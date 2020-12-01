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الرئيسية | سياسة | لجنة من "الأحرار" تقوم بزيارة إلى منطقة الكركرات

لجنة من "الأحرار" تقوم بزيارة إلى منطقة الكركرات

لجنة من "الأحرار" تقوم بزيارة إلى منطقة الكركرات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 20:55

قامت لجنة متابعة قضية الصحراء المغربية لحزب التجمع الوطني للأحرار بزيارة ميدانية إلى منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، الثلاثاء، برئاسة محمد أوجار، وحضور الأعضاء: مباركة بوعيدة ومحمد الأمين حرمة الله وعبد الودود خربوش ومحمد عياش، إضافة إلى عدد من أعضاء الحزب بالجهات الجنوبية الثلاث.

وأشاد أعضاء اللجنة خلال هذه الزيارة بالقوات المسلحة الملكية تحت قيادة الملك محمد السادس، منوهين بتدخلها "الشجاع" وبعملية التمشيط التي قامت بها بالمعبر الحدودي لضمان عودة الحركة التجارية والمدنية إلى انسيابيتها العادية.

وقال محمد الأمين حرمة الله، في تصريح بالمناسبة، إن هذه الزيارة التضامنية "جاءت للتعبير عن الدعم المطلق للجنة وأعضاء التجمع الوطني قاطبة لكل الخطوات التي اعتمدتها المملكة من أجل وضع حد لاستفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات، وأيضا للتنديد بالممارسات الإجرامية لعناصر الانفصاليين التي استهدفت القنصلية العامة للمملكة بفالنسيا".

كما ردد المشاركون في هذه الزيارة التضامنية النشيد الوطني وشعارات تدين الاعتداء الإجرامي الذي استهدف القنصلية العامة للمملكة بفالنسيا على يد عناصر موالية للبوليساريو، مشددين على أن هذا الفعل الشنيع الذي مس بحرمة وهيبة التمثيلة الدبلوماسية "يتعارض مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية".

وأضاف حرمة الله أن المشاركين في الوقفة، الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية، "أكدوا تجندهم الدائم واستعدادهم للتعبئة الشاملة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، كما عبروا عن دعمهم ومؤازرتهم لكل المبادرات التي يتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والتصدي لكل المناورات التي تستهدف المس بأمن وطمأنينة المغرب وسلامة أراضيه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (93)

