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الرئيسية | سياسة | فرنسا تقف إلى جانب المغرب في "قضية الكركرات"

فرنسا تقف إلى جانب المغرب في "قضية الكركرات"

فرنسا تقف إلى جانب المغرب في "قضية الكركرات"
هسبريس من الرباط
السبت 21 نونبر 2020 - 00:36

قال كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة، إن "فرنسا تقف إلى جانب المغرب، أفضل حليف لها في إفريقيا، للمطالبة بحرية حركة المرور في منطقة الكركرات".

وكتب كامبون، في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر"، عقب لقائه بشكيب بنموسى، سفير المغرب في فرنسا، إن "فرنسا تقف إلى جانب المغرب للمطالبة بحرية حركة المرور في منطقة الكركرات، والحفاظ على وقف إطلاق النار مع البوليساريو"، مشيرا إلى أن "المغرب هو أفضل حليف لفرنسا في إفريقيا".

وكان كامبون، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية- المغربية بمجلس الشيوخ، قد جدد باسم المجموعة، بينما كان التوتر في أوجه بالمنطقة العازلة الكركرات، التي قامت ميليشيات البوليساريو بإغلاقها، دعوته إلى "حل سلمي متفاوض بشأنه، تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يستلهم من مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تدعو إليه المملكة المغربية".

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أنه "على مدى 45 عاما بذلت المملكة المغربية جهودا جبارة من خلال الاستثمار في السكن والصحة والتعليم والأنشطة الاقتصادية والمرافق العمومية، كما عاينت ذلك مجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية بمجلس الشيوخ حين تواجدها هناك"، مؤكدا أن "الساكنة المدنية في هذه المنطقة تحتاج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل العيش بسلام في هذا الجزء من العالم".

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