أخنوش: حصيلة الشبيبة التجمعية إيجابية ومشرفة

هسبريس من الرباط

عقد عزيز أخنوش اجتماعا مع الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أمس الإثنين، عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك في إطار النهج التواصلي الذي ينهجه الحزب مع مختلف هياكله الموازية.

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي، قدم لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، عرضا مفصلا حول حصيلة عمل الشبيبة خلال المرحلة الفارطة، ورؤية الشبيبة التجمعية للرهانات المقبلة.

وقد نوه أخنوش وأعضاء المكتب السياسي، وفق بلاغ صادر عن حزب "الحمامة"، "بالحصيلة الإيجابية والمشرفة للشبيبة التجمعية التي أصبحت هيكلا حاضرا بقوة في المشهد السياسي المغربي، مؤكدين اعتزازهم بالأدوار التي تقوم بها الشبيبة إلى جانب المنسقين في مختلف الأقاليم والجهات، وبمدى أهمية انخراط شباب الأحرار في إنجاح مختلف البرامج والمبادرات الوطنية التي أطلقها الحزب، كبرنامج 100 يوم 100 مدينة، والنقاش العمومي حول ما بعد كورونا، والمساهمة في إنجاح المحطات التنظيمية الوطنية للحزب".

كما أكد أخنوش التزام التجمع الوطني للأحرار بالرهان على الشباب خلال مختلف الاستحقاقات المقبلة، مجددا دعوته لكافة الشباب المغربي الراغب في المساهمة في صناعة القرار "إلى الانخراط في العمل السياسي كبوابة رئيسية وأساسية لبناء مغرب المستقبل ببصمة شبابية".

وزاد البلاغ أن الحاضرين أجمعوا على تأكيد موقف الحزب والشبيبة من القضية الوطنية "عبر التأكيد بقوة عن دعمهما للعمليات التي أطلقتها القوات المسلحة الملكية، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، بمهنية عالية ودون تهديد لسلامة المدنيين، من أجل إعادة حرية التنقل إلى سابق عهدها على الحدود الجنوبية للمغرب".