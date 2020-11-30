24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية‬ (5.00)

  2. دبلوماسية المملكة تفلح في توحيد برلمان ليبيا بعد أعوام من الانقسام (5.00)

  3. شكيب: لقاح الصين موثوق .. والتجارب السريرية بالمغرب إيجابية (5.00)

  4. الملك محمد السادس يجدد التشبث بقضية فلسطين (5.00)

  5. رصيف الصحافة: المغرب يتزود بطائرات أمريكية للحرب الإلكترونية (4.75)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يتدارس تمديد مفعول حالة الطوارئ‎

مجلس الحكومة يتدارس تمديد مفعول حالة الطوارئ‎

مجلس الحكومة يتدارس تمديد مفعول حالة الطوارئ‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 نونبر 2020 - 13:35

من المرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والذي سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم.

بلاغ لرئاسة الحكومة أفاد بأن مشروع المرسوم الأول من المراسيم الثلاثة يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19).

أما مشروعا المرسومين الثاني والثالث، فيتعلقان "بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، وكذا فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب"، وفق البلاغ سالف الذكر.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس أيضا اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 شتنبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويختم مجلس الحكومة أشغاله "بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور"، وفق البلاغ سالف الذكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.