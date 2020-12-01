لجنة من "الأحرار" تقوم بزيارة إلى منطقة الكركرات

هسبريس من الرباط

قامت لجنة متابعة قضية الصحراء المغربية لحزب التجمع الوطني للأحرار بزيارة ميدانية إلى منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، الثلاثاء، برئاسة محمد أوجار، وحضور الأعضاء: مباركة بوعيدة ومحمد الأمين حرمة الله وعبد الودود خربوش ومحمد عياش، إضافة إلى عدد من أعضاء الحزب بالجهات الجنوبية الثلاث.

وأشاد أعضاء اللجنة خلال هذه الزيارة بالقوات المسلحة الملكية تحت قيادة الملك محمد السادس، منوهين بتدخلها "الشجاع" وبعملية التمشيط التي قامت بها بالمعبر الحدودي لضمان عودة الحركة التجارية والمدنية إلى انسيابيتها العادية.

وقال محمد الأمين حرمة الله، في تصريح بالمناسبة، إن هذه الزيارة التضامنية "جاءت للتعبير عن الدعم المطلق للجنة وأعضاء التجمع الوطني قاطبة لكل الخطوات التي اعتمدتها المملكة من أجل وضع حد لاستفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات، وأيضا للتنديد بالممارسات الإجرامية لعناصر الانفصاليين التي استهدفت القنصلية العامة للمملكة بفالنسيا".

كما ردد المشاركون في هذه الزيارة التضامنية النشيد الوطني وشعارات تدين الاعتداء الإجرامي الذي استهدف القنصلية العامة للمملكة بفالنسيا على يد عناصر موالية للبوليساريو، مشددين على أن هذا الفعل الشنيع الذي مس بحرمة وهيبة التمثيلة الدبلوماسية "يتعارض مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية".

وأضاف حرمة الله أن المشاركين في الوقفة، الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية، "أكدوا تجندهم الدائم واستعدادهم للتعبئة الشاملة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، كما عبروا عن دعمهم ومؤازرتهم لكل المبادرات التي يتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والتصدي لكل المناورات التي تستهدف المس بأمن وطمأنينة المغرب وسلامة أراضيه".