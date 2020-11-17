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الرئيسية | سياسة | "عملية الكركرات" تكرّس تقاطبات اليسار المغربي أمام القضية الوطنية

"عملية الكركرات" تكرّس تقاطبات اليسار المغربي أمام القضية الوطنية

"عملية الكركرات" تكرّس تقاطبات اليسار المغربي أمام القضية الوطنية
هسبريس - نورالدين إكجان
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:00

دون أن تخرج بموقف يزيح التقاطبات التاريخية بشأن الصحراء، عمقت عملية "تحرير الكركارات" تباعد أفهام اليسار المغربي لمسارات القضية، بين "تنظيمات الكتلة" المحتفظة بمواقفها والفيدرالية، فيما يصر النهج الديمقراطي على تبني طرح مغاير.

وفي وقت يذهب الاتحاديون والتقدم والاشتراكية إلى سيادة المغرب على أرضه، تربط فيدرالية اليسار نجاح الطرح المغربي بمزيد من دمقرطة الحياة العامة، لكن "النهج" في المقابل يتبنى موقف المنطقة المتنازع عليها بشأن القضية.

وخلص مصطفى البراهمة، في تصريح لهسبريس، إلى أن موقف النهج الديمقراطي لا يقر بمغربية الصحراء ولا يقول إنها تابعة لجبهة البوليساريو، مردفا: "موقفنا هو موقف الأمم المتحدة من هذا النزاع على الصحراء"، أي إنها منطقة متنازع عليها.

ويطرح الموقف من قضية الصحراء تحديات كبرى أمام تنسيقات اليسار المغربي، خصوصا على مستوى الطرح الدائم للعمل الوحدوي دون جدوى، كما تسبب في تقاطبات حادة داخل أكبر جمعية حقوقية مغربية (AMDH)، ضمن مؤتمرات سابقة.

علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قال إن "مرجعية اليسار في تدبير القضية عموما تتضمن قراءتين، الأولى تنظر إلى تقرير المصير بشكل مجرد، والثانية لا تفصله عن الاعتبارات التاريخية والحضارية".

وأضاف بوطوالة، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه "انطلاقا من قيم الاشتراكية، يطرح تقرير المصير داخل وحدة الوطن"، معتبرا إياها "سابقة على الصراع الطبقي، الذي يجري داخل الوطن وليس خارجه"، ومسجلا أن "الموقف الوطني الثوري تجسده الفيدرالية".

وأوضح القيادي اليساري أن "تحرير الصحراء يرتبط بتقرير مصير الشعب المغربي كاملا، وبالتالي في حالة جرى الاستفتاء وجب طرح السؤال من طنجة إلى الكويرة، فالروابط السيادية للمملكة واضحة من مدة طويلة جدا".

وأكمل بوطوالة تصريحه قائلا: "هناك ارتباط عضوي تاريخي للمغرب بالصحراء، قبل قيام الدولة العلوية"، مستشهدا بأحقاب الدول قبلها، وطريق تومبوكتو، الذي ربط المغرب على الدوام بإفريقيا، ويصل إلى غاية دولة السودان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:09
للاسف الشديد العدل والإحسان والنهج وجهان مختلفان لنفس العملة عملة العداء للوطن والإنجاز إلى أعدائه.
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26
2 - غزال بني ملال الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:10
يجب الدخول إلى المنطقة العازلة وبناء مدن هنالك. .. وتحرير الصحراء من أتباع الجنرالات
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26
3 - الغانحو الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:14
هناك احزاب مغربية يسارية ولاؤها للاشتراكية والشيوعية العالمية اكثر من الوطن.البوليساريو شيوعي يكسب تعاطف بعض الشيوعيين كالنهج الديمقراطي.في خيانة تامة للوطن ولشهداء الوحدة الترابية
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9
4 - touhali الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:14
Le régime algérien a des idées et un style comme la Corée du Nord et une même peur de lui-même, et il a des illusions psychologiques de peur d'une fausse attaque marocaine contre lui. ses manœuvres militaires ont une indication claire qui rappelle au Maroc qu'il est prêt pour une guerre totale et pousse les séparatistes à poursuivre leur guerre contre le Maroc. Le Maroc est l'un des pays épris de paix au monde. le Maroc n'a jamais envisagé une attaque contre l'Algérie et s'en fiche, mais il est toujours prêt à défendre les frontières de son pays et son intégrité territoriale. Le régime algérien doit se retourner, réformer son moral, respecter ses voisins et mettre fin à son arrogance et à son agression.
la guerre équivaut à la mort et à la destruction, et la paix égale la vie et la construction. Veux ne tu pas la vie? .
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5 - Bbadhman الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:16
الجغرافيا من جهة و التاريخ من الجهة الأخرى يشهدان على مغربية الصحراء ، و التربية الوطنية هي ما ينقص الخونة .
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6 - مواطن الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:18
أعتز بانتمائي الى أسرة اليسار سياسيا ونقابيا من الجامعة سنوات الرصاص وجتى بعد الحياة المهنية ﻻربعين سنة خلت لكن الخوض في السياسة كأي شئ اخر له حدود وخطوط حمر وهده سنة الحياة فﻻ وجود ﻻي شيء مطلق وكل شيء نسبي.ومن الخطوط الحمراء في السياسة تجنب السباحة ضد التيار كما حدث لما يسمى النهج (الديموقراطي).فعندما يتعلق اﻻمر بثوابت الوطن ﻻمناص من احترام رأي واجماع كل ىطياف المجتمع واﻻ ستظل وحيدا تغرد خارج السرب وتصبح اضحوكة محل استهزاء وسخرية وادانة.
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7 - فراس الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:19
قالك تحرير الصحراء؟؟؟ ة اصلا المغرب يبسط سيطرته كاملة على الصحراء المغربية ؟؟؟ ام يقصد تحرير الصحراء الشرقية ؟؟؟؟
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8 - ملاحظ الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:20
دون فلسفة او سفسطائية الكلام الصحراء مغربية بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجماع كل المغاربة حولها إذن لم يعد مجال للحديث حول هذا الموضوع احب من أحب وكره من كره ومن له رأي آخر فليرحل ليلا وقبل طلول الشمس.
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9 - متابعة الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:25
ماعدنا مانديرو بشي حزب الى ماكانش واقف مع الشعب فالقضية الاولى ديالو مني نتوما ياانهج مكتقوش بمغرببة الصحراء اش خليتو للعدو مايقول لاحول ولاقوة الا بالله
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10 - عبدالواحد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:26
رأي 0.0001 من تعداد سكان المغرب لا يساوي شيئا إنهم جماعة ملحدة تغرد خارج الإجماع المغربي وتدين بالولاء للعدو وتنتظر عودة ماركس ولينين
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