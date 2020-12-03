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الرئيسية | سياسة | المغرب يخطط لتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء

المغرب يخطط لتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء

المغرب يخطط لتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:00

أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن الأهداف التي تسعى الدبلوماسية المغربية إلى تبينها خلال سنة 2021، موردا أن في مقدمتها "تكريس شرعية تمثيلية منتخبي الصحراء داخل الأمم المتحدة لجعلها ممارسة اعتيادية داخل لجنة الـ24".

بوريطة الذي كان يتحدث خلال انعقاد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، قال أمام نواب الأمة إن "الأهداف التي حددتها وزارته تتمثل كذلك في توسيع دوائر الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية"، معلنا أن "المغرب سيستمر في المطالبة بتسجيل وإحصاء ساكنة تندوف، ومواكبة تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية والجهوية المتقدمة".

وفي سياق آخر، أبرز بوريطة أن الدبلوماسية المغربية قررت العمل على تحقيق المزيد من سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مشددا على أنه "سيتم تعزيز الحضور المغربي داخل المنظمات الدولية علما بأن المغرب تمكن للسنة الرابعة على التوالي من تحقيق 100 في المائة كمعدل نجاح الترشيحات المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية".

وعبر المسؤول الحكومي المغربي عن أسفه لاستمرار جمود اتحاد المغرب الكبير بفعل واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، وبقاء العلاقات المغربية الجزائرية في هذا الوضع غير الطبيعي وغير المقبول، مذكرا بموقف الملك محمد السادس الاستعداد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة.

وأكد بوريطة أن مبادرة الملك هدفها تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين، مضيفا أن الملك اقترح لهذه الغاية "إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، وبقائه منفتحا على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين".

وكان الملك محمد السادس قد قال في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2018 إنه طالب منذ توليه العرش "بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية".

وبكل وضوح ومسؤولية، يضيف عاهل المملكة: "أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".

وجدد العاهل المغربي التزامه بالعمل "يدا في يد مع إخواننا في الجزائر، في إطار الاحترام الكامل لمؤسساتها الوطنية"، وأضاف: "اعتبارا لما نكنه للجزائر، قيادة وشعبا، من مشاعر المودة والتقدير، فإننا في المغرب لن ندخر أي جهد من أجل إرساء علاقاتنا الثنائية على أسس متينة من الثقة والتضامن وحسن الجوار، عملا بقول جدنا صلى الله عليه وسلم: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - علي نايت عمر الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:21
المغرب يخطط لتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء......كل هذا بمجهودات السيد ناصر بوريطة الرجل القوي ( كريندايزر المغربي ) و هو دائما بالمرصاد امام العدو الكلاسيكي......
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34
2 - كمال المنصوري الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:24
الحكم الذاتي خطأ فادح و هو بنفس مرتبة خطأ الحسن الثاني عندما كان هو صاحب فكرة الإستفتاء.
الحكم الذاتي سوف يعاني منه الحسن الثالث اي سوف يعاني منه المغرب في العهد الجديد و سيكون وبالا على الأجيال القادمة.
الصحراء مغربية إنتهي الكلام.
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53
3 - Ahmed الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:25
يجب الكف عن مد اليد الى الجزائر وتغيير لغة الحوار معها لأنها تعتبر دلك ضعفا منها .يجب على المغرب أن يظهر العين الحمراء مع هدا النظام لأنه لا يؤمن ولا يعرف إلا الضرب من تحت الحزام.
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35
4 - ميمون الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:26
بوريطة الله يعطيه الصحة راه خدام مزيان الله يعاونو

الخطوة القادمة هي اعمار الكركرات والمنطقة العازلة الى الكويرة وتعزيز التعاون ااثنائي مع الموريتانيين بشراء غازهم وحديدهم و انشاء خط للسكة الحديدية بين البلدين وتعزيز التواجد المغربي داخل هذا البلد الجار والرقي بالعلاقات الى درجة الشراكة في مختلف القطاعات
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19
5 - سلامة الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:31
يجعل لك في كل خطوة سلامة .

يجعل لك في كل خطوة سلامة .

