شيخاني: البوليساريو تزيد التوتر بزيارة موريتانيا‎

هسبريس من الرباط

قال شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، إن تصريحات موفد البوليساريو محمد سالم ولد السالك إثر اللقاء الذي جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، "لا تعدو كونها محاولة من جبهة البوليساريو، بعد خرقها اتفاقية وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة، للزيادة من حدة التوتر في المنطقة".

واعتبر شيخاني، في تصريح لهسبريس، أن تصريحات موفد الجبهة "تعد تهديدا بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار بين البوليساريو والطرف الموريتاني، إذا اخترق المنقبون الموريتانيون عن الذهب ما يعتبرها حدودا لدولته المزعومة".

وزاد شيخاني: "إننا من داخل الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية ننوه بالمساعي الحميدة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يبذلها سعيا إلى توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا الشقيقين، انطلاقا من وقوف المملكة المغربية مع موريتانيا في أزمة جائحة كورونا، ووصولا إلى فض الحصار الخانق الذي فرضه أزلام البوليساريو ضد شعبنا في معبر الكركرات. كما نرحب بما أبداه القائدان من استعداد لتبادل الزيارات".

وأضاف المتحدث ذاته: "نعتقد أن تبادل الزيارات في هذه المرحلة من الجمود الدبلوماسي المغاربي سيشكل لبنة أساسية لقاطرة مستقبل البناء المغاربي".