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الرئيسية | سياسة | الملك يرسل برقية تعزية إلى الرئيس الموريتاني

الملك يرسل برقية تعزية إلى الرئيس الموريتاني

الملك يرسل برقية تعزية إلى الرئيس الموريتاني
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:18

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

ومما جاء في برقية الملك: "علمت بتأثر كبير بوفاة المشمول بعفو الله الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أحسن الله قبوله إلى جواره، مشمولا بالمغفرة والرضوان".

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومن خلاله لكافة أفراد أسرة الراحل، وللشعب الموريتاني الشقيق، عن أحر تعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن "يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحتمه ويسكنه فسيح جنانه".

وأضاف الملك: "وإذ أسأله جل وعلا أن يحفظكم وبلدكم الشقيق من كل مكروه، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات تقديري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - isla الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:27
الدوام لله وحده نتمنى شفاء لرئيس الجزاىري تبون رغم الخلفات دم العروبة لا زال يسري فينا ونتمنا شفاء لكل انسان ....
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9
2 - عبداللطيف الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:28
إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
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9
3 - بارك الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:37
بسم الله الرحمان الرحيم تعازينا الحارة إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على إثر وفاة الرئيس الأسبق الموريتانية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم عائلته الصغيرة و الكبيرة و الشعب الموريتاني الشقيق الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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