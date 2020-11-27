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الرئيسية | سياسة | سفير البحرين: التآخي قوام فتح قنصلية بالعيون

سفير البحرين: التآخي قوام فتح قنصلية بالعيون

سفير البحرين: التآخي قوام فتح قنصلية بالعيون
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:26

قال خالد بن سلمان بن جبر المسلم، سفير مملكة البحرين المعتمد لدى المملكة المغربية، إن قرار مملكة البحرين فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون على إثر الاتصال الهاتفي الذي تم بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والملك محمد السادس، يشكل انعكاسًا للمواقف الثابتة للبحرين في دعم السيادة الترابية والوحدة الوطنية للمغرب، وترجمة للعلاقات النموذجية بين البلدين وروابط الأخوة والمحبة والصدق ووحدة المصير.

وأضاف الدبلوماسي البحريني أن تدشين قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون ليس موقفا رمزيا، "بل قرارا ملموسا يأتي ليكرس دعم مملكة البحرين الراسخ والمتواصل للمغرب، ويعكس علاقات سياسية وطيدة، قوامها التآخي والتضامن والتآزر، دفاعا عن سيادة البلدين الشقيقين ووحدتهما الوطنية".

وزاد خالد بن سلمان بن جبر المسلم أن مملكة البحرين تتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة دفعة كبيرة على مستوى العلاقات بين المملكتين، في سبيل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وعبّر السفير عن تضامن وتأييد مملكة البحرين التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة السلع والبضائع والأفراد عبر منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

واستنكر سفير مملكة البحرين المعتمد لدى المملكة المغربية "أي ممارسات من شأنها أن تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي للتجارة بين المملكة المغربية والعمق الإفريقي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملاحظ رقم 10 الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:54
كما كان متوقعا لجميع المغاربة ان فتح مملكة البحرين قنصليتها في الصحراء المغربية مسألة وقت وكأن شخص ينتظر وصول أخاه العزيز من السفر وهدا ما حدث وتحياتنا لإخواننا في البحرين والخليج
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12
2 - المغرب والبحرين الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:23
العلاقات المغربية البحرينية؛ علاقة متينة وقوية مند عقود ،،،،ولهدا كنا نتوقع أن مملكة البحرين ستمد يدها للمغرب بفتح قنصلياتها بالعيون المغربية، ،،،ونحن مازلنا ننتظر التفاتات أخرى من طرف دول عربية كدولة الكويت وسلطنة عمان والسودان، ،،،،،،،
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4
3 - مغربي صحراوي الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:34
قريبا فتح قنصليات جنوب أفريقيا أنغولا نيجيريا الموزمبيق زيمبابوى بمخبات تندوف
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