24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:13
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استقرار الأقاليم الصحراوية يعزّز السيادة المغربية بمشاريع تنموية
- العدد الثاني من مجلة "سوس العالمة" يرى النور
- اختفاء فيتامين سي
- عريضة تستعجل فتح المسارح والقاعات السينمائية
- "زيارات إنسانية" تنعش الآمال بقرب إطلاق سراح "معتقلي الريف"
استقرار الأقاليم الصحراوية يعزّز السيادة المغربية بمشاريع تنموية (5.00)
تقرير: النساء يتمسكن بالصلاة لمواجهة ضغوط "جائحة كورونا" (5.00)
مخاوف المغاربة من "التلقيح الصيني" تسائل "التواصل الحكومي" (5.00)
جنوب إفريقيا تفشل في وضع قضية الصحراء بأجندة مجلس الأمن (5.00)
- دبلوماسية الجزائر تُحرّض دول إفريقيا على دعم "الجمهورية الوهمية" - (103)
- هل تتطور "الحرب الباردة" بين المغرب والجزائر إلى مواجهة شاملة؟ - (85)
- جنوب إفريقيا تفشل في وضع قضية الصحراء بأجندة مجلس الأمن - (73)
- بيت الزوجية أكثر الفضاءات احتضانا لممارسة التعنيف ضد المغربيات - (72)
- العرايشي لا يستبعد بيع "دوزيم" ويرمي مشاكل الإعلام إلى الحكومة - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"حزب الكتاب" يطالب بتجويد التكفل بمرضى "كورونا"
وجّه حزب التقدم والاشتراكية دعوة إلى الحكومة من أجل "بذل مزيدٍ من الجهد وتعبئة أقصى ما يمكن من الموارد والوسائل لتجويد التكفل بالمُصابين بـ"كوفيد 19" في جميع المراحل العلاجية، في انتظار الشروع في إجراء التلقيح وتعميمه".
حزب "الكتاب" أعرب، ضمن بلاغ صادر عنه عقب اجتماع المكتب السياسي، عن تطلعه نحو النجاح في تجاوز الوضع الوبائي الحالي، متوقفاً بتقدير كبير عند التضحيات التي تقوم به الأطقم الصحية في مواجهة الجائحة.
على صعيد آخر، تطرقت الهيئة السياسية سالفة الذكر، ضمن البلاغ ذاته، لقضية فتح معبر الكركرات والصحراء المغربية، متحدثة عن ضرورة تعزيز بلادنا لمجهودها التنموي بأقاليمنا الجنوبية، وعلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية من خلال مواصلة المسار الإصلاحي الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشاد رفاق محمد نبيل بنعبد الله بالدعم الدولي المتعاظم لعملية الكركرات و"بالتأييد الواسع للحل السياسي القائم على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، بما يضمن السلام والأمن والتنمية والتعاون المثمر بمنطقتي المغرب الكبير والساحل والصحراء".
وأعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن اعتزازه بالوقع الإيجابي الذي لاقته الرسالة التي وجهها الحزب إلى العشرات من الأحزاب اليسارية عبر العالم، تفسيرا منه لحيثيات عملية الكركارات.
على صعيد آخر، وجّهت الهيئة السياسية ذاتها نداءً من أجل الإقبال العارم على التسجيل في اللوائح الانتخابية المفتوحة خلال شهر دجنبر الجاري.
ودعا الحزب، الذي يوجد في صف المعارضة، "جميع هياكله إلى الانخراط المكثف في هذه العملية وإبداع أساليب مبتكرة لمواكبة وحث المواطنات والمواطنين، والشباب منهم على وجه التحديد، على التسجيل في هذه اللوائح، كمقدمة ضرورية لضمان مشاركة سياسية واسعة في الاستحقاقات المقبلة وجعلها محطة بارزة في مسار البناء الديمقراطي الوطني".