الملك يرسل برقية تعزية إلى الرئيس الموريتاني

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

ومما جاء في برقية الملك: "علمت بتأثر كبير بوفاة المشمول بعفو الله الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أحسن الله قبوله إلى جواره، مشمولا بالمغفرة والرضوان".

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومن خلاله لكافة أفراد أسرة الراحل، وللشعب الموريتاني الشقيق، عن أحر تعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن "يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحتمه ويسكنه فسيح جنانه".

وأضاف الملك: "وإذ أسأله جل وعلا أن يحفظكم وبلدكم الشقيق من كل مكروه، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات تقديري".