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الرئيسية | سياسة | الجزائر تصوت ضد علاجات الكيف لمعاكسة المغرب

الجزائر تصوت ضد علاجات الكيف لمعاكسة المغرب

الجزائر تصوت ضد علاجات الكيف لمعاكسة المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:07

صوّتت الجزائر بـ"لا" على قرار لجنة المخدرات القاضي بحذف الكيف من الجدول رقم 4 المرفق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961، الذي يتضمن المخدرات التي تشكل إساءة استعمالها خطرا على الصحة والتي لا إيجابيات علاجية لها.

وتعليقا على الموضوع، قال شكيب الخياري، رئيس الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف، إنه من "الغريب أن الجزائر سبق لها أن أصدرت قانونا يسمح بزراعة واستغلال الكيف والكوكا والأفيون لأغراض طبية وعلمية. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق لـ25 دجنبر سنة 2004 الذي صدر مرسومه التنفيذي رقم 228 -07 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليوز سنة 2007، والذي يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية".

وأضاف الناشط الحقوقي :"في المغرب حين نناقش تقنين الكيف لأغراض طبية وصناعية فلأنه حل بديل لواقع تاريخي موجود منذ قرون وقد فشلت الدولة ومعها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في معالجته في مناطق الكيف التاريخية عن طريق برنامج الزراعات البديلة. وقد كان موضوع نقاشات في المغرب منذ 2008 إلى الآن؛ فعلى أي أساس قامت الجزائر بتقنينه دون وجود ارتباط لذلك بالواقع في الجزائر، ولا ارتباطه بأي مطلب أو نقاش وطني، فالقاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية؟".

وتساءل شكيب الخياري: "لماذا تصوّت الجزائر أمميا بـ "لا" على ما تتبناه تشريعيا داخليا؟ هل الأمر يقتصر على معاكسة المغرب فقط؟ خصوصا أن الفرق بين "لا" و"نعم" صوت واحد فقط".

وشدد المتحدث على "أن المغرب قد بدأ في تجارب من أجل الاستعمال الصناعي للكيف منذ 2010، وهناك أبحاث أخرى تجري في مراكز بحثية في المغرب خاصة في معهد تاونات للزراعات الطبية والعطرية. كما أن النقاش الحقوقي والسياسي لا يزال مستمرا، ولم يكن من الصعب على المغرب اختصار المسافات وإصدار تشريع في الموضوع؛ لكنه أرتأى الاشتغال عليه عمليا وسياسيا وفي إطار من التشارك إلى أن يتم التوافق أمميا على تبني الاستعمال الطبي للكيف كما هو الحال اليوم، وذلك بدل إقرار قانون متسرع غير متوافق مع ما تتطلبه المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961 مثلما قامت به الجزائر".

واسترسل المتحدث ذاته: "الوضع الحالي يتطلب نبذ الصراعات الحزبية حول الموضوع؛ لأنه يهم شريحة واسعة من الساكنة عانت الويلات عبر التاريخ ولا تزال، ولأنه كذلك يمس بشكل كبير بسمعة المغرب ويعطي لأعدائه فرصة من أجل اختلاق أوهام حوله بعيدة عن حقيقته".

