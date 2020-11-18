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الرئيسية | سياسة | "الأحرار" وجبهة أمازيغية يشيدان بقرار الاندماج

"الأحرار" وجبهة أمازيغية يشيدان بقرار الاندماج

"الأحرار" وجبهة أمازيغية يشيدان بقرار الاندماج
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 10:36

تتويجا لمسار الحوار بين حزب التجمع الوطني للأحرار وجبهة العمل السياسي الأمازيغي، الممتد على مدار شهور عديدة، انعقد، الثلاثاء بالرباط، لقاء ضم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وممثلين عن المكتب السياسي للحزب ذاته، ومن جانب آخر محيي الدين حجاج، المنسق الوطني لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، وممثلين عن أعضاء لجنة الإشراف للجبهة.

وأوضح بلاغ مشترك توصلت به هسبريس أن "الكلمة الافتتاحية لكل من عزيز أخنوش ومحيي الدين حجاج ركزتا على أهمية هذه الخطوة التاريخية التي من شأنها تمكين نشطاء الحركة الأمازيغية المعنيين من الولوج للعمل السياسي المؤسساتي والمباشر، بما يخدم مجمل القضايا الوطنية وعلى رأسها القضية الأمازيغية في شموليتها، والتي طالما ركز عليها الجانبان طيلة مسار الحوار".

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد تأكيد ومصادقة الطرفين على حصيلة ومخرجات عمل اللجنة المشتركة التي انبثقت عن أول لقاء والتي تضم ممثلين عن الحزب والجبهة، "ثمّن الطرفان مسارات الحوار والترحيب بمخرجاته السياسية والتنظيمية المتفق عليها، وانخراط الطرفين في تنزيلها مركزيا وعلى مستوى الجهات والأقاليم المقرر انخراطها السياسي والتنظيمي بحزب التجمع الوطني للأحرار أفقيا وعموديا، بالتنسيق مع المنسقين الجهويين والإقليميين للحزب والجبهة".

وأكد الطرفان، يضيف البلاغ المشترك، "انخراطهما من أجل ضمان مرافقة فعالة وجادة وذات مصداقية لكل ما تم التوصل إليه من قرارات، لنجاح هذه الخطوة السياسية التاريخية التي ستحدث منعرجا كبيرا في الساحة السياسية الوطنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - جبهة العمل السياسي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 10:47
بادرة طيبة، لكن أظن أن الامازيغية مكون من مكونات الحضارة المغربية كالعربية ولا حاجة لمن يدافع عنها في جبهة سياسية، والا سنجد غدا جبهة العمل السياسي العربي وهلم جرا،
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2 - addi amkran الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:05
أخنوش يريد الركوب على القضية الأمازيغية للوصول إلى رئاسة الحكومة و المسترزقون الأمازيغ يريدون ان ينالوا نصيبهم من "الوزيعة". الكل في هذا البلد يحبو من أجل بطنه مثل السمكة
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3 - احمد الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:08
اختيار رموز وقيادات الحركة الامازيغية لحزب التجمع الوطني للأحرار اختيار موفق نظرا لما قدمه الحزب من مواقف لصالح اللغة والثقافة الامازيغية.
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4 - ahmed الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:16
مليون مرحب باخواننا الامازيغي داخل قلعة حزب التجمع الوطني للاحرار
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5 - نجوى الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:17
حزب التجمع الوطني للاحرار يعطي دائما قيمة للامازيغية وهدفنا واحد فمرحبا لكم
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6 - Hassan الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:19
الاحزاب دايرين بحال العيلات.صداقة امراتين مؤامرة ضد ثالثة.
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7 - محمد الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:20
مرخبا بقيادة الحركة الامازيغية قرار في محله
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8 - Khadija الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:21
نريد استعمال اللغة الأمازيغية في المحاكم والادارات والمستشفيات والمدارس وفي مختلف المرافق، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن نتعاون جميعا لأن الأمازيغية مسؤولية وطنية كما أكد صاحب الجلالة في خطاب أجدير
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9 - Houda الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:21
التجمع بهذه التحركات يبشر بالخير الأمازيغية محتاجنها لي ماعرفش للعربية و مزال ناس محتاجين لغتهم الأصلية من حق المواطن القا في كل الإدارات الاريحية في الكلام
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10 - xyz الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:21
ان كانت شركات أخنوش لا تحمل على واجهتها اسمائها مكتوبة بالامازغية ، ماذا ننتضر من القيمة المضافة التي سيعطها للامازغية.؟
اخنوش وضع لتدويب التنسيقية وتبخر القضية الأمازيغية غير .
الدستور أنصف الأمازيغية .ولاكن لماذا اخنوش لم يطبق معطيات الدستور ويعطي المثال بشركاته أولا؟
اخنوش وقع الاتفاقية مع التنسيقية بمفرده، اين هم اعضاء المكتب التنفيذي للحزب ؟ لمدا لم يحضروا في الاتفاقية و يتحملوا هم كدالك مشكل القضية الأمازيغية.
الايام بيننا ستتضح الأمور.
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11 - بارك الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:21
بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى لهذا الإندماج بين حزب التجمع الوطني الاحرار و حزب جبهة العمل السياسي الأمازيغي التوفيق والنجاح إن شاءالله لأن دباب المصباح تجندت لاختلاق الاكاذيب ضد السيد عزيز اخنوش لانها احست بالخطر يحدق بها على الساحة.. فكان لا بد من محاربته بكل الطرق الممكنة المشينة .لقد افتضح امركم لا داعي للاختباء المهم سي اخنوش رجل المرحلة المقبلة رجل متزن في الكلام ليس شعبوي حلايقي
لان تجار الدين قد افتضح امرهم و اهدافهم الخبيثة
مند بداية الجائحة لم نسمع صوتهم و تضامنهم
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12 - الهام الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:22
مرحبا سيمازيغن في حزب الاحرار ونعم الاختيار
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