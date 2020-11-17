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الرئيسية | سياسة | الشبيبة الاتحادية تدعو إلى الحزم مع "البوليساريو"

الشبيبة الاتحادية تدعو إلى الحزم مع "البوليساريو"

الشبيبة الاتحادية تدعو إلى الحزم مع "البوليساريو"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 10:40

قالت الشبيبة الاتحادية بالجهة الشرقية إن ضمان الأمن بمنطقة الكركرات رهين بضمان احترام المواثيق والعهود الدولية، داعية المنتظم الدولي إلى التعامل بحزم وجدية كبيرين مع نزوات "عصابة البوليساريو".

وأضافت الشبيبة، في بيان صادرٍ عن اجتماع لها يوم الاثنين 16 نونبر 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد، خصص لمناقشة مستجدات القضية الوطنية الأولى، أنه "انسجاما مع هويتنا السياسية، كاستمرار شرعي وطبيعي لحركة التحرير، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بمغربية الصحراء، وبعد تثمين جميع المواقف الوطنية والمبدئية التي تضمنها كل من بيان المكتب السياسي للحزب وبيان المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، فإننا نجدد انخراطنا المبدئي وغير المشروط في كل المبادرات التي تنخرط فيها بلادنا من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، وفي هذا السياق لا يفوتنا أن ننوه بالطريقة الواعية والمسؤولة والمحترِمة للاتفاقيات والعهود الدولية والمنسجمة مع الشرعية الدولية، التي أمّنت بها القوات المسلحة الملكية معبر الكركرات من ميلشيات عصابة (البوليساريو)".

كما أكدت الشبيبة أن عصابة البوليساريو لا هدف لها من خلال مناوراتها وتحركاتها "التي انفضحت أمام الرأي العام الدولي بعد التدخل الحكيم والمدروس للمغرب، غير خدمة مصالح صانعتها وحاضنتها"، وزادت: "لا يفوتنا وبكل مسؤولية أن نحمل للجارة الشرقية كامل مسؤولياتها الأممية في كل ما تقوم به (البوليساريو) من أعمال العصابات والحِرابة، وذلك انطلاقا مما توفره لها من دعم مالي ودبلوماسي، بهدف فرضها على المنتظم الدولي كحركة انفصالية، وندعو (المكتب الأسود) المتحكم في المشهد السياسي بالجارة إلى الانتباه لأحوال وانتظارات شعبها الشقيق، عوض الاهتمام بوحدة الشعوب وسيادة الدول الأخرى".

كما اعتبر بيان الشبيبة الاتحادية أنه لا حل لهذا النزاع المفتعل "إلا مع المقترح المغربي، الذي قوبل بدعم كبير من المنتظم الدولي، خصوصا مع فشل العصابة وحاضنتها في طرح حل سياسي يقابله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Lamya الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 11:01
تحية نضالية للشبيبة الاتحادية, فعلا الجزائر عليها الانتباه لانتظارات و تطلعات و مطالب الشعب الجزائري الشقيق بدل التدخل في الشؤون السيادية و معاكسة الوحدة الترابية لدول الجوار في المنطقة المغاربية, لان هذه السياسة الخار جية التي تنهجها اصلا فاشلة بكل المقاييس, حيث انها تدعم ميليشيات البوليساريو المسلحة بخلق نزاع مفتعل لاستفزازنا في ارضنا, و حثها على حرب العصابات بالوكالة و هذا شيء لن يقبله المغرب و لن يتسامح معه ابدا لانه يهدد امنه و امن المنطقة برمتها و يعرقل تنميتها.
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2 - Ayoub الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 11:02
الشبيبة الاتحادية...!!!!!؟...رحم الله محمد كرينة وبارك في عمر محمد الساسي محمد حفيظ .....وكل المناضلين الشرفاء لحزب المهدي وعمر......
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