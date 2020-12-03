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كُتّاب وآراء
المغرب يخطط لتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء
أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن الأهداف التي تسعى الدبلوماسية المغربية إلى تبينها خلال سنة 2021، موردا أن في مقدمتها "تكريس شرعية تمثيلية منتخبي الصحراء داخل الأمم المتحدة لجعلها ممارسة اعتيادية داخل لجنة الـ24".
بوريطة الذي كان يتحدث خلال انعقاد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، قال أمام نواب الأمة إن "الأهداف التي حددتها وزارته تتمثل كذلك في توسيع دوائر الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية"، معلنا أن "المغرب سيستمر في المطالبة بتسجيل وإحصاء ساكنة تندوف، ومواكبة تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية والجهوية المتقدمة".
وفي سياق آخر، أبرز بوريطة أن الدبلوماسية المغربية قررت العمل على تحقيق المزيد من سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مشددا على أنه "سيتم تعزيز الحضور المغربي داخل المنظمات الدولية علما بأن المغرب تمكن للسنة الرابعة على التوالي من تحقيق 100 في المائة كمعدل نجاح الترشيحات المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية".
وعبر المسؤول الحكومي المغربي عن أسفه لاستمرار جمود اتحاد المغرب الكبير بفعل واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، وبقاء العلاقات المغربية الجزائرية في هذا الوضع غير الطبيعي وغير المقبول، مذكرا بموقف الملك محمد السادس الاستعداد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة.
وأكد بوريطة أن مبادرة الملك هدفها تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين، مضيفا أن الملك اقترح لهذه الغاية "إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، وبقائه منفتحا على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين".
وكان الملك محمد السادس قد قال في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2018 إنه طالب منذ توليه العرش "بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية".
وبكل وضوح ومسؤولية، يضيف عاهل المملكة: "أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".
وجدد العاهل المغربي التزامه بالعمل "يدا في يد مع إخواننا في الجزائر، في إطار الاحترام الكامل لمؤسساتها الوطنية"، وأضاف: "اعتبارا لما نكنه للجزائر، قيادة وشعبا، من مشاعر المودة والتقدير، فإننا في المغرب لن ندخر أي جهد من أجل إرساء علاقاتنا الثنائية على أسس متينة من الثقة والتضامن وحسن الجوار، عملا بقول جدنا صلى الله عليه وسلم: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
الحكم الذاتي سوف يعاني منه الحسن الثالث اي سوف يعاني منه المغرب في العهد الجديد و سيكون وبالا على الأجيال القادمة.
الصحراء مغربية إنتهي الكلام.
الخطوة القادمة هي اعمار الكركرات والمنطقة العازلة الى الكويرة وتعزيز التعاون ااثنائي مع الموريتانيين بشراء غازهم وحديدهم و انشاء خط للسكة الحديدية بين البلدين وتعزيز التواجد المغربي داخل هذا البلد الجار والرقي بالعلاقات الى درجة الشراكة في مختلف القطاعات
يجعل لك في كل خطوة سلامة .
يجعل لك في كل خطوة سلامة .
الصحراء مغربية بالخاطر ولا بزز
باركا من الدسارة،والعصا لمن عصا،ولا مكان للانفصاليين بين المغاربة فهم يعيشون احسن منا وما فيهم خير
1ـ سحب المغرب ملف مشروع الحكم الذاتي من الامم المتحدة والصحراء إقليم كبقية الاقاليم المغربية
2ـ رفض المغرب الحوار او المفاوضات عن وحدة ارضه مع الانفصاليين المرتزقة
3ـ الصحراء صحراؤنا في مغربها احب من احب و كره من كره
4ـ تعمير الصحراء بناس الداخل بتشجيع الهجرة من كل المدن لاعمار الاقاليم الصحراوية المغربية
5ـ اجبارية الخدمة العسكرية على كل المغاربة للرجال فقط بدون اسثتناء من 18 الى 50 سنة
6ـ ادخال الشركات وتطوير الصناعة العسكرية والاهتمام براتب العسكري و معاشه و اسرته
7ـ ضم كل الصحراء واسترجاع الشريط العزلي ـ و الرد بقوة على كل هجوم مع حق في متابعة خارج الحدود
8ـ الوطن غفور رحيم لكل صحراوي عاد إلى أرض الوطن ( منح جنسية مغربية )
9ـ محاكمة كل إنفصالي داخل المغرب بالخيانة والارهاب و التآمر والتجسس بالاعدام أو السجن مدى الحياة بدون رحمة
10ـ تشجيع الدولة الاسثتمارات الداخلية و الخارجية للاسراع في تنمية الاقاليم الصحراوية المغربية