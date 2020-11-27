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الرئيسية | سياسة | "نقابة النواب" تثمن تحرك الجيش في الكركرات

"نقابة النواب" تثمن تحرك الجيش في الكركرات

"نقابة النواب" تثمن تحرك الجيش في الكركرات
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 نونبر 2020 - 23:20

قال المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب إنه يتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع بمنطقة الكركرات بالأقاليم الجنوبية المغربية، معلنا تثمينه ودعمه للخطوات والإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية، والتدخل السلمي الاحترافي والحاسم للقوات المسلحة الملكية لإنهاء حالة الفوضى وقطع الطريق من قبل عناصر انفصالية، في خرق سافر لحرية التنقل وأمن الأشخاص والبضائع والممتلكات، ومحاولة هؤلاء خلق وضع جديد في تحدٍّ للشرعية الدولية، واستفزاز لمشاعر الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، وسعيا إلى تكريس تقاليد جديدة في التمرد على القانون الدولي، وخلق حقائق على الأرض خدمة لأجندة عدم الاستقرار.

ووجه المكتب التنفيذي، في بلاغ له، توصلت هسبريس بنسخة منه، تحية تقدير وإجلال إلى القوات المسلحة الملكية، بقيادة قائدها الأعلى ورئيس أركان حربها العامة الملك محمد السادس، المدافعة عن حوزة الوطن وأمنه وسلامة أراضيه، مشيدا باحترافيتها في مواجهة الاستفزازات المغامرة واللامسؤولة لعناصر من ميليشيات الانفصاليين ومن يدعمهم ويحتضنهم.

وسجل المكتب باعتزاز تشبث سكان الأقاليم الجنوبية المغربية، بمختلف شرائحهم، بمغربيتهم وانتمائهم إلى الوطن، وانخراطهم في مسيرة البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وفي مشاريع التنمية الرائدة والنموذجية التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، عربونا على التلاحم الوطني، وعلى اندماج كافة جهات المغرب، وعلى التماسك الاجتماعي والمجالي، وعلى التوجه إلى المستقبل ومواصلة بناء مغرب الغد.

وأكد البلاغ ذاته انخراط موظفي المجلس وإطارهم النقابي في جميع المبادرات والخطوات، التي تقوم بها المؤسسة التشريعية صونا لوحدة التراب الوطني، وتكريسا للإجماع الوطني الحاصل حول القضية الوطنية الأولى، مجددا التزام النقابة المستقلة، إلى جانب باقي المكونات النقابية الوطنية، بمواصلة التعبئة الشاملة، والتحلي باليقظة لدرء أي تهديد يستهدف المس بمصالح بلادنا ووحدة ترابها وسيادتها، لأن الأمر يتعلق بحقوق تاريخية وسيادية وشرعية مكفولةٍ لبلادنا، على غرار باقي أعضاء المجموعة الدولية، في صيانة حدودها، وتأمين حرية التنقل الداخلي والخارجي العابر للحدود، وحماية مجالها الحيوي.

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