واعتبر منسق الائتلاف أن الأحزاب الممثلة في البرلمان عليها أن تقوم بدورها لأجل حل هذه الإشكالية التي أنهكت المغاربة، بالتوافق على صيغة تجيب عن مختلف المشاكل التي تعيشها ساكنة مناطق الكيف وفي الآن نفسه تحترم الالتزامات الدولية للمغرب؛ و"ذلك بدل أن تبتعد عن الملف لأن أحد الأحزاب تبناه. ونحن في الائتلاف على أتم الاستعداد لمساعدة البرلمانيين في هذا الشأن، كما كنا أول مرة حين اتصلنا بهم جميعا وقدمنا لهم الفكرة لأول مرة سنة 2013، ووضعنا بين أيديهم نموذجا لمقترح قانون كنا قد أعددناه بدعم من العديد من الشركاء؛ من ضمنهم هسبريس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - ولد العمومي... الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:19
بكلام المواطن الصادق افشال مخططات العسكر في الجزائر يجب ان تنبني على واجهتين...الاولى محاربة الفساد اي ارشوة داخليا والاعتناء بالطبقات الفقيرة ثانيا واجهة سياية نجند فيها المجتمع المدني باحزابه وجمعياته اما السيد بوريطة فكفانا وابدع....هذه هي مناعة المجتمع التي ستكسر عليها اوهام قطاع الطرق واسيادهم من عسكر قصر المرادية....
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34
2 - zouhair الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:21
الجزائر وقفت مع إسبانيا في حادث جزيرة ليلى بقى غير قانون القنب الهندي. الجزائر غير ماصابتش من دوز لينا أما تشرب دمنا . و لكن المخزن لها بالمرصاد . بخصوص الكيف الجزائر لم يعد لها ما تتهم به المغرب فلقد أصبح القنب الهندي نبتة قانونية دوليا و خطاباتها عن القنب الهندي وصور جنودها مع كميات منه هنا و هناك و لم نراها تحرق أي محجوز منه بحضور ٱممي و الفاهم يفهم . الأن يجب على المغرب تنظيم القنب الهندي و زراعته و العفو عن عشرات الألاف من المطلوبيين من الفلاحيين الصغار . يجب تقنيين بيعه للسياح في مناطق خاصة كوفي شوب . خصوصا بشاون و الشمال عموما .
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53
3 - Amin الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:25
الدولة العربية الوحيدة التي صوتت نعم هي المغرب ، هذا جميل ومكرهناش ناخدو هولندا مثال و نزيرو حتى حنا تقنين زراعة و استعمال القنب الهندي وتكون المراقبة، هكذا غادي تولي الدولة كاتستافد من الضراءب، و تولي عدنا سياحة من نوع آخر و اللي غادي تدخل فلوس صحيحة المغرب، من يتكلم على هولندا فلى بد يهضرلك على " الكوفي شوب" ديالها . مكرهناش الدولة تستافد من هاته العشبة الطبيعية خصوصا ان المغرب عندو جودة عالية. تحياتي
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28
4 - chatouanirachid الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:26
النظام الجزائري جاء لشيئين اولهما معاكسة المغرب وتقسيمه وثانيهما سرقة ثروات الشعب الجزائري وتجويعه وخلق جماعات إرهابية في المنطقة لعرقلة تنمية واتحاد المغرب الكبير
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55
5 - ATLAS الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:28
ياودي كون بغيتو الجزائر تصوت بنعم كون قلتو المغرب صوت بلا لا منطق لهذه الدولة ولا برنامج ولا تنمية إلا معاكسة المغرب.
الله يستر.
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35
6 - كمال المنصوري الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:29
بإختصار هدوك راهم مراض، متبقاوش تديوْها فيهم.
القافلة تسير
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33
7 - الجزائر المسمومة الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:29
الجزائر جعلت نفسها في كل العالم لانها مسمومة وحسودة
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28
8 - karim الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:38
