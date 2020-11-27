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الرئيسية | سياسة | دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية تفضح عزلة الجزائر الإقليمية

دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية تفضح عزلة الجزائر الإقليمية

دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية تفضح عزلة الجزائر الإقليمية
هسبريس ـ مصطفى شاكري
الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:00

زخمٌ دبلوماسي متصاعد تقوده الآلة السياسية المغربية من داخل شرايين "القارة السمراء" بخصوص قضية الصحراء، سرعان ما انتقل إلى منطقة الشرق الأوسط التي باتت تؤيد الرباط في مساعيها لطيّ النزاع طويل الأمد، ثم تحوّل بعدها إلى المنتظم الدولي الذي أصبح مقتنعاً بالدفوعات القانونية المغربية.

وتُواصل "المملكة الشريفة" مسارها السياسي المُنتعش بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، التي تشهد تواتراً للبعثات القنصلية الإفريقية والعربية والدولية، لعل آخرها قنصليتا الأردن وهايتي، مُكرّسة بذلك ما أضحى يُعرف في قاموس العلاقات الدولية بـ"دبلوماسية القنصليات".

الوضع الجديد بجنوب البلاد يطرح تحولا في ميزان القوى داخل منطقة MENA بين "قصر المرادية" والقصر الملكي، بعد أن أعلنت أغلب الفواعل الإقليمية مساندتها للعملية الأمنية بالكركرات، وتوجهها نحو فتح قنصليات لها بالعواصم الصحراوية؛ فيما تكتفي الجزائر بلغة التنديد.

ومن منظور عبد الفتاح فاتحي، الخبير القانوني الباحث في قضايا شؤون الصحراء، فإن "الزخم الذي أُنجز على مستوى فتح العديد من البعثات الدبلوماسية يأتي لصالح المملكة المغربية، لاسيما أنه لم يتم تسجيل أي تنديد من لدن المنظمات أو الهيئات الدولية".

وأبرزَ فاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عملية فتح القنصليات لن تترتب عنها أي إجراءات قد تسيء إلى الدول التي تدخل في تعاقد مع المغرب"، موضحاً أن "القانون الدولي والاجتهاد الدبلوماسي في صالح المملكة المغربية، لأنهما يعزّزان أحقية وأفضلية الرباط في اعتماد هذه التعاقدات".

وأكد محدثنا أن "المسألة سالكة وغير مكلفة من ناحية الأخلاق السياسية، أو العرف الدولي، أو القانون الدولي، باعتبار أن طرح جبهة البوليساريو، وحتى الجزائر، بات ضعيفاً أمام مقتضيات القانون الدولي"، مشددا على أن "الجزائر عملت على استدعاء سفراء بعض الدول الإفريقية للاحتجاج على فتح القنصليات في بداية العملية".

ولكن مع توالي الأيام، التي عرفت نموا مطرداً للبعثات الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية، فقدت الجزائر قوة الدفع القانوني للاحتجاج على البلدان، تبعاً للخبير القانوني، الذي لفت الانتباه إلى أن ذلك لا يخرق القانون الدولي، أو وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.

ويرى مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن "الجزائر أصبحت في عزلة على مستوى الاتحاد الإفريقي، الذي كان رائداً في دعم طروحات البوليساريو قبل انضمام المغرب إليه، ذلك أن افتتاح أزيد من 10 قنصليات إفريقية بالأقاليم الجنوبية يعني أن الرباط تريد اعترافاً إقليميا في الأول، ثم عربيا، فدولياً"، مورداً أن "الجزائر تعيش، أيضا، عزلة سياسية على مستوى ملف الصحراء ككل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - ابن الشرق الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:07
اللهم زد وبارك بفضل حنكة الخارجية المغربية المملكة المغربية الشريفة تجني ثمار الخير
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47
2 - مغربي قح الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:13
ندعو الاشقاء الصحراويين بجمهورية تندوف الصحراوية العربية الديمقراطية فتح قنصلية باحدى مدن الصحراء المغربية جنوب اللمملكة على غرار اخوانهم العرب والافارقة...الله الوطن الملك.
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53
3 - علي نايت عمر الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:14
دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية تفضح عزلة الجزائر الإقليمية و الله يجعلهم معزولين عن العالم الى ان يسقط الحكم العسكري الجزائري من طرف الشعب الجزائري الحر و هذا آتي في اقرب وقت ان شاء الله
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42
4 - العداوة تابة وصواب كين الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:15
مرحبا بكم في المغرب . نريد قنصلية امريكية وإسرائيلة في الصحراء المغربية وتطبيع معهم وتكون صدمة للجنرالات السوء . وصين وكوريا الشمالية . وهده هي الخطوة لتي يجب القيام بها لفك لغز الرمال لان صهاينة هم مسؤلين الجزائر بتحديد
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40
5 - الخاوة الحاقة ماشي مثل???? الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:16
المجد والخلود للمملكة المغربية وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة
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29
6 - من ألمانيا الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:18
الجزائر لم يأتينا منها إلا الحقد و الحسد رغم وقوفنا دائما إلى جانبها. ما رأيكم أن يقوم المغرب ببناء النهر العضيم على غرار فكرة القدافي حيث سيمر من البحر الأبيض المتوسط على طول الحدود الحزائرية وصولا إلى موريتانيا. هكذا انتهناوا من حكام العسكر...
شكرا لوزير الخارجية المغربي السيد بوريطة على سياسته الذكية .
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32
7 - ahmed الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:21
ان نار يفاق البنان كان علي داول البناني هم سباقين الي فتح قنسوليتهم الي أنه ماقم بيه المغرب في دوال البناني كان صخأن من ماليك وشعب وإليكن المنافقون هد حليهم
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-22
8 - سي حماد الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:25
الجزائر دولة فاشلة يديرونها العجزة الدين يتجنبون الإعتراف بأن العالم تطور و يسير بسرعة فائقة و بأن نظامهم أصبح متجاوز و عصر الرشاوي الدي كانوا يتقنونها بأموال الشعب و الأكاديب الدين يتفنون فيها حتى بالنسبة لتهدئة شعبهم أصبح من الماضي ، لا يثق بهم أي أحد في و قتنا هدا ،
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26
9 - بن عبد السلام الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:25
عاشت المملكة المغربية الشريفة من طنجة حتى لكويرة. عاشت الرباط عاصمة الثقافة والنور عاشت فاس عاشت السمارة عاشت مدينة الداخلة عاشت مدينة بوجدور عاشت الكركرات طولا خطا مستقيما لا ترى فيه عوجا ولا أمتا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولو تآمر المتآمرون. العزة والنصر المكين لأمير المؤمنين.
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24
10 - متتبع الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:27
النظام الجزائري صنع البوليزاريو، وصنع له علما بإدخال تعديلات طفيفة على العلم الفلسطيني (تزوير)، وأرسل الشباب المحتجزين إلى كوبا لغسل أدمغتهم .. وتبقى الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شكرا للدول الإفريقية التي فتحت قنصليات لها في أقاليمنا الجنوبية وشكرا للدول العربية التي فعلت الشيئ نفسه وشكرا للجميع
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31
11 - عاش المغرب الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:30
الجزائر غادي تحماق. العسكر الجزائري دوخاتو الدبلوماسية المغربية. الملك والجيش ضربوا خطط العسكر الفاشي الجزائري في مقتل . اتوقع ان يقوم العسكر الجزائري بحماقات كثيرة. واطلب من الدبلوماسية المغربية بقيادة الحكيم الرائع الملك سيدي محمد السادس نصره الله ان تستمر في الكشف عن الوجه الحقيقي الشرير للجزائر العسكرية وان يحاصرها. أرجو من السلطات المغربية أن تركز على فرنسا وبريطانيا وامريكا بايدن و بعض الدول في اسيا وامريكا اللاتينية و الاستمرار في جلب مزيدا من القنصليات الأفريقية للعيون والداخلة.
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2
12 - ali le vrai الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:32
سير الله يفرحك أسي بوريطة ههه
أضحكتني عيناك و أنت تقص الشريط
أتمنى من الملك زيادة الضغط على الجزائر عبر إتفاقية عسكرية موريتانية
و من القوات المسلحة تتبع إن كان هناك تقارب عسكري تركي إيراني جزائري
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2
13 - Tanja balia الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:36
مع الأسف الشديد حكومة العسكر لم يبق لها ما تقدمه للشعب الجزائري الشقيق سوى بيع الوهم والتفنن في الأكاذيب أما فيما يخص سياستها الخارجية فلم يبق لها إلا معاداة المغرب في كل جولاتها وقد وصل بها الأمر إلى حد الهوس. المغرب ماض في طريقه بخطى ثابتة وهي تلهث وراءه ليس من أجل اللحاق به بل فقط من أجل عرقلة مسيرته التنموية.
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2
14 - حسن انجلترا الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:39
الجارة الشرقية دولة فاشلة والمغرب ماضي في سياسة ذكية واحترافية بفتح قنصليات في مناطقنا الجنوبية فلماذا لا يستدعي النظام العسكري الفاسد سفراء الامارات والاردن في الجزائر للاحتجاج كما فعل مع بعض الدول الافريقية. ان الجزائر اصبحت معزولة افريقيا وعربيا ودوليا والى قنصليات اخرى انشاء الله من القارة الاوروبية.
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3
15 - atlass الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:41
اللهم زد وبارك كل الخطوات المغربية، وارجع أعداء وحدتنا إلى رشدهم.
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16 - ثمن الحسد الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:41
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب
والجزائر اتخذت الحسد اخلاقا لها فأتى على عزلتها ونبدها بين الامم واتى على خيراتها حيث ان النفط والغاز في تهاو والعجز المالي هو الاخر في تصاعد وعملتها في الحضيض ولديها من سوء حسدها شرا مزيد
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2
17 - البيضاوي الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:47
فتح القنصليات في الصحراء المغربية خنق الاعداء و أفلس مخططاتهم لذلك فمن الممكن اتخاذ هذا كأساس للتعامل مع الآخرين بالنسبة للمجتمع المدني خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فمن معنا نحن معه و من ضدنا نعاديه و نعادي توجهاته هذا هو المنطق الصحيح
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18 - Mmbbkk الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:47
الحق يعلو ولا يعلى عليه.
متى كانت دولة في التاريخ بالاقاليم
المغربية سوى الإمبراطورية الشريفة
انه كذب وتعلق بالبهتان.
اللهم اهد اخواننا الجزائريين للحق المبين واهد جميع أمة رسولنا الكريم
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19 - kkkk الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:47
السلام عليكم يجب على الساسة المغاربة إعادة النظر مع مجموعة من الدول العربية الصديقة او الشقيقة كما يقال لكي نرى توجهم هل هو مسائر لقضيتنا الوطنية او فقط حبر على ورق فقد ابانت قضية الكركرات مؤخرا نفاق وحقد هؤلاء الاشقاء
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20 - التجاني بنعماري الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:48
حفظ الله صحراؤنا من شر الأعداء وحفظ الله ملكنا المحبوب ونصر الله جنودنا البواسل
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21 - لعبة عسكر الجزائر انفضحت الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:49
أن التوجه عسكر الجزائر لا علاقة له على الإطلاق بفكرة الاشتراكية، ليس سوى وسيلة لاستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة لفائدة مصالح شخصية على حساب الشعب الجزائري الشقيق.
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0
22 - ملاجظ الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:49
لم لا فتح قنصلية للشعب القبائلي وللشعب الصحراوي الطوارقي الصحراء الوسطى والشعب الصحراوي لغرداية ولمزاب الصحراء الوسطى الجنوبية وحق الشعب الصحراوي للصحراء الجنوبية وقنصلية لإسرائيل وغلق سفارة صهاينة شمال أفريقيا بنو خرخر وقطع العلاقات الدبلوماسية معهم وفرض التأشيرة عليهم والاستعداد لهم جيدا ولمرتزقتهم سواء عسكريا او اقتصاديا او سياسيا او إعلاميا والتدخل في شونهم الداخلية وتشتيت شملهم وشمل مرتزقتهم امين يارب العالمين خاوي خاوي والنيف عامر خنونا كورونا والقرقوبي والغبرة والصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها وشعارنا الله الوطن الملك
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23 - HAMID الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:53
المغرب بدون حدود الجزائرية هو المعزول والجزائر القارة
لا تباع ولا تشترى والتاريخ يكتب للاجيال القادمة.......
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24 - مغربي صحراوي الجمعة 27 نونبر 2020 - 10:56
تجية كبيرة لمندوب المغرب عمر هلال و للمستشار الملكي اندري ازولاي و لوزير الخارجية بوريطة.
فعلا الثلاتة يقومون بعمل كبير و متقن بدقة شديدة من أجل القضية الوطنية.
تحية كبيرة أيضا لكل اليهود المغاربة الذين ابانوا عن حس و طني عالي جدا من أجل وحدة الأراضي المغربية.
نحن نسير للأمام نبني و الجارة الغربية تهدم بلدها و شعبها.
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