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كُتّاب وآراء
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جمهورية هايتي تقرر فتح قنصلية عامة بالداخلة
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:30
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن جمهورية هايتي قررت فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة.
وقالت الوزارة، في بلاغ، إن وزير الشؤون الخارجية بجمهورية هايتي أعرب، في رسالة موجهة إلى نظيره المغربي، عن رغبة بلاده في "فتح قنصلية عامة تحتضنها مدينة الداخلة، بجنوب المملكة المغربية".
وبذلك يكون هذا البلد الكاريبي أول بلد غير عربي وغير إفريقي يفتتح قنصلية بالصحراء المغربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:41
تحية للأشقاء في هايتي حقا بلد فقيرا ومحدود دخله يستحق مساعدات مغربية طبية وإنسانية شكرا لهم على هذا القرار لن ننسى هذا الجميل
2 - معرفة الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:42
معلومات موجزة عن جمهورية هايتي إحدى بلدان البحر الكاريبي، كانت مستعمرة إسبانية حتى احتلتها فرنسا في سنة 1626، واعترفت إسبانيا بهذا الاحتلال في سنة 1679، .تُعد هاييتي أقدم جمهورية سوداء في العالم، وثانية الدول المستقلة في نصف الكرة الغربي؛ إذ إنها تتمتع بالاستقلال، منذ عام 1804؛ ولكنها خضعت، خلال معظم تلك الفترة لحكام مستبدين، لم يبذلوا أيّة جهود لرفاهية شعبهم، فابتليت بأعمال العنف السياسي المستمرة
3 - علي نايت عمر الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:44
جمهورية هايتي تقرر فتح قنصلية عامة بالداخلة.....ما رأيكم يا حكام الجزائر ؟
4 - سعيدة الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:44
مبروك علينا هذه غير البداية ومازال مازال ...
5 - mustaphajoubali الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:44
هاذده هي السياسية
بدون بلا بلا بلا والضرب للأعداء تحت الحزام
بدون بلا بلا بلا والضرب للأعداء تحت الحزام
6 - متتبع الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:45
دقة تابعة دقة وشكون لي يحد الباس لا تلومنا ياهاد الناس
7 - مغربي صحراوي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:46
للتذكير فقط الإمارات تاني دولة عربية تفتتح قنصلية بالصحراء المغربية بعد جزر القمر
8 - خالد F الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:46
شنقريحة يبحث عن مخدر طبي فعال حتى نام بعمق ويتغلب على ليالي الخريف الطويلة. وهكذا في الوقت الذي تحسب فيه مرتزقة البوليزاريو بلاغاتها الميتافيزيقية يحصي المغرب عدد القنصليات في الصحراء المغربية.
9 - خادم القصر الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:47
لاعزاء لاعداء الوطن و الخونة عاش الملك
11 - حب الوطن الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:48
ليس المهم الكرامة الشخصية ، بل المهم كرامة الوطن وقضيته .
12 - elhousnilahcen الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:48
الله الوطن الملك
اللهم زد وبارك يا رب العالمين
اللهم بارك لنا في مغربنا الحبيب
عاش الملك
اللهم زد وبارك يا رب العالمين
اللهم بارك لنا في مغربنا الحبيب
عاش الملك
13 - مواطن غيور1 الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:48
السللم عليكم
ما الدي يدفع دولة تنتمي للقارة الأمريكية بفتح قتنصلية في جنوب المغرب؟ إنها عدالة القضية.
هايتي بعيدة بآلاف الأميال عن المغرب و ليس لديها تجارة مباشرة مع المغرب، أي ليس لديها أي ربح مادي، و عكس دالك دول استفادت من سخاء المغرب و المغاربة و المساعدات... لم نسمع لها صوتا: لبنان، مالي، ليبيا، تونس، العراق، سوريا مصر... بل حتى فلسطين تنكرت لنا.
سبحان الله، اللهم قنا شر أعدائنا و حتى أصدقائنا.
ما الدي يدفع دولة تنتمي للقارة الأمريكية بفتح قتنصلية في جنوب المغرب؟ إنها عدالة القضية.
هايتي بعيدة بآلاف الأميال عن المغرب و ليس لديها تجارة مباشرة مع المغرب، أي ليس لديها أي ربح مادي، و عكس دالك دول استفادت من سخاء المغرب و المغاربة و المساعدات... لم نسمع لها صوتا: لبنان، مالي، ليبيا، تونس، العراق، سوريا مصر... بل حتى فلسطين تنكرت لنا.
