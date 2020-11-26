24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة تراهن على مناهضة العنف الرقمي ضد النساء
- كتاب جديد يبرز واقع أنظمة التقاعد في المغرب
- أحوجيل يلتقط ذاكرة "سغروشن" في إصدار جديد
- تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية
- مشكل الماء بالحبابيس
تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية (5.00)
البرلمان الأوروبي يسلط الأضواء على الانتهاكات الحقوقية في الجزائر (5.00)
محكمة النقض تنهي مسار "إكديم إزيك" بتأييد العقوبات السجنية (5.00)
- بلاغ الديوان الملكي.. البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون - (107)
- قائد جيش الجزائر يحذر من حملات معادية مسعورة - (104)
- القوات المسلحة الملكية تحبط مناوشات ليليّة لميليشيات البوليساريو - (101)
- "كوفيد 19" ينهي حياة الفنان محمود الإدريسي - (85)
- المغاربة واللقاح الصيني لكورونا .. نوازع نفسية تضبط المزاج العام - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرئيس الإيفواري يدعم خطوات الملك في الكركرات
أكد رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، تضامن بلاده ودعمها الكامل لمبادرات الملك الرامية إلى حث الأمين العام للأمم المتحدة على ضمان الاحترام التام لوضع المنطقة العازلة الكركرات.
وأشاد واتارا، في رسالة وجهها إلى الملك، بأقصى درجات ضبط النفس التي تحلى بها المغرب في مواجهة استفزازات البوليساريو السافرة "التي نجمع على إدانتها".
وقال الرئيس الإيفواري في رسالته: "إن بلدي، في ضوء التعاون والعلاقات الثنائية المميزة التي تجمعنا، تلقى بقلق شديد انتهاك الترتيبات ذات الصلة التي كفلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويدين الموقف الأحادي لجبهة البوليساريو الذي من شأنه أن يقوض بشكل دائم المسلسل السياسي الذي انبثق من داخل هذه الهيئة الأممية".
وأضاف واتارا، الذي عبر عن ارتياحه لإعادة النظام إلى منطقة الكركرات بصورة سلمية، أن "الإجراءات التي اتخذتموها تجسد التزامكم، في جميع الأحوال، بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتشبثكم بإيجاد حل نهائي لقضية المنطقة برمتها، في إطار المنتظم الدولي.