1 - saad الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:10
وعاونوا العسكر راهم مكرفسين على قبلكم جميلنا في اتصاور ملي بغاو الحقوق ديالهم شبعتو فيهم عصا
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10
2 - Fixible الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:18
حملة إعلامية أخرى و ركوب على أية موجة تظهر و العين على كرسي الحكومة.
رغم أن أمقت كل الأحزاب الحالية و رغم إحترامي لهذه الجريدة إلا أنني لاحظت كثرة المقالات التي تتطرق لحزب الحمام الأزرق أو السيد أغاراس.
نحتاج لدماء جديدة تملك مناعة ضد سحر الكراسي و ليس تشجيع أصحاب الغايات الفردية
المرجوا تقبل رأيي و نشره هذه المرة
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8
3 - kata الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هههه للأسف الانتخابات على الأبواب والتفاهم يفهم
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4
4 - tarek ibn zayad الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:19
pour le peuple algérien ------- les responsables et généraux algériens ont corrompus avec des milliard dollars du pétrole gauche et droite pendant 40ans pour passer a l'Atlantic par le polizzario comme astuce de manipulation------------a ce jour l'argent du peuple algérien et partie en fumée et leurs responsables sont tomber malade --------------et le Maroc et sur place dans ces terres et dans son chemin pour une belle démocratie vive notre armée royal
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2
5 - الحملة الجزائرية المسعورة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:20
تشن وسائل الإعلام الجزائرية حملة مسعورة حول إعادة فتح الكركارات من طرف القوات المسلحة الملكية وتمشيط عصابة البوليساريو، حيث تقول أبواق الإعلام الجزائرية أن الهدف من فتح المعبر هو تمرير المخدرات إلى باقي الدول الأفريقية، أليست هده غباوة أو سداجة سياسية؟ ؟؟؟؟؟ أليست هده حملة مسعورة مفبركة ضد مصالح المغرب في القارة الأفريقية؟ ؟؟؟؟؟ كيف أن تتكلم دولة دات سيادة بهذه الطريقة على المملكة المغربية؟ ؟؟؟
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8
6 - هشام الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:23
حزب الاحرار دائما هي السباق في تسجيل مواقف في مختلف القضايا الوطنية
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-9
7 - محمد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:24
حزب التجمع الوطني للأحرار أول الاحزاب السياسية التي تتفاعل دائما مع القضايا الوطنية و يكون دائما السباق في اعطاء اراء و اقتراحات في كل ما يهم الوطن و المواطن
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-9
8 - عبد الصمد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:26
اندلاع قضية الكركرات هي قضية ابانت عن روح الوطنية لدى المغاربة عامة و كان حزب الحمامة هو اول الاحزب السياسية التي تفاعلت مع هذه القضية و انخرطات فيها من خلال خلق لجنة لتتبع تهدف الى جمع معطيات و اقتراح حلول في قضية الوحدة الترابية. و كل هذا ان دل على شيء فيما يدل على ان حزب الاحرار قوي فكريا و سياسيا
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-9
9 - Mouna الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:26
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
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-8
10 - غزل الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:27
شكراا للحزب التجمع لمواكبته لاوضاع الكركرات تحياتي لكم لما تبدلوه من جهود .
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-6
11 - Houda الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:27
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
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-6
12 - احمد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:27
هدا مايعجبني في التجمع الوطني للاحرار مساندون للقضية الوطنية دائما
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-5
13 - radia الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:27
شبيبة حزب الاحرار كانت السباقة من بين الشبيبات الحزبية التي سجلت موقفها حول قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات
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-5
14 - Wafa الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:27
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
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-5
15 - عصام الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:28
موفقين انشاء الله حزب يستحق كل التقدير والاحترام
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-5
16 - Tasnim الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:28
اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
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-5
17 - Medo الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:28
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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-5
18 - اكرام الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:28
هكدا تكون الاحزاب الوطتية والا فلا هنا فاش محتاجكم البلاد موفقين انشاء الله
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19 - مواطنة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:28
حزب التجمع من الاحزاب السياسية لكتمارس واجبها الوطني بكل حب موفقين يا رب
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20 - أحمد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:28
برافوو حزب التجمع الوطني للأحرار على هذه البادرة
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-5
21 - Ahmed الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:29
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
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-5
22 - mohmed الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:29
برافوو لشبيبة حزب الاحرار لأنها دائما هي السباقة في الدفاع عن مختلف القضايا الوطنية و عن الوحدة الترابية
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23 - Aya الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:29
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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24 - ايمان الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:29
حزب التجمع الوطني للاحرار لا بديل له مهتم بالقضايا الوطنية وهدا خير دليل
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-4
25 - نجوى الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:29
لهذا السبب يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار اقوى تنظيم حزبي لأنه دائما يتبنئ مواقف وطنية جريئة
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26 - Amal الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:29
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
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-4
27 - طاريق الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:30
مبادرة يستحق عليه حزب التجمع الوطني للأحرار كل التشجيع و الاحترام
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28 - زينة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:30
مهما قل عن حزب الاحرار الا أنه و بكل صراحة يبقى أقوى التنظيمات الحزبية بالمغرب و ذلك من خلال مواقفه و تفاعله مع جميع قضايا الوطن و المواطن
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29 - زهور الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:30
الحزب السياسي الوحيد فهاد البلاد اللي عارف شغلو
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30 - عماد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:30
احسن حزب متواجد في الساحة السياسية ومواقفه واضحة دايما تهمه مصلحة الوطن قبل كل شي
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31 - شكيب الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:30
برافوو لحزب التجمع الوطني للاحرار على شجاعة مواقفه
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-4
