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الرئيسية | سياسة | "الرأس الأخضر" تدعم القرار "الشرعي" للمغرب

"الرأس الأخضر" تدعم القرار "الشرعي" للمغرب

"الرأس الأخضر" تدعم القرار "الشرعي" للمغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 03 دجنبر 2020 - 02:25

أعربت الرأس الأخضر عن دعمها للمملكة المغربية في قرارها "الشرعي" للتدخل بشكل سلمي لإرساء حركة تنقل البضائع والأشخاص بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الرأس الأخضر، لويس فليب تفاريس، في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن "الرأس الأخضر التي تقيم علاقات صداقة وتعاون ممتازة مع المملكة المغربية وتعمل على تعزيز الأمن واحترام حقوق الإنسان وحسن سير دولة الحق والديموقراطية بالعالم أسره، تعرب عن دعمها للمملكة في قرارها الشرعي بالتدخل بشكل سلمي لارساء حركة تنقل الأشخاص والبضائع بالمنطقة، وذلك في توافق تام مع الشرعية الدولية.

وأكد فليب ترافيس، في هذه الرسالة، أن بلاده "تدين بشدة الاستفزازات الخطيرة التي وقعت بالمنطقة العازلة الكركرات"، مضيفا أن "هذه الأعمال العدائية الرامية إلى زرع اللأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة تمثل تهديدا لحرية التنقل المدني والتجاري وخرقا للاتفاقيات ذات الصلة".

وخلص إلى أن الرأس الأخضر تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تعتبرها مسارا موثوقا به لحل هذا النزاع الذي استمر لعدة سنوات.

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