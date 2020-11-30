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كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يتدارس تمديد مفعول حالة الطوارئ
من المرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والذي سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم.
بلاغ لرئاسة الحكومة أفاد بأن مشروع المرسوم الأول من المراسيم الثلاثة يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19).
أما مشروعا المرسومين الثاني والثالث، فيتعلقان "بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، وكذا فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب"، وفق البلاغ سالف الذكر.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس أيضا اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 شتنبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويختم مجلس الحكومة أشغاله "بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور"، وفق البلاغ سالف الذكر.