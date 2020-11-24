الحكومة تتدارس صندوق محمد السادس للاستثمار

هسبريس من الرباط

أعلنت رئاسة الحكومة عن عقد مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، الخميس، سيستهل بتتبع عرض لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مشروع الخطة التوقعية للنهوض بقطاع التعمير والإسكان 2021-2025.

وأوردت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق بعض أحكام القانون القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتغيير القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.

وسيختم المجلس الحكومي أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.