32 - fattahtali الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:31
النضال من اجل مستقبل افضل و السواسية لجميع الطبقات من شيم حزب التجمع الوطني للاحرار
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-4
33 - سعدون الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:31
كلكم مواقف يا أحرار، فعلا نحن نغَفتخر بهذا الحزب المتشبت بقيم بلده
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-2
34 - عماد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:31
و الله شي جميل أن نرى حزب سياسي كحزب التجمع الوطني للأحرار يقوم بمثل هذه المبادرة
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-4
35 - بسمة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:31
بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد الذي تفاعل بقوة مع قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات
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-4
36 - حليم الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:31
حزب التجمع الوطني للاحرار فخر المغاربة برهن عن موقفه ويعمل جاهد من اجل مصلحة الوطن والمواطن
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-4
37 - safirihoussam الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:31
مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
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38 - noura الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:31
التجمع الوطني للأحرار يعمل جاهدا على تسليط الضوء على قضايا الوطن العليا
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-4
39 - خديجة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:31
كل التوفيق لحزب الاحرار الذي عودنا دائما عن مواقفه الشجاعة اتجاه قضية الصحراء ووحدتنا الترابية
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-4
40 - سماعيل الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:32
حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الاحزاب التي تفاعلت مع قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات و هذا موقف شجاع
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-4
41 - sokaina الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:32
مشكور حزب التجمع الوطني للأحرار على هذا الموقف الذي يُحتسب فالصحراء كانت و ستظل مغربية
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-4
42 - souraya.ben الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:32
لنا كامل الثقة في كفاءات التجمع ونحن متأكدين من صدق خطابهم، فهم معروفين بالعمل والمعقول
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-4
43 - اشرف الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:32
احسن حزب موجود في الساحة السياسية برهن عن دالك في اكتر من مجال بعمله الجاد حزب يواكب الوضعية دائما جديد ومتجدد
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44 - حسين الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:32
حزب الاحرار حزب الكفاءات و الطاقات التي تحمل في نفسها غيرة على هذا الوطن الحبيب
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-4
45 - عبد الخالق الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:32
حزب التجمع الوطني للاحرار عودنا دائما على مثل هذه المبادرة التي تحمل في بعدها حس وطني كبير
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46 - souraya.ben1 الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
حزب التجمع الوطني للاحرار كحزب قوي و قريب من المواطنين يستطيع ايجاد حلول معقولة و جدرية
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47 - كريمة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
حزب التجمع الوطني للاحرار الحزب الوحيد على الساحة السياسية لبان ليا كيستحق الصدارة وزراءه دو كفاءة عالية بينو على الجدية ديالهم في اكتر من ضرف وفرصة بالنسبة لي كمواطن هدا الحزب الانسب ومن غيرو حتى شي حزب اخر ما قنعني
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48 - جمال الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
دائما حزب التجمع الوطني للأحرار يسجل مواقف قوية اتجاه كل ما يهم الوطن المواطن
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49 - kawtar الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
منذ اندلاع قضية الكركرات كان حزب التجمع الوطني للأحرار هو اول من دافع عن هذه القضية و سجل مواقف قوية في هذه القضية
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50 - زوليخة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب مفعم بالغيرة على الوطن و متشبت بالدفاع على وطننا الحبيب
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51 - kawtar الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
منذ اندلاع قضية الكركرات كان حزب التجمع الوطني للأحرار هو اول من دافع عن هذه القضية و سجل مواقف قوية في هذه القضية
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52 - tililahamdon الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
حزب التجمع هو المستقبل ومسار الثقة ليس للأحرار فقط بل للمغاربة ككل.
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53 - zahranouri الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
نشكركم على هده الزيارة التضامنية و على روح التضامن و التعاون و الصحراء صحرائنااا
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54 - سميرة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
_وككل مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر لكل المغاربة انهم قادمون وبقوة
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55 - كريم الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
حزب التجمع الوطني للاحرار دائما السباق في مثل هذه المبادرة وطنية
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56 - عنتاب بريك الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
حزب لا يترك فرصة للركوب عليها خصوصا على كل ما يفعله المخزن فهو يتبناه بهدف مغالطة الراي العام لكن في الحقيقة هو حزب فعلا تابع المخزن وليست له اي برامج او نظام اساسي او مبادء تطبيقا لقاعدة اللي دارها واللي قالها المخزن هي اللي كاينة وهذا هو برنامجه الًوحيد والاوحد
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57 - israe الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:33
حزب التجمع الوطني للاحرار يهتم لقضايا الوطن والمواطن وهدا ما يجعله حزب متميز يستحق الاحترام
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58 - محمد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:34
بالتوفيق ان شاء الله لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يعطي دائما دروسا في الوطنية و في طريقة الاشتغال من أجل مصلحة البلاد
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59 - فاطمة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:34
حزب الحمامة مرة اخرى يبرهن على كفائته صراحة ليس هناك بديل في الساحة ينافسه ويسعى ال خدمة الوطن والمواطن
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60 - amine الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:34
les president des parties politiuqes ont deja visité le lieu ca fait juste qlq jours, pourquoi une autre visite, et en plus c est sur que le budget de l'etat, ils ne font pas ces visites avec leurs argents, aussi, ils ont des interets pesronnel puisque il y a les elections qui arrivent...tfouuuuuu
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3
61 - وسيلة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:34
احسن حزب موجود في الساحة السياسية برهن عن دالك في اكتر من مجال بعمله الجاد حزب يواكب الوضعية دائما جديد ومتجدد
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0
62 - الهام الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:34
في الحقيقة و بكل الصراحة نرى ان حزب التجمع الوطني للأحرار من أقوى الأحزاب المتبنية لأفكار و قرارات شجاعة تجاه اي قضية من القضايا كيفما كانت ، مثال ذلك قضية الصحراء ، هذا الحزب ألا و هو حزب التجمع الوطني للأحرار حيث انه دافع عن آرائه تجاه هذه القضية بالأفعال ليس الكلام فقط.