يجعل لك في كل خطوة سلامة .
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8
6 - سهيد الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:35
وإن كانت دويلة جنوب إفريقيا لا تشكل أي ثقل على الساحة الدولية سياسيا،واقتصاديا،على المغرب أن يشتغل على هذا الموضوع، وذلك بتوضيف ورقة التاريخ والدعم الذي تلقاه مانديلا من المغرب ويجب أن يوضف لصالح المغرب
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3
7 - مغربي الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:35
لا حكم داتي لا غيرو
الصحراء مغربية بالخاطر ولا بزز
باركا من الدسارة،والعصا لمن عصا،ولا مكان للانفصاليين بين المغاربة فهم يعيشون احسن منا وما فيهم خير
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12
8 - [email protected] الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:35
الحكم الذاتي سيجلب للجزائر صداعا ومشاكل إذا أن القبايل والشاوية والطوارق كلهم سيطالبون بالحكم الذاتي . لهذا لا يريد النظام الجزاىري حكما ذاتيا في الصحراء، ليس لهذا السبب فقط ، فعين النظام على المحيط الأطلسي ليحاصر المغرب جنوبا.
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7
9 - mounir الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:36
لا لا ثم الف لا , اولا يجب استفتاء الشعب المغربي حول الحكم الذاتي للبوليزاريو,هل تعلمون ان الحكم الذاتي يشبه الاستقلال , قطاع الطرق ان يتمتعوا بالحكم الذاتي سيشكلون خطرا على المغرب,
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12
10 - فوزي الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:37
و بهذا الاسلوب لن ينتصر علينا احد مادمنا متشبتين بالحق فالكرة اليوم ومن قبل في ملعب الحكومة الجزائرية والشاهد على هذا اولا هو الله وشعوبنا
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3
11 - كريم الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:38
فكرة جيدة لكن حتى ولو دعمت جميع دول العالم المبادرة المغربية لن يتم اعتمادها لدى الامم المتحدة لأن القانون الدولي اعرج ...الاهم من دول العالم هو ضمان ان لا تشهر اي دولة من الدول الخمس لمجلس الامن الفيتو في وجهه ليصبح ببساطة في حكم الملغي . ولنا في الكيان الصهيوني مثالا للفيتو الامريكي المتكرر ونفس الشيء في الملف السوري تبادل الادوار بين الفيتو الروسي والصيني
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2
12 - Ahmed ben lebsir الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:42
هدا الرجل الديبلوماسي الشاب الناجح فعلا رجل قوي وديبلوماسي نضيف ومتمكن نريد مثل هده الرجال في المواقع الحساسة المغربية والوزرات والمؤسسات حتى يسير المغرب الى الامام لان المغرب بصراحة ما يزال تشغله بعض الشخصيات لابد ان تدهب وتترك المهام لان المغرب قد انقلع بمجهودات وبسياسة صاحب الجلالة الدي وضع المغرب على سكة التقدم والتغيير لكن لابد من رجال اوفياء تساعد على الانتصرات
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4
13 - FOUAD EL MAGHREBI الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:44
Je pense que le langage que comprend ce système mafieux est la force . . mais faisons confiance à notre diplomatie , le Maroc est dans la bonne voie . A tous les marocains que ça soit de l'interieur ou de l'exterieur de rester vigilants face à ce monstre enragé qu'est le systeme Algérien . Il est en train de vivre ces dernieres heures ; il va finir par se suicider . pas d'autre choix
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0
14 - Adam Casa الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:46
المغرب ضيع أكثر من 45 عام تحزر في المرتزقة والززاير وفرنسا و و..والامم المتحدة...الحل لقضية الصحراء المغربية ببساطة و اختصار :
1ـ سحب المغرب ملف مشروع الحكم الذاتي من الامم المتحدة والصحراء إقليم كبقية الاقاليم المغربية
2ـ رفض المغرب الحوار او المفاوضات عن وحدة ارضه مع الانفصاليين المرتزقة
3ـ الصحراء صحراؤنا في مغربها احب من احب و كره من كره
4ـ تعمير الصحراء بناس الداخل بتشجيع الهجرة من كل المدن لاعمار الاقاليم الصحراوية المغربية
5ـ اجبارية الخدمة العسكرية على كل المغاربة للرجال فقط بدون اسثتناء من 18 الى 50 سنة
6ـ ادخال الشركات وتطوير الصناعة العسكرية والاهتمام براتب العسكري و معاشه و اسرته
7ـ ضم كل الصحراء واسترجاع الشريط العزلي ـ و الرد بقوة على كل هجوم مع حق في متابعة خارج الحدود
8ـ الوطن غفور رحيم لكل صحراوي عاد إلى أرض الوطن ( منح جنسية مغربية )
9ـ محاكمة كل إنفصالي داخل المغرب بالخيانة والارهاب و التآمر والتجسس بالاعدام أو السجن مدى الحياة بدون رحمة
10ـ تشجيع الدولة الاسثتمارات الداخلية و الخارجية للاسراع في تنمية الاقاليم الصحراوية المغربية
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5
15 - jam cheb الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:48
( إنفصام في الشخصية ) نتمنى من جارة السوء أن يهديها الله وتصبح طيبة ومتعافية من حقدها وجهلها بالمغرب لأن المغاربة عندما يتعلق الأمر بالوطن يرمون كل الخلافات مع الحكومة جانبا ويفكرون فقط في وحدة الوطن كذالك يفعل الشعب الجزائري أضن أن الهدف من مسرحية حكام المغرب والجزائر أصبحت مفهومة
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-2
16 - rachida الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:49
السلام عليكم.السيدمادام الملك حفظه الله والسيد بوريطة موجودان في المغرب ووراءهم الشعب المغربي فلن نخاف على المغرب أبدا ونتمنى للسيد بوريطة أن يبقى في نفس منصبه الوزاري الحالي في الانتخابات المقبلة كي يزيد بالمغرب إلى الأمام اكثر.ونعم الرجال.لم يعرف المغرب كل هذا التفوق على العدو إلا في عهده.فمزيدا من التألق ونتمنى لك مسيرة موفقة.عاش الملك وعاش الوطن من طنجة إلى الكويرة وعاش الشعب وعاش السيد بورطة الرجل المناسب في المكان المناسب.اللهم لا حسد ويبعد عنا عين الحاسدين والشكر والامتنان لكل من ساند المغرب في قضيته العادلة والصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى الأبد والخزي والعار للحاقدين
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4
17 - خالد بويفلان الخميس 03 دجنبر 2020 - 23:51
على المخابرات المغربية أن تنسق مع الأجهزة العربية و الغربية و الإسرائيلية و المريخية إذا دعا الأمر أو حتى الشيطان بنفسه من أجل الإطاحة بنظام الكابرانات و الشيوخ العجائز الأشرار بالجزائر و دعم جمهورية القبائل المحتلة بكل الوسائل للإستقلال عن جمهورية الشر ... يجب خلق تحالف دولي لتدمير هذا النظام العسكري الفاشي و الغاشي الحلوف و الأرعن و رميه إلى مزبلة التاريخ رفقة نظام المقبور و المجنون القذافي ...
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