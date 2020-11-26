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الرئيسية | سياسة | الرئيس الإيفواري يدعم خطوات الملك في الكركرات

الرئيس الإيفواري يدعم خطوات الملك في الكركرات

الرئيس الإيفواري يدعم خطوات الملك في الكركرات
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 23:15

أكد رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، تضامن بلاده ودعمها الكامل لمبادرات الملك الرامية إلى حث الأمين العام للأمم المتحدة على ضمان الاحترام التام لوضع المنطقة العازلة الكركرات.

وأشاد واتارا، في رسالة وجهها إلى الملك، بأقصى درجات ضبط النفس التي تحلى بها المغرب في مواجهة استفزازات البوليساريو السافرة "التي نجمع على إدانتها".

وقال الرئيس الإيفواري في رسالته: "إن بلدي، في ضوء التعاون والعلاقات الثنائية المميزة التي تجمعنا، تلقى بقلق شديد انتهاك الترتيبات ذات الصلة التي كفلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويدين الموقف الأحادي لجبهة البوليساريو الذي من شأنه أن يقوض بشكل دائم المسلسل السياسي الذي انبثق من داخل هذه الهيئة الأممية".

وأضاف واتارا، الذي عبر عن ارتياحه لإعادة النظام إلى منطقة الكركرات بصورة سلمية، أن "الإجراءات التي اتخذتموها تجسد التزامكم، في جميع الأحوال، بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتشبثكم بإيجاد حل نهائي لقضية المنطقة برمتها، في إطار المنتظم الدولي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الوطن الجمعة 27 نونبر 2020 - 00:17
الحمد لله الذي جعل الحق يعلو يعلى عليه.
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