لايهمنا امر الجزائر لقد اداروا لنا ظهرهم منذ سنوات .الشعب الجزائري شعب صديق و يحبون المغرب و المغاربة لكن سياسة البلد عدائية اتجاه المغرب.متى ستتخلص الجزائر من جنرالاتها لكي يستتب الامر
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28
9 - mre الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:42
الجزائر مستعدة للتصويت ضد الخضر و الفواكه و السمك و الحليب و مشتقاته لأنها مضرة بالصحة و ضد الفوسفاط لأنه مادة سامة و ضد الجبال و السهول و البحار و الرياح و الأمطار و الثلوج و رمال مرزوگة و كل شيء تراه على يسارها في الخريطة. معزة و لو طارت !.
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21
10 - سامي الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:42
هذا البلد المجاور ،سواء صوت بنعم أم لا ، فذلك لا يهمنا ، صوته غير مسموع داخل الأمم المتحدة ولا حتى إفريقيا ولن يجدي نفعا ، علينا فقط أن نعمل ونترك القافلة تسير
إلى الأمام .
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14
11 - افقير الأحد 06 دجنبر 2020 - 10:48
انا مع المعلق رقم 3 نمودج هولندا مطبق حتى في دول كبرى كما الحال في كثير من الولايات بامريكا وكونوا على يقين ان السياحة ستزدهر
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12
12 - سعيد الألفة الأحد 06 دجنبر 2020 - 11:00
أين أنتم يا من كنتم تتشدقون بكلمة " خاوة !!..خاوة!! ؟.( كذبة خاوة خاوة !!) ..إنها عداوة ..عداوة..) .
أين أنتم يا من كنتم تتجملون و تتحفظون وفي بعض الأحيان " تخافون " من ذكر العدو الحقيقي للمغرب ؟ العدو الذي أخذ ولا زال يعميه في أجزاء من أرضه الطيبة المباركة..أخذ ( وهو يعلم علم اليقين أن بشار وتيندوف و مغنية هي اراضي مغربية خالصة ؟ إنها العدوة الجزائر "ويجب تسمية الأشياء بمسمياتها وكفانا نفاقا..!..
لقد ولى زمن الديبلوماسية الهادءة التي فسرها ( خاطئا ) الجار الجائر الجزائر..
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1
13 - abdou الأحد 06 دجنبر 2020 - 11:04
ٱجعلوا مسافة بين النظام الجزائري والشعب الجزائري. عقدة النظام الجزائري وهو المملكة المغربية لكن لن يفلحوا بإذن الله لأن المغرب ذاءما والحمد لله على حق بين النظام المشؤوم تزجور على باطل
نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ويخلص الشعبين من خلقهم وظلمهم
عاشت المملكة موحدة وعاش الملك رغم أنف كل حقود.
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0
14 - [email protected] الأحد 06 دجنبر 2020 - 11:13
هاد البلد جار السوء إبتلانا الله عز وجل به كي يدكرنا في كل خطوة نخطوها بنجاح.فلهم مني الف تحية على نبلهم الخالص اتجاهنا هدا هو رد الجميل نعلن الله عليكم في كل زمان ومكان اللهم اكفنيهم بما تشاء وكيف ما تشاء انك على كل ماتشاء قدير
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15 - ولد حميدو الأحد 06 دجنبر 2020 - 11:15
الجزاءر قننته في التبويقة و ليس لاغراض طبية

لو كان تصويت حر ستقول
نعم للكوكايين و بغرير العصير لا للكيف و تكركيرة المعبر
اجي بعدا فهي بدون رءيس فمن يعطي الاوامر
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16 - مومو الأحد 06 دجنبر 2020 - 11:25
بعد التصويت قررت الولايات المتحده بترخيص استعمال القنب الهندي في جميع الولايات نحن مع تقنين هده المادة إدا ما كان فبه خير و نفع للمنطقة و المغرب اما جارة السوء فما يقع في داخلها من مشاكل داخلية وخارجية يكفيها لم تكن تنتضر من الاتحاد الأوروبي و تشنج العلاقات معهم زيادة عن موقف بعض الدول العربية و الخليجية من موضوع الكراكرات بمتابة صفعة لم تكن تنتضرها حتى أنه في أحد قنوات الجزائرية صرح أحد المشاركين عن الجامعة العربية اللتي لم تتخد أي قرار في صالح الجزائر أنها جامعة عبرية و ليست عربية . انضروا ما وصلت بهم الوقاحة و ما حجم الصدمة و تاتيرها (الكراكرات)
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