الاتحاد المغربي للشغل يستهجن تهور دعاة الانفصال

هسبريس من الرباط

بعدما تابعتْ التطورات المتسارعة التي تعرفها القضية الوطنية الأولى للمغاربة، من خلال الاستفزازات الطائشة والمناورات غير المسؤولة الصادرة عن عناصر ما يسمى بـ"البوليساريو"، سواء بعرقلة العبور عبر النقطة الحدودية "الكركرات" بين المغرب وموريتانيا، أو عبر المناوشات والتهديد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار؛ عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن "رفضها الاستفزازات المشينة وعرقلة العبور بالنقطة الحدودية الكركرات"، مؤكدة في هذا الإطار أن "الطبقة العاملة المغربية مجندة لرفع كل التحديات للدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى".

وحسب بلاغ للنقابة ذاتها توصلت به هسبريس، فإن الاتحاد المغربي للشغل يعبر عن "استهجان الطبقة العاملة المغربية الشديد للتجاوزات الصادرة عن دعاة الانفصال، التي تهدف إلى ضرب وتقويض الاستقرار وسلم وسلام المنطقة"، مدينا بشدة، "الموقف المتهور لدعاة الانفصال، الرامي إلى نسف اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ سنة 1991، في خرق سافر لقرار هيئة الأمم المتحدة".

وجدّدت أقدم نقابة عمالية بالمغرب تشبثها "بالحل السلمي الذي اقترحته بلادنا على هيئة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي لحل هذا النزاع المفتعل على أرضية الحكم الذاتي، كحل سياسي يحظى بثقة المجتمع الدولي، وإخواننا المواطنين المغاربة في مناطقنا الجنوبية، دعاة الوحدة الوطنية، المؤمنين بالمصير المشترك لكافة مكونات الشعب المغربي".

كما جاء في الوثيقة عينها مطالبة الاتحاد "هيئة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في وقف هذه التجاوزات والمحاولات المتكررة؛ وهي الاستفزازات والمناورات التي تهدف إلى زرع التوتر بالمنطقة، التي لطالما تعامل معها المغرب بضبط النفس وتغليب المنطق السلمي".

وأكد الاتحاد المغربي للشغل في السياق نفسه، "وقوفه خلف قواتنا المسلحة الملكية، واعتزازه بتدخلها الحكيم لإعادة الأمور إلى نصابها بمهنية عالية، ووضع حد للاستفزازات والمناوشات الرامية إلى تعطيل حركة النقل بمنطقة الكركرات، في احترام تام لالتزامات بلادنا بالشرعية الدولية".

الاتحاد المغربي للشغل اغتنم الفرصة لتأكيد أنه "لن يدخر جهدا في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية غير القابلة للمساومة"، مجددا "تجنده لكشف مغالطات خصوم وحدتنا الترابية لدى المنظمات النقابية الشقيقة والصديقة الأجنبية، ومختلف المنظمات والاتحادات النقابية الدولية".

ودعت النقابة ذاتها، في الختام، "كافة الاتحادات المحلية، والجهوية، والجامعات المهنية، والنقابات الوطنية، والتنظيمات الموازية، وعموم الطبقة العاملة المغربية، عبر التراب الوطني، إلى التعبئة والتأهب لمواجهة كل المؤامرات، ورفع كل التحديات للدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى".