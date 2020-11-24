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كُتّاب وآراء
بوركينا فاصو تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب
جددت بوركينافاصو دعمها للوحدة الترابية للمغرب، معبرة عن تضامنها مع الشعب المغربي، بحسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون البوركينابية.
وقالت الوزارة في بيان، إن بوركينافاصو تابعت وباهتمام بالغ منذ 21 أكتوبر الماضي، العمليات والأعمال التي قامت بها ميليشيات "البوليساريو" بالمنطقة العازلة الكركرات وعرقلتها لحرية حركة تنقل الأشخاص والبضائع، مضيفة أن ذلك يجعل اتفاق وقف اطلاق النار الموقع مع المملكة المغربية هشا.
وعبرت الخارجية البوركينابية عن قلقها العميق إزاء هذه الأعمال غير المشروعة، وكذا حرصها على إرساء سلام دائم بين الأطراف، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تقوض جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي لقضية الصحراء المغربية.