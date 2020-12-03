"حزب الكتاب" يطالب بتجويد التكفل بمرضى "كورونا"‬

هسبريس- أمال كنين

وجّه حزب التقدم والاشتراكية دعوة إلى الحكومة من أجل "بذل مزيدٍ من الجهد وتعبئة أقصى ما يمكن من الموارد والوسائل لتجويد التكفل بالمُصابين بـ"كوفيد 19" في جميع المراحل العلاجية، في انتظار الشروع في إجراء التلقيح وتعميمه".

حزب "الكتاب" أعرب، ضمن بلاغ صادر عنه عقب اجتماع المكتب السياسي، عن تطلعه نحو النجاح في تجاوز الوضع الوبائي الحالي، متوقفاً بتقدير كبير عند التضحيات التي تقوم به الأطقم الصحية في مواجهة الجائحة.

على صعيد آخر، تطرقت الهيئة السياسية سالفة الذكر، ضمن البلاغ ذاته، لقضية فتح معبر الكركرات والصحراء المغربية، متحدثة عن ضرورة تعزيز بلادنا لمجهودها التنموي بأقاليمنا الجنوبية، وعلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية من خلال مواصلة المسار الإصلاحي الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، أشاد رفاق محمد نبيل بنعبد الله بالدعم الدولي المتعاظم لعملية الكركرات و"بالتأييد الواسع للحل السياسي القائم على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، بما يضمن السلام والأمن والتنمية والتعاون المثمر بمنطقتي المغرب الكبير والساحل والصحراء".

وأعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن اعتزازه بالوقع الإيجابي الذي لاقته الرسالة التي وجهها الحزب إلى العشرات من الأحزاب اليسارية عبر العالم، تفسيرا منه لحيثيات عملية الكركارات.

على صعيد آخر، وجّهت الهيئة السياسية ذاتها نداءً من أجل الإقبال العارم على التسجيل في اللوائح الانتخابية المفتوحة خلال شهر دجنبر الجاري.

ودعا الحزب، الذي يوجد في صف المعارضة، "جميع هياكله إلى الانخراط المكثف في هذه العملية وإبداع أساليب مبتكرة لمواكبة وحث المواطنات والمواطنين، والشباب منهم على وجه التحديد، على التسجيل في هذه اللوائح، كمقدمة ضرورية لضمان مشاركة سياسية واسعة في الاستحقاقات المقبلة وجعلها محطة بارزة في مسار البناء الديمقراطي الوطني".