سبحان الله، اللهم قنا شر أعدائنا و حتى أصدقائنا.
14 - المصطفاوي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:48
نجاحات باهرة تتحقق على يد الجيش المغربي العتيد، والدبلوماسية القوية التي باشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. وديناميكية السيد بوريطة الذي يدير وزارة الخارجية بكفاءة وحنكة كبيرة.
15 - مرحبا الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:49
مرحبا باصدقائنا في بلدكم الثاني زيدوهوم زيدوهم هادشي مايكفيهومش الحمد لله.
16 - rachida الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:49
السلام عليكم.أنعم وأكرم.مرحبا بالخير.مرحبا بقنصلية دولة هايتي عندما ولنترك الحاقدين يموتون بغيظهم
17 - سامي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:50
ههههه السطاج الأخير لعصابة قطاع الطرق الإرهابية والمرتزقة وراعيتها الشركية .
18 - aabdou labbdi الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:51
اللهم بارك. أومزال العاطي يعطي. مسمار آخر طرقنا ه. ولازالت مسامير أخرى ستضرب في نعش عصابة المرتزقة ومحتضينهم. لأن الصحراء كانت ولازالت وستبقى بإذن الله مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أحب من أحب أو كره من كره.
19 - maguiri الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:51
الله ينصر أمير المؤمنين ملكنا محمد السادس... اخبار هسبريس الرائعة
20 - حكيمdz الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:51
هايتي مسكينة بشاحنة ارز تشريها لو العبرة في قنصليات لاعطت شرعية احتلال الصهيوني لفلسطين واذا كنتم متكدون من مغربية الصحراء لماذا تفرحون وتهللون للقنصليات هههههه
21 - رساد الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:52
العيون تحطم الرقم القياسي في عدد القنصليات والتي كان من نصيب الرباط
22 - النهاري ميمون الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:52
مزال العاطي يعطي. ناصر بوريطة هههههه
23 - مجيد الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:52
الله أكبر . نحن شعب نسعى للسلم لكن لن نهاب الحرب . و الوطن خط أحمر و لن نسمح بشبر من ترابه
24 - خالد F الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:54
مالها الجزائر مالها
معولة غير على الصدة
ديك البيضة محبتناش يا خالد الله غالب.
شكرا لكل من ساندنا ووقف معنا.
معولة غير على الصدة
ديك البيضة محبتناش يا خالد الله غالب.
شكرا لكل من ساندنا ووقف معنا.
25 - محمد الوطن الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:54
مرحبا بإخواننا في هايتي شكرا لدعمكم لجهة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه.
26 - سعيد من الرباط الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:55
في يوم الضيق تعرف العدو من الصديق. مزيدا من التألق في بلد الشرفاء، بلد الأولياء (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ). اللهم احفظ بلدنا الحبيب من كل الدسائس ومن أراد به سوءا أو ضرا اللهم اجعل كيده في نحره وأرنا فيه يوما أسودا. اللهم ارفع عن العالمين الوباء والبلاء والداء وأنزل علينا الرحمة والشفاء والدواء يارب الأرض السموات.
27 - محمدين الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:55
هذه الأخبار ستفاقم الوضع الصحي لتبون والضربات الديبلوماسية المغربية جعلت عسكر الجزائر يعيشون أسوأ أوضاعهم على الإطلاق.. ومازال مازال
28 - Zohair الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:57
رغم أن جنيرال من جنيرالات السوء صُور دون علمه وهو يدعو الله باللغة الفرنسية ليستمر وباء كورونا, لفرملة فتح قنصليات الدول الصديقة والشقيقة في الأقاليم الجنوبية .. جمهورية هايتي الشقيقة تبادر إلى فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة
30 - الخميس الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:00
هنيء للمغرب بهذا الإعتراف الصريح لمغربية الصحراء والمزيد من هذه الإنتصارات سيأتي إنشاء الله وهذا يذكرنا بالأفلام السينمائية عندما ينتصر الحق في الأخير.
31 - عنتاب بريك الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:07
تقام القنصليات في مناطق محددة عندما تكون اعداد الجالية التابعة لدولة ما جد مهم لكي تقدم لها الخدمات وتقرب ادارة البلد من مواطنيها !!؟؟؟
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