24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0513:1916:0018:2419:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بطل مغربي في إنجلترا (5.00)

  2. الأمير عبد القادر في كنف الإمبراطور (5.00)

  3. القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)

  4. العثماني يشارك في حملة تبرع بالدم لسدّ الخصاص (5.00)

  5. الصين تستعد لمهمة جمع عينات من سطح القمر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | بوركينا فاصو تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

بوركينا فاصو تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

بوركينا فاصو تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 00:35

جددت بوركينافاصو دعمها للوحدة الترابية للمغرب، معبرة عن تضامنها مع الشعب المغربي، بحسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون البوركينابية.

وقالت الوزارة في بيان، إن بوركينافاصو تابعت وباهتمام بالغ منذ 21 أكتوبر الماضي، العمليات والأعمال التي قامت بها ميليشيات "البوليساريو" بالمنطقة العازلة الكركرات وعرقلتها لحرية حركة تنقل الأشخاص والبضائع، مضيفة أن ذلك يجعل اتفاق وقف اطلاق النار الموقع مع المملكة المغربية هشا.

وعبرت الخارجية البوركينابية عن قلقها العميق إزاء هذه الأعمال غير المشروعة، وكذا حرصها على إرساء سلام دائم بين الأطراف، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تقوض جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي لقضية الصحراء المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.