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الرئيسية | سياسة | الأحزاب السياسية تتفقد معبر "الكركرات" وتكشف أكاذيب الانفصاليين

الأحزاب السياسية تتفقد معبر "الكركرات" وتكشف أكاذيب الانفصاليين

الأحزاب السياسية تتفقد معبر "الكركرات" وتكشف أكاذيب الانفصاليين
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:30

زار قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، اليوم الجمعة، معبر الكركرات الحدودي مع الجارة موريتانيا، وذلك بعد العملية الناجحة التي قام بها الجيش المغربي بالمنطقة، بأمر من الملك محمد السادس، عقب الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة.

وتكون الوفد الحزبي الذي زار معبر الكركرات، من كل من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

ووقف زعماء الأحزاب السياسية المغربية ورئيس الحكومة على زيف ادعاءات جبهة البوليساريو الانفصالية، التي لا تتوانى في نشر أكاذيب مضللة تزعم استمرار قصف المنطقة العازلة وإلحاق أضرار مادية وبشرية بصفوف القوات المسلحة الملكية.

وتفقد زعماء الأحزاب الثمانية الأشغال التي أطلقتها الفرق الهندسية العسكرية والمدنية التابعة للقوات المسلحة الملكية من أجل تعبيد الطريق الرابط بين نقطة الكركرات والنقطة 55 بالحدود الموريتانية.

وأنهت السلطات المغربية، قبل يومين، الأشغال التي بدأتها في الثالث عشر من نوفمبر في منطقة الكركرات بالصحراء، لتأمين الطريق البرية الوحيدة نحو موريتانيا.

زيارة الأحزاب المغربية، أغلبية ومعارضة، إلى معبر الكركرات، حملت رسالة إلى خصوم المملكة مفادها أن الاعتداء على أمن ووحدة أراضي المملكة المغربية أمر لا يمكن التساهل معه، وأن جميع الأطياف السياسية في البلاد موحدون في إطار الإجماع الوطني حول وحدة المغرب الترابية.

وفي ختام زيارتهم، أصدر زعماء الأحزاب بيانا أشادوا من خلاله بالأسلوب الحكيم والحازم الذي قاد به الملك محمد السادس تدبير ملف الكركرات على كافة المستويات، من خلال اتصالاته المكثفة ومساعيه السياسية دوليا لإرجاع الأمور إلى نصابها في احترام تام للشرعية الدولية.

وثمن "بيان الكركرات" العملية المهنية والسلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، بأمر سام ومقدام من قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، الملك محمد السادس، والتي مكنت من إعادة تأمين حركة مرور الأفراد والسلع بين المملكة المغربية وموريتانيا خصوصا، وبين أوروبا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء عموما.

وشدد الموقعون على البيان اصطفافهم المتين وراء الملك محمد السادس في التصدي "لكل مناورات أعداء الوحدة الترابية، التي تشكل تهديدا واضحا لأمن واستقرار المنطقة برمتها المعرضة لمخاطر الإرهاب والهجرة السرية والتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة".

وجددت الأحزاب السياسية إشادتها بمواقف المنتظم الدولي، والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لقضية المغرب، وقالت إن الجميع صار يقف أكثر فأكثر على مدى جدية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وعمقه التاريخي والحضاري، وأهميته كمقترح ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.

وسجل قادة الأحزاب بكل ارتياح وثقة في المستقبل النهضة التنموية التي تعرفها جهتا العيون الساقية الحمراء والداخلية وادي الذهب، والتقدم الحاصل في تنفيذ المشروع التنموي الخاص بهذه المنطقة الذي أعطى الملك انطلاقته.

وعبرت الأحزاب ذاتها عن اعتزازها بالاهتمام الخاص الذي يوليه الملك للدفع بعجلة الجهوية المتقدمة بهذه الأقاليم بغية التعجيل بمنحها الاختصاصات والموارد المالية والبشرية اللازمة في "آفاق الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا لمجلس الأمن، والذي وصفه بأنه مقترح جاد وذو مصداقية وقابل للتطبيق".

وختم قادة الأحزاب زيارتهم بالتأكيد على انخراط تنظيماتهم السياسية المبدئي والتام وراء الملك محمد السادس، في التعبئة الشاملة لكافة أعضاء الأحزاب، وتأطير المواطنات والمواطنين، "لأجل مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية في مختلف المحافل الدولية، وصيانة وحدة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، والرفع من إيقاع اليقظة المستمرة".

جدير بالذكر أن العملية السلمية لتحرير معبر الكركرات لقيت دعم أزيد من 40 دولة من كل بقاع العالم، وهو ما شكل صدمة غير مسبوقة لجهة البوليساريو وصنيعتها الجزائر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - بوحاطي الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:42
خاص مول بليكي يبقى تما باش يعرف الرجال الحقيقين ماشي ميطاسسوا
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41
2 - Bouteftef الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:43
Le régime qui ment le matin le soir et la nuit en dormant que dieu nos préservent de la schizophrénie du régime d'alger comédie
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5
3 - houssam الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:45
زيارة حبدا لو حُولت مصاريفها اللتي ستكون باهظة بدون شك لفائدة أولئك الجنود المرابطين في تلك الثغور البعيدة ومدامت الأحزاب تستنزف ثروات الوطن دون حسيب او رقيب فالأفضل لهم أن ينزووا بعيدين عن الرجال اللذين وهبوا انفسهم للوطن بحق.
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38
4 - محمد المودن الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:45
تحية إجلال إلى جنودنا البواسل أبناء الفقراء من الشعب المغربي»
حرروها رجال وجاو هوما يتصور فيها
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57
5 - حسن الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:46
جميل ان يقوم ممثلوا الأحزاب السياسية بهذه المبادرة والاجمل منها اذا اغطواع اهتماما كبيرا لاولءك الدين يسهرون على حمايه الوطن
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28
6 - زهران الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:51
يلاه صوتوا على ميزانية استثنائية لقواتنا المسلحة... شي سكينات وحسنوا لهم من الوضعية خصوا مخيمات لولادهم خصوا لهم شي مساعدة اجتماعية تراقب النتائج الدراسية...... وهكدا دواليك
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52
7 - وطني الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:52
الاحزاب المغربية كانت ناءمة لما كانت الازمة قاءمة و الان و بعد تدخل الملك نصرره الله تدهب و تتفقد .
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19
8 - متتبع الجمعة 27 نونبر 2020 - 14:59
اين هي نبيلة منيب اليست قضية وطنية تهمها كممتلة لحزب
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19
9 - مصطفى الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:00
مهزلة الأحزاب...

ريع وعطالة واستقالة كاملة عن تمثيل الشعب وإيصال صوته..

عطلة جزيلة الأجر حتى يرن هاتف السلطة فتسيل اللعاب...

حينها يقتاد الأمناء العامون لاجتماعات السلطة حيث يصغون بخشوع مطأطئي الرؤوس لتعليمات الداخلية، أو يشحنون جملة على عجل لأقاصي الشمال لقراءة بيانات التخوين وتهم الانفصال في حق مواطنين شرفاء، أو إلى أقاصي الجنوب لالتقاط الصور والإدلاء بالتصريحات الصحفية...
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7
10 - touhali الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:06
soyons tous sérieux et honnêtes à notre Pays.

الزيارات للمناطق الحدودية لرؤية المهارات الحياتية وادارية جميلة جدا؛ وﻷن عليكم قيام بوجيبكم بالحزم وﻹخﻻص إتجاه وطننا الحبيب، توعية المجتمع المدني وجاد فرص العمل والعمال إيجاد المزيد من ﻹستثمرات وفرص شغل. والقضاء على الفساد كيف ما كان نوعه.
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9
11 - مواطن الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:08
ماذا اضفتم بزيارتكم هذه سوى نزف ميزانية الدولة العز لقواتنا الملكية المسلحة تحت قيادة ملكنا الهمام
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16
12 - khadija الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:09
هاد المنافقين هم من دمرو البلاد والعباد
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22
13 - ali الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:10
على الاحزاب ان ينوهو بالقوات المسلحة الملكية وعلى راسها ملك البلاد نصره وأيده وان يرفعو من معنوياتها ماديا ومعنويا وكذالك متقاعدوها وبالاخص القدماء منهم العسكريين والمحاربين
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11
14 - لا ننصت الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:11
* لا ننصت إلى أبواق الإنفصاليين منذ بداية مشكل الصحراء إلى الآن ،

و إعتبرنا الأمر عادي جداً ، و لم نصرح بهذا الشعور لأحد، و لا حتى

أمام الكاميرا .

*هؤلاء يتظاهروا أمام الرأي العام الو طني كأنهم مهتمين بقضايا الوطن ،

و حضورهم بالميدان لن يجدي نفعاً ، و كان متأخراً . عملهم ما هو إلا

حملة إنتخابية قبل الأوان ، سيعاقبكم المواطن بعدم التصويت عليكم .
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7
15 - متتبع الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:14
السؤال المطروح : لماذا الوزراء وقادة الأحزاب السياسية لم يزوروا يوما ما الجدار العازل والثكنات العسكرية والقاء التحية والشكر والتقدير والدعم للجنود المرابطين هنال منذ ازيد من 30 سنة؟؟؟ الذهاب والعودة الى مكاتبكم جوا في نفس اليوم والتقاط الصورونشر البيانات ليس له معنى ويبقى بروتوكول فقط وجاء جد متاخر.
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13
16 - ولد. اخنوش الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:19
الله. يرحم. المغرب. بلد. التناقضات
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-6
17 - زواق الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:19
حتى حررها ابطال الجيش من أبناء الشعب ثم جاؤوا لاخد صور تذكارية، يا له من نفاق لا يستطيع أحد تحمله حسبنا الله ونعم الوكيل
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8
18 - محمد مداني الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:24
القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية والجيش ضابطون لأعمالهم ولا مذخل لكم في أمور القوات المسلحة الملكية، أنتم تبحتون بداية دعاية انتخابية سابق لاوانها.
لقد ان الاوان لتتركوا الكراسي للشباب، هرمتم وتحجرت عقولكم واصبحتم لا تفرقون بين الإيجابي والسلبي.
لا تحشروا أنفسكم في شؤون القوات المسلحة الملكية وتصبحون على فعلكم نادمين . الكركرات في امن وامان وتحث شعار : الله ،الوطن، الملك.
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2
19 - Hassan الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:29
L'argent dépensée dans cette mission aurait pu être affecté aux familles de nos chers et valeureux soldats qui sont sur place. Elles en ont vraiment besoin
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4
20 - اطلس الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:38
مبادرة طيبة .يجب الاهتمام بالجنود الابطال وتقليص ميزانية الأحزاب لصالح القوات المسلحة الملكية الساهرة على أمننا. نطلب من صاحب الجلالة نصره الله أن يولي اهتماما اكبر بهؤلاء الابطال المرابطين فاليهم بعد الله يرجع الفضل في ردع العدو اللدود.
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0
21 - اين البقية الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:38
حسب المقال الوفد مكون من 8 زعماء احزاب ، هنا نطرح الشؤال اين البقية...؟ ام ينتظرون الانتخابات للخروج من جحورهم؟....
تحية خالصة للقوات المسلحة الملكية المغربية تحت قيادة جلالة الملك.
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22 - عبدالله الجمعة 27 نونبر 2020 - 15:39
تعاليق التشاءم وجوج فرنك لا نريدها بين قضية الوطن الله يخليكم ، الأحزاب تمتلنا ونختلف معها في المشاكل الداخلية ماشي في مقدساتنا .
لي عنده شي تعليق على الأحزاب يخليها عنده لان هاته الخرجة تهمنا جميعا وهي الا صورة للمنتظم الدولي لنعبر لهم اننا متضامنين وقضية الصحراء هي قضية شعب باكمله.
منيب بقاي غي دارك لا نحتاج لك لان القضية لا تهمك ونحن لسنا بحاوية إليك ولا نحتاج خرجاتك الشيطانية في المستقبل.
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