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كُتّاب وآراء
وزير الداخلية يذكر بموعد القيد في لوائح الانتخاب
بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2021، ذكر وزير الداخلية المواطنين غير المقيدين في اللوائح المذكورة، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس القادم، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، أن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات قيدهم برسم المراجعة السنوية لسنة 2021 سينتهي يوم 31 دجنبر المقبل.
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إنه يمكن تقديم طلبات القيد الجديدة من طرف المعنيين بالأمر إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني.
كما لفت وزير الداخلية انتباه الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم إلى أنه ينبغي عليهم أن يتقدموا قبل متم شهر دجنبر 2020 بطلبات نقل قيدهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة نفسها، يضيف البلاغ، فـ"إنه ينبغي عليهم، خلال الأجل المذكور، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللوائح الانتخابية".
وأورد البلاغ أنه يمكن للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة الحالية التأكد من البيانات الخاصة بهم في اللوائح المذكورة عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.