقرطة الحياة العامة، لكن "النهج" في المقابل يتبنى موقف المنطقة المتنازع عليها بشأن القضية.

وخلص مصطفى البراهمة، في تصريح لهسبريس، إلى أن موقف النهج الديمقراطي لا يقر بمغربية الصحراء ولا يقول إنها تابعة لجبهة البوليساريو، مردفا: "موقفنا هو موقف الأمم المتحدة من هذا النزاع على الصحراء"، أي إنها منطقة متنازع عليها.

ويطرح الموقف من قضية الصحراء تحديات كبرى أمام تنسيقات اليسار المغربي، خصوصا على مستوى الطرح الدائم للعمل الوحدوي دون جدوى، كما تسبب في تقاطبات حادة داخل أكبر جمعية حقوقية مغربية (AMDH)، ضمن مؤتمرات سابقة.

علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قال إن "مرجعية اليسار في تدبير القضية عموما تتضمن قراءتين، الأولى تنظر إلى تقرير المصير بشكل مجرد، والثانية لا تفصله عن الاعتبارات التاريخية والحضارية".

وأضاف بوطوالة، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه "انطلاقا من قيم الاشتراكية، يطرح تقرير المصير داخل وحدة الوطن"، معتبرا إياها "سابقة على الصراع الطبقي، الذي يجري داخل الوطن وليس خارجه"، ومسجلا أن "الموقف الوطني الثوري تجسده الفيدرالية".

وأوضح القيادي اليساري أن "تحرير الصحراء يرتبط بتقرير مصير الشعب المغربي كاملا، وبالتالي في حالة جرى الاستفتاء وجب طرح السؤال من طنجة إلى الكويرة، فالروابط السيادية للمملكة واضحة من مدة طويلة جدا".

وأكمل بوطوالة تصريحه قائلا: "هناك ارتباط عضوي تاريخي للمغرب بالصحراء، قبل قيام الدولة العلوية"، مستشهدا بأحقاب الدول قبلها، وطريق تومبوكتو، الذي ربط المغرب على الدوام بإفريقيا، ويصل إلى غاية دولة السودان.