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63 - mahmodihiba الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:34
لطالما وضع الاحرار قضية الوحدة الوطنية في صلب اهتماماتهم و نضالاتهم. الصحراء مغربية و ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
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0
64 - rania الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:34
حزب التجمع الوطني للاحرار كانو اول المتفاعلين مع قضية الصحراء و ذلك بانشاء لجنة تتبع تتكون من اطر الشبيبة و من ابناء الصحراء و هذا موقف شجاع يحسب للشبيبة التجمعية
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65 - سعيد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:35
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب يتمتع أعضائه و مناضليه بروح وطنية عالية برافووو عليهم و على شجاعتهم
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66 - منال الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:35
يختلف اثنان في حزب التجمع الوطني للأحرار هو أقوى الاحزاب السياسية بالمغرب و ذلك لكونه تجده دائما السباق في التفاعل مع كافة قضايا الوطن و الوطنية
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67 - وديع الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:35
دائما حزب التجمع الوطني للاحرار مهتم بالقضية الوطنية التي تهم كل المغاربة برافو
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0
68 - اية الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:35
حزب التجمع الوطني للاحرار بقيادة عزيز اخنوش أصبح في يسير بحطا ثابتة من اجل العمل الميداني والمعقول والمواقف الوطنية الثابتة التي تسعى الي مصلحة البلاد فمزيدا من التوفيق
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69 - كومعار الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:36
حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الوطن
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70 - سيليا الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:36
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب العمل والمعقول و هو نموذج للأحزاب القوية التي يجب ان يقتدى بها
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71 - sana الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:36
حزب الحمامة دائما من الاوائل الذين يتفاعلون مع مختلف القضايا الوطنية و هذا دليل على القوة الفكرية و السياسية لهذا التيار الشبابي
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72 - احمد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:36
أنا كشابة مغربية مهتمة بقضية الصحراء و الوحدة الترابية أرى أن موقف حزب التجمع الوطني للأحرار هو اقوى موقف سجل من طرف الاحزاب السياسية اتجاه هذه القضية
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73 - saida الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:36
التجمع الوطني للاحرار عن موقفها الوطني القوي و الشجاع
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74 - safouan الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:37
قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات هي قضية كافة المغاربة ولكن شيء جميل ان نرى شبيبة حزبية كشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار تدافع بهذه الطريقة عن وحدتنا الترابية
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75 - خديجة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:37
يوم بعد يوم يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه هو البديل الحقيقي
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76 - mahfoud الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:38
تحية وطنية نضالية خالصة للحزب التجمع الوطني للاحرار التي أبان عن روحه الوطنية العالية و دفاعه بكل قوة عن وحدتنا الترابية و كذا تتبع هذه القضية عن قرب من خلال انشاء لجنة تتكون من اعضاء الشبيبة التجمعية و هذا موقف شجاع يستحق التشجيع و التنويه
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77 - yusra الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:38
حزب التجمع الوطني للاحرار دائما ما ييدي اهتمامه بجميع القضايا الوطنية
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78 - samiasaadoune الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:39
  لا خوف على وطن قائده الملك محمد السادس نصره الله و تحية عاالية لحزب التجمع الوطني للأحرار
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79 - krymtsdwny الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:40
le parti du RNI , ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras et ne jamais perdre l’envie de changer les choses
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80 - kourdanisoukaina الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:40
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب قووي و داائما يسعى لدفاع عن مصالح الشعب و المتشبت بقيم وأخلاق بلاده فخورون بكم
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81 - mouflihlamia الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:41
Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays
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82 - kourdanisoukai الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:43
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
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83 - mariam الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:44
مشكور حزب التجمع الوطني للأحرار لمواكبته قضية الكركرات
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84 - halima الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:44
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا بمبادراته
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85 - salma الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:45
الصحراء مغربية شاء من شاء و كره من كره الله يحفظ لينا ملكنا الهمام و بلادنا الحبيبة
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86 - najla الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:45
لطالما كان حزب التجمع الوطني مساندا لقضايا الوطن و المواطنين فعلا نحن فخورين بمجهوداتكم
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87 - laila الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:47
حزب التجمع الوطني للأحرار بتنظيماتها الموازية دائما في طليعة الأحزاب فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى ألا و هي الوحدة الترابية خصوصا قضية معبر الكركرات
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88 - amine الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:47
هنيئا لنا بحزب التجمع الوطني للأحرار ،لمبادراته الفعالة
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89 - nassim الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:48
نشكر حزب التجمع الوطني للأحرار على تدخلاته الفعالة، و الناجعة بالتوفيق
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90 - hamza الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:49
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب وطني مناضل في القضايا الوطنية الأولى
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91 - youssef الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:50
شكرا لقيادات حزب التجمع الوطني للأحرار على مساندتهم و دعمهم للقضية
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92 - chouaib الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:50
Nous vous sommes reconnaissants pour cette merveilleuse initiative et soutien
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93 - أسد صحراء الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 21:52
كنشوف فنما كتكون شحاجا ديال أحرار كبداو دوباب الإلكتروني ديالهوم بتعليقات هههه تحيا لحزب القوات المسلحة